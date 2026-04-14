Vistula Fine Tailoring Wiosna/Lato 2026. Esencja krawieckiego rzemiosła i ponadczasowej elegancji

Karolina Piątkowska
2026-04-14 13:20

Vistula prezentuje linię męską Fine Tailoring – wyjątkową kapsułę stworzoną z myślą o najwyższej jakości oraz współczesnym podejściu do klasycznej elegancji. To propozycja dla mężczyzn, którzy cenią perfekcyjne dopasowanie, szlachetne materiały i ponadczasowy styl.

i

Autor: Vistula/ Materiały prasowe

Garnitury z linii Fine Tailoring powstają z tkanin renomowanych europejskich manufaktur. Starannie wyselekcjonowane materiały gwarantują trwałość i komfort noszenia w najlepszym stylu. Modele tworzone są z dbałością o każdy szczegół. Precyzyjne wykończenia, dopracowane proporcje oraz subtelne detale podkreślają krawieckie dziedzictwo marki.

Fine Tailoring to linia, w której nowoczesna forma spotyka się z klasycznym rzemiosłem. To elegancja, która nie poddaje się chwilowym trendom, pozostając aktualna przez lata. Stanowi najbardziej prestiżową odsłonę sezonu marki Vistula, będąc wyrazem konsekwentnego dążenia marki do doskonałości i najwyższej jakości w modzie męskiej.

Dostępna w salonach stacjonarnych marki oraz online na vistula.pl.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki