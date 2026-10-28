Skóra pod oczami niczym po przespanej nocy. Nawilżenie, korekcja koloru oraz wygładzenie. Dlaczego korektor to podstawa makijażu?

Rynek kosmetyczny oferuje szeroką gamę korektorów, różniących się konsystencją, kryciem i przeznaczeniem. Korektory płynne, często lekkie i nawilżające, są idealne do delikatnej skóry pod oczami, gdzie pomagają zatuszować cienie i rozświetlić spojrzenie, nie obciążając przy tym skóry. Korektory kremowe i w sztyfcie charakteryzują się zazwyczaj większym kryciem i są doskonałe do maskowania punktowych niedoskonałości, takich jak wypryski, przebarwienia czy popękane naczynka. Istnieją również korektory kolorowe (zielone do neutralizowania zaczerwienień, żółte do fioletowych cieni, brzoskwiniowe do niebieskich), które stosuje się pod korektor w kolorze skóry, aby skuteczniej zneutralizować problematyczny odcień. Wybór odpowiedniego typu zależy od rodzaju niedoskonałości, jaką chcemy ukryć, oraz od typu naszej cery.

Znalezienie odpowiedniego korektora może wydawać się misją niemożliwą: ma usuwać oznaki zmęczenia, maskować niedoskonałości i delikatnie rozświetlać wrażliwą okolicę oczu. Najnowsza innowacja Clarins – Skin Illusion All-in-One Concealer – spełnia wszystkie te oczekiwania.

W zaledwie 10 sekund jego lekka konsystencja stapia się ze skórą, zapewniając promienny, wypoczęty wygląd, który utrzymuje się przez cały dzień. Sekret? Formuła 2 w 1, zawierająca 83% składników pochodzenia naturalnego, łączy działanie makijażu z wielofunkcyjną pielęgnacją skóry.

Makijaż Clarins opiera się na podwójnej skuteczności – idealnej równowadze między makijażem a pielęgnacją. Dzięki temu cera wygląda lepiej już od pierwszej minuty, a przy każdym kolejnym użyciu skóra staje się widocznie piękniejsza.

Skin Illusion All-in-One Concealer robi dokładnie to, czego oczekujesz od korektora: koryguje cienie pod oczami, maskuje niedoskonałości i neutralizuje zaczerwienienia, a jednocześnie rozświetla i modeluje rysy twarzy. To idealny produkt, gdy chcesz szybko uzyskać świeży, wypoczęty wygląd.

Dzięki wszechstronnemu aplikatorowi nałożenie produktu zajmuje zaledwie 10 sekund, a efekt nieskazitelnej cery utrzymuje się przez cały dzień. Skośnie ścięta końcówka ułatwia aplikację na wiele sposobów: precyzyjny czubek dopasowuje się do konturu oka i pozwala punktowo zakryć niedoskonałości, a płaska strona służy do nakładania produktu na większe partie twarzy, wyrównując koloryt i pomagając w modelowaniu.

Jedwabista konsystencja łatwo rozprowadza się na skórze, perfekcyjnie się z nią łączy i nie tworzy efektu ciężkiej warstwy. Produkt, dostępny w 11 odcieniach, jest odpowiedni dla wszystkich tonacji skóry, grup wiekowych2 oraz typów cery.