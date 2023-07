Sukienka z promocji Biedronki wyprzedaje się niczym ciepłe bułeczki. Jest modna, wygodna i kosztuje tylko 35 zł. Krój idealny na upały

Promocje z nowej gazetki Biedronki. Modna sukienka za 35 zł

Promocje w Biedronce. Lekka i przewiewna sukienka to rewelacyjna opcja na upały. Kiedy za oknami żar leje się z nieba warto wybierać lekkie i oddychające materiały. Jedną z najlepszych tkanin na upały jest wiskoza. To obok bawełny i poliestru najpopularniszych materiał. Mimo że jest on zaliczany do grup sztucznych materiałów to pochodzi z z surowców naturalnych, a dokładniej z pulpy drzewnej. Wiskoza uchodzi za jedną z najpopularniejszych tkanin na lato. Szybko wchłania wilgoć oraz nie klei się do ciała. Szukasz sukienki na lato wykonanej właśnie z wiskozy? Koniecznie sprawdź najnowszą gazetkę promocyjną Biedronki. W promocji sieci znajdziesz bowiem modną sukienkę na lato 2023 za jedne 34,99 zł. Wykonana się ona właśnie w 100 proc. z wiskozy oraz posiada przewiewny fason. Do wyboru jest kilka wersji kolorystycznych. Sukienka z promocji Biedronki posiada gumkę w pasie, która podkreśla talię. Ten krój idealnie maskuje niedoskonałości sylwetki. Jest przewiewna i wygodna, dzięki czemu idealnie sprawdzi się podczas upalnych dni.

i Autor: Materiały prasowe Promocje w Biedronce

