i Autor: Materiały prasowe

Z miłości do pięknego uśmiechu

Jedno spojrzenie może powiedzieć „Kocham Cię”. Czy istnieje coś potężniejszego? Owszem. Spojrzenie, które mówi „Nie tylko Cię kocham, ale wierzę w Ciebie całym serem”. Taki wyraz miłości i wiary zainspirował Boyoun Kim do zaprojektowania kultowych szczoteczek Curaprox CS 5460 w nowej, limitowanej edycji LOVE. Szczoteczki nie tylko wyróżnia urocza grafika z sercem, które powstaje gdy postawimy ich główki obok siebie, ale także piękne, przeźroczyste rączki w odcieniach zieleni i fioletu. Przyjrzyj się im bliżej, bo to nie wszystko co mają do zaoferowania…