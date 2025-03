To serum pod oczy z witamina C daje efekt „soft focus” i chroni delikatną skórę wokół oczu przed promieniowaniem UV

eyeSUNshine rozświetlające serum pod oczy SPF50 - działanie

Jeśli do tej pory nie znalazłaś ulubionego serum na dzień, który zaopiekuje się delikatną skórą wokół oczu i ochroni ją przed UV wypróbuj nowość z oferty marki MIYA. Nawilżenie, zmniejszenie widoczności cieni i zasinień oraz efekt „soft focus” to efekt, na który możesz liczyć już po pierwszym użyciu. Regularnie stosowany – dzięki witaminie C i koenzymowi Q10 wpływa na poprawę poziomu napięcia i elastyczności skóry. To jednak nie wszystko! Serum świetnie współpracuje z make-upem – będzie idealną bazą pod makijaż.

eyeSUNshine rozświetlające serum pod oczy SPF50 – skład

Wegańska formuła serum zawiera w sobie m.in.:

witaminę C – wyrównuje koloryt cery, rozjaśnia.

koenzym Q10 – poprawia jędrność skóry, wygładza.

olej arbuzowy – nawilża, wygładza i odżywia skórę.

skwalan – zmiękcza I wygładza naskórek, chroni przed nadmierną utratą wilgoci.

Formuła kremu została przebadana dermatologicznie i okulistycznie.

Jeśli kochacie witaminę C w pielęgnacji warto przetestować też kolejną nowość od MIYA – superTONIC Tonik antyoksydacyjny w formie mgiełki.

Co w nim lubimy? Wygodną aplikację, ale także możliwość stosowania zarówno na oczyszczoną skórę, jak i na makijaż. Aplikowany przed nałożeniem serum lub kremu superTONIC tonizuje i przywraca skórze fizjologiczne pH. Jeśli zastosujesz go w ciągu dnia – zapewnisz swojej skórze błyskawiczne odświeżenie. Silne działanie antyoksydacyjne sprawia, że superTONIC wspiera komórki w walce z wolnymi rodnikami, wpływając na opóźnienie procesów starzenia się skóry.

superTONIC tonik antyoksydacyjny z witaminą C – skład:

W formule toniku kryją się:

witamina C – działa antyoksydacyjnie i rozjaśniająco, dodaje cerze świeżości i blasku.

hydrolat z pomarańczy – nawilża i odświeża skórę.

ekstrakt z żeń-szenia – rewitalizuje cerę i dodaje jej energii.

EGCG (polifenol roślinny o bardzo silnym działaniu antyoksydacyjnym) - chroni komórki skóry przed wolnymi rodnikami i opóźnia procesy starzenia.

Oba kosmetyki to produkty przeznaczone do każdego typu skóry, także dla wrażliwej.

i Autor: materiały prasowe MIYA