Tonizacja skóry - niezbędny krok w pielęgnacji

Czym jest tonik do twarzy i jakie pełni funkcje?

Tonik do twarzy to kosmetyk o płynnej konsystencji, który aplikuje się na skórę po oczyszczeniu, a przed nałożeniem serum i kremu nawilżającego. Jego głównym zadaniem jest przywrócenie naturalnego pH skóry, które mogło zostać zaburzone przez środki myjące. Jednak to nie jedyna funkcja toniku! Dobrze dobrany produkt może zdziałać o wiele więcej:

Usuwa pozostałości makijażu i zanieczyszczeń: Nawet po dokładnym oczyszczeniu skóry, na jej powierzchni mogą pozostać resztki kosmetyków czy sebum. Tonik skutecznie je usuwa, przygotowując skórę na dalsze kroki pielęgnacyjne.

Zwęża pory: Niektóre toniki zawierają składniki, które pomagają zmniejszyć widoczność porów, co przekłada się na gładszy wygląd skóry.

Nawilża i odświeża: Wiele toników posiada właściwości nawilżające i odświeżające, dzięki czemu skóra staje się bardziej promienna i elastyczna.

Przygotowuje skórę na lepsze wchłanianie kolejnych produktów: Tonizacja sprawia, że skóra jest bardziej podatna na działanie składników aktywnych zawartych w serum i kremach.

Łagodzi podrażnienia: Niektóre toniki zawierają składniki łagodzące, które pomagają ukoić skórę po oczyszczaniu lub ekspozycji na czynniki zewnętrzne.

Pomijanie etapu tonizacji może sprawić, że nasza skóra nie będzie w pełni przygotowana na przyjęcie dobroczynnych składników z dalszych etapów pielęgnacji, a także może być bardziej podatna na podrażnienia i niedoskonałości.

Toniki PIXI - esencja naturalnego piękna

Marka PIXI zyskała ogromną popularność dzięki swoim skutecznym i bogatym w naturalne ekstrakty formułom. Szczególnym uznaniem cieszą się ich toniki do twarzy, które stały się kultowymi produktami wśród entuzjastek świadomej pielęgnacji. Co wyróżnia toniki PIXI?

Bogactwo składników aktywnych: Toniki PIXI zawierają starannie wyselekcjonowane składniki aktywne pochodzenia naturalnego, takie jak ekstrakty owocowe, kwiatowe, witaminy i kwasy. Dzięki temu każdy tonik odpowiada na specyficzne potrzeby różnych typów skóry.

Formuły bez alkoholu: Większość toników PIXI nie zawiera alkoholu, który może wysuszać i podrażniać skórę. Ich delikatne formuły są odpowiednie nawet dla cer wrażliwych.

Przyjemność stosowania: Toniki PIXI charakteryzują się lekkimi konsystencjami i przyjemnymi zapachami, co sprawia, że ich aplikacja staje się prawdziwą przyjemnością.

Widoczne efekty: Regularne stosowanie toników PIXI przynosi widoczne rezultaty w postaci nawilżonej, rozświetlonej i zdrowo wyglądającej skóry.

Poznaj najpopularniejsze toniki PIXI:

W ofercie PIXI znajdziemy szeroki wybór toników, dostosowanych do różnych potrzeb skóry:

PIXI Glow Tonic: Prawdziwy bestseller marki! Ten złuszczający tonik zawiera 5% kwas glikolowy, który delikatnie usuwa martwe komórki naskórka, rozświetla cerę, wyrównuje jej koloryt i zmniejsza widoczność drobnych linii i zmarszczek. Dodatkowo zawiera aloes i żeń-szeń, które łagodzą i odżywiają skórę. Idealny dla każdego typu cery, szczególnie dla skóry zmęczonej i pozbawionej blasku.

i Autor: PIXI/ Materiały prasowe

PIXI Rose Tonic: Delikatny i kojący tonik na bazie hydrolatu różanego. Intensywnie nawilża, łagodzi podrażnienia i przywraca skórze promienny wygląd. Zawiera również sok z aloesu i ekstrakt z oczaru wirginijskiego o działaniu ściągającym. Idealny dla skóry suchej, wrażliwej i podrażnionej.

i Autor: PIXi/ Materiały prasowe

PIXI Vitamin-C Tonic: Energetyzujący tonik z witaminą C o działaniu antyoksydacyjnym. Rozjaśnia przebarwienia, wyrównuje koloryt skóry i chroni ją przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Zawiera również ekstrakt z pomarańczy i cytryny o działaniu odświeżającym. Idealny dla skóry normalnej, mieszanej i z przebarwieniami.

i Autor: PIXI/ Materiały prasowe

PIXI Clarity Tonic: Tonik stworzony z myślą o skórze problematycznej i skłonnej do niedoskonałości. Zawiera kwasy AHA (glikolowy) i BHA (salicylowy), które pomagają odblokować pory, redukować zaskórniki i stany zapalne oraz wygładzać teksturę skóry. Zawiera również probiotyki wspomagające naturalną barierę ochronną skóry.