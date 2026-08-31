Regatta na 31. Festiwalu Górskim im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju Spotkajmy się tam, gdzie zaczynają się outdoorowe przygod

Festiwal Górski od lat gromadzi pasjonatów natury, wspinaczki i trekkingu, tworząc wyjątkową przestrzeń do spotkań, wymiany doświadczeń i odkrywania nowych inspiracji. W tym roku Regatta ponownie dołącza do wydarzenia z programem, który łączy możliwość poznania najnowszej kolekcji marki z aktywnościami dla całej rodziny.

Strefa Regatta

Podczas festiwalu odwiedzający będą mogli zajrzeć do strefy Regatta, porozmawiać z przedstawicielami marki, poznać najnowszą kolekcję odzieży i akcesoriów outdoorowych oraz skorzystać ze specjalnej oferty przygotowanej wyłącznie dla uczestników wydarzenia.

Na stoisku będzie można nie tylko obejrzeć produkty z bliska, ale również dowiedzieć się więcej o technologiach wykorzystywanych w kolekcjach i wybrać wyposażenie na kolejne przygody.

Jednym z najważniejszych elementów będzie Regatta Kids Zone – strefa stworzona z myślą o rodzinach. Na najmłodszych będą czekały książki, kreatywne aktywności oraz możliwość zaprojektowania własnej wymarzonej kurtki Regatta. Rodzice zyskają chwilę na relaks, a dzieci – przestrzeń do rozwijania wyobraźni i odkrywania świata outdooru poprzez zabawę.

Spotkanie z ambasadorką marki, a może wyprawa z czworonożnym przyjacielem?

Podczas Festiwalu w strefie Regatta pojawi się również ambasadorka marki - Aleksandra Bryniarska znana również jako Tatrolaaa, która od lat inspiruje swoją społeczność do aktywnego spędzania czasu na łonie natury. Aleksandra będzie obecna na festiwalu 4 i 5 września przez cały dzień, a 6 września — w godzinach porannych. Uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać o outdoorowych doświadczeniach lub zapytać o polecenia i rekomendacje.

Program wydarzenia Festiwalu oferuje również spacer z Aleksandrem Karkoszką, podróżnikiem i trenerem psów, który podczas festiwalu poprowadzi warsztaty o podróżowaniu z psem — praktyczne wskazówki dla właścicieli czworonogów planujących wspólne wyprawy, a także trekking z psem — czyli wspólną wędrówkę z czworonogiem wybranym szlakiem i w otoczeniu gór.

Podczas wszystkich aktywności Aleksander wystąpi w odzieży, obuwiu i akcesoriach marki Regatta.

Do zobaczenia w Lądku-Zdroju!

Obecność Regatta podczas 31. Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady to doskonała okazja, aby spotkać ludzi z pasją, odkryć najnowsze kolekcje marki i przekonać się, że outdoor to nie tylko sport, ale przede wszystkim sposób na spędzanie czasu i odkrywanie natury.

Autor: Regatta/ Materiały prasowe

Autor: Regatta/ Materiały prasowe