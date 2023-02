To najpiękniejsze perfumy z Rossmanna dla kobiet na wiosnę 2023. Tanie i prześliczne zapachy. Zmysłowe aromaty, które otulą niczym namiętny kochanek

To będzie jeden z najmodniejszych kolorów wiosny 2023. Klasyka w nowym wydaniu. Idealny dla kobiet po 50-tce, które chcą poczuć się młodsze i zwiewne, jak wicherek

Genialne perfumy na wiosnę 2023. Top 3 zapachy z Rossmanna

Perfumy to niewidoczny dodatek, który kojarzy się z pięknem, zmysłowością i luksusem. Zdaniem niektórych, perfumy to symbol eterycznej ulotności. To właśnie zmysł węchu najlepiej uaktywnia wspomnienia. Wiosną najczęściej sięgamy po lekkie, delikatnie owocowe lub kwiatowe kompozycje zapachowe. Przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie 3 najlepszych perfum lub wód toaletowych, które rewelacyjnie sprawdzą się podczas nadchodzącej wiosny. Kosztują mniej niż 50 zł, a swoim zapachem i trwałością w niczym nie ustępują perfumom od najbardziej luksusowych marek.

Piękne i tanie perfumy z Rossmanna. Kosztują mniej niż 50 zł

NOU Vibes Berry Much

Soczysta energia, która eksploduje świeżością czarnej porzeczki. Do wibracji dołącza malina i gruszka. Powstaje moc, którą trudno powstrzymać. Balsamicznej delikatności dodają płatki róży, fiołka i białych kwiatów, a ciepła i słodkości dostarcza karmel, patchouli i drzewo cedrowe. Cena w promocji Rossmanna - 35,99 zł.

LA RIVE Pink Velvet

Woda perfumowana z prestiżowej kolekcji Made with original crystals od LA RIVE pełna radosnych nut z rodziny kwiatowo – owocowej i gourmand dla kobiet, które uwielbiają poczucie wolności i cenią swój urok. To zapach inspirowany odcieniami kobiecego piękna i nieograniczonym poczuciem wolności – odnajdziesz je w szlachetnych nutach jaśminu, irysa i kwiatów pomarańczy, z soczystym akcentem czarnej porzeczki i gruszki. Rozkosznie kojąca baza to słodycz wanilii i pralin połączona z eleganckim charakterem paczuli i dopełniającym dotknięciem migdałów i fasoli tonka. Cena w Rossmannie - 37,99 zł.

LA RIVE Destinée

Poczuj jak akcentuje je energia mandarynki i czarnej porzeczki z petitgrain w nutach głowy. Podkreśl swój styl z nutami jaśminu, lawendy i kwiatu pomarańczy, które dojrzały w sercu zapachu. Ciesz się nimi i odkrywaj na nowo. Poczuj moc własnego zdania, dzięki dojrzałej kompozycji ambry, piżma i cedru z nutą wanilii w spokojnej bazie. Cena w Rossmannie - 27,99 zł.

