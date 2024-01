Wygodnie i wielofunkcyjnie? Lidl Polska ma na to sposób – rusza wyjątkowa oferta na dresy dla całej rodziny!

Ruch to zdrowie, a początek roku i sezon urlopowy to idealny moment na budowanie pozytywnych nawyków – wypad na miejscową siłownię czy spacer po lesie? Do tego niezbędny będzie odpowiedni, zapewniający komfort ubiór. W tym przypadku sprawdzić się mogą damskie spodnie dresowe Crivit w cenie 35 zł/para, dostępne w 3 różnych wzorach oraz w rozmiarach S-L – stacjonarnie i w sklepie online. Dzięki podwójnie tkanemu materiałowi double knit zachowują one swój kształt na dłużej i możemy zapomnieć o nieestetycznie wypchanych kolanach. Panowie z kolei będą mieli do wyboru spodnie dresowe spośród aż 5 wariantów kolorystycznych i rozmiarów od S do XL, w cenie 39 zł/para. Te, poza opcją double knit, posiadają również bezzapachową, bazującą na olejku miętowym technologię HeiQ Mint, która zatroszczy się o świeżość podczas i po treningu.

Do sportowego outfitu w sklepach Lidl Polska dobrać będzie można również buty marki Crivit dla kobiet i mężczyzn dostępne jedynie za 49,99 zł/para, w 4 różnych wzorach i rozmiarach 38-46 (także online). Metoda Strobel, którą zostały wykonane, nadaje wysoką giętkość i optymalne dopasowanie dzięki cholewce bezpośrednio zszytej z wewnętrzną podeszwą, a siateczkowa tkanina – zapewnia lekkość i swobodę podczas ruchu.

Kiedy wygoda łączy się ze stylem

Relaksujący shopping z przyjaciółką – w takich okolicznościach warto pamiętać o wygodzie i… dobrym wyglądzie! Od poniedziałku, 29 stycznia, w sklepach stacjonarnych Lidl Polska oraz online będzie możliwość zaopatrzenia się w damski komplet dresowy – składający się ze spodni w cenie 35zł/para, dostępnych w 3 różnych kolorach oraz bluzy za 45 zł/szt., która z kolei wystąpi w 2 wariantach – z kapturem i bez. Jej gładka na zewnątrz i odporna na mechacenie tkanina to zdecydowany plus dla estetek.

Co nieco dla najmłodszych

W sklepach Lidl Polska od 29 stycznia znajdziemy także coś dla młodszych członków naszych rodzin, którzy, jak wiadomo, mają nieskończone pokłady energii i warto zatroszczyć się o ich wygodę – nieważne czy na feriach u dziadków, czy po powrocie do szkolnej ławki. Uwagę młodzieży przyciągnąć mogą modne zestawy od Pepperts! Na lidlowych półkach i w sklepie online pojawią się bluzy z wysoką zawartością bawełny (80%) w cenie 29 zł/szt. – w 3 wzorach dziewczęcych i 3 chłopięcych. Do tego dziewczyny będą mogły dopasować bojówki w 3 różnych kolorach, a chłopcy spodnie dresowe – również spośród 3 wariantów – za 25 zł/para. Ubrania z oferty młodzieżowej są dostępne w rozmiarach 134-164.

W zestawieniu nie mogło zabraknąć także propozycji dla dzieci od Lupilu, w rozmiarach 98-128. W wyjątkowej cenie znajdziemy zestaw 2 par dziecięcych spodni dresowych aż 30% taniej – 24 zł/zestaw1, które są dostępne w 2 wariantach i wyłącznie stacjonarnie. Ponadto pojawią się bluzy dresowe chłopięce po 22,99 zł/szt. oraz spodnie dresowe także dla chłopców za jedyne 14 zł/para – każde w 3 różnych wzorach oraz dodatkowo w sklepie online.

i Autor: Materiały prasowe Lidl

