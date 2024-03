Zmysłowe perfumy na lato 2024. Te zapachy otulą Twe zmysły niczym ramiona najdelikatniejszego kochanka. Zapachowe trendy

Czy jest coś bardzie romantycznego niż otulający nas zapach? Perfumy to nasz indywidulny podpis, który przywodzi na myśl wspomnienia i dobrze się kojarzy. Latem bardzo dobrze sprowadzają się propozycje, w których wyczuwalne są między innymi nuty sandałowca, paczuli, cedru, a także wanilii, piżma oraz jaśminu. To "charakterne" zapachy, które podkreślą są symbolem pewnej siebie kobiety. Idealnym uzupełnieniem takiej kompozycji zapachowej są delikatne kwiaty. Takie połącznie sprawia, że perfumy zapadają w pamięć, są kobiece i ale zadziorne.

Zobacz także: Wyjątkowy pokaz mody na ten sezon. Sprawdź, gdzie i jak obejrzeć

Oto nasze propozycje idealnych perfum na lato

Lancôme La vie est belle Rose Extraordinaire

Odważny, bezprecedensowy charakter zapachu jest wzmocniony przez unikalny projekt flakonu: zainspirowany ideą róży rozkwitającej wewnątrz kultowego kryształowego uśmiechu, łączy naturę oraz kunszt artysty w obiekt o zachwycającej urodzie. La vie est belle Rose Extraordinaire to bogaty, kwiatowo ambrowo-drzewny zapach współtworzony przez Mistrzów Perfumiarstwa IFF: Anne Flipo, Dominique’a Ropiona i Caroline Dumur. Kompozycja uwydatnia sygnaturę oryginalnej wody perfumowanej dzięki synergii trzech unikalnych róż: świeżej i roślinnej wody różanej, bogatego i zmysłowego absolutu róży damasceńskiej oraz akordu róży kosmicznej, czyli uprawianej w środowisku o zerowej grawitacji.

i Autor: Materiały prasowe La vie est belle Rose Extraordinaire

Viktor&Rolf FLOWERBOMB TIGER LILY

Zainspirowany odważnym duchem i magnetyzmem kwiatu lilii tygrysiej, zapach należy do rodziny kwiatowo-ambrowo-owocowej, rozwijając swoją złożoność w trzech urzekających aspektach. Słoneczny aspekt odsłania otaczającą nutę akordu mleka kokosowego, rozświetloną orzeźwiającymi nutami serca bergamotki z Kalabrii. Dzika faseta wprowadzająca uwodzicielski urok akordu Tygrysiej Lilii, nieuchwytnego, egzotycznego kwiatu z Azji Południowej w żywym pomarańczowym kolorze z czarnymi plamami. Akord kwiatowy napełnia kwiatowe serce dynamiczną i egzotyczną nutą, wzbogaconą super naparem jaśminu grandiflorum i akordem frezji. Wreszcie, zmysłowy aspekt ujawnia się, gdy soczysty i uzależniający akord mango wtapia się w bogatą bazę benzoesu, tworząc nieodparcie palącą, gorącą zmysłowość.

i Autor: Materiały prasowe FLOWERBOMB TIGER LILY

Valentino Born in Roma Green Stravaganza

Perfumy Valentino Born in Roma Green Stravaganza urzekają kwiatowo-ambrową kompozycją. Głowę zapachu stanowi nieoczywista, dymna herbata Lapsang Souchong, która jest wyrazista i nadaje zapachowi elegancji i wyrafinowania. W sercu perfum znajdziemy absolut jaśminu, który określić możemy jako bogaty i słodki. To on pozwala poczuć się jak podczas spaceru włoskimi, miejskimi ogrodami. Stanowi on też o nowoczesności zapachu. Bazą dla perfum jest natomiast słodka i kremowa wanilia, dzięki której kompozycję określa się jako niezwykle ekstrawagancką. To właśnie te nuty sprawiają, że perfumy są odpowiednie zarówno na dzień, jak i na wieczór. Nowy zapach od Valentino pozwala na wyrażanie siebie w wyjątkowy sposób, jest inspirowany wolnością. To propozycja stworzona dla kobiet, które chcą się wyróżnić.

i Autor: Materiały prasowe Valentino