Justyna Steczkowska, Julia Żugaj i Oceana już w tę niedzielę zagrają bezpłatny koncert w Warszawie

W tym roku na scenie Koncertu Zakończenie Lata pojawią się trzy artystki reprezentujące różne muzyczne style i pokolenia. Jako pierwszą publiczność usłyszy Julię Żugaj, piosenkarkę, influencerkę i twórczynię internetową, która łączy muzykę z energią i estetyką bliską młodemu pokoleniu. Międzynarodowy akcent wydarzenia zapewni Oceana, niemiecka wokalistka i autorka tekstów, znana m.in. z przeboju „Endless Summer”, oficjalnej piosenki UEFA EURO 2012. Wieczór dopełni występ Justyny Steczkowskiej, jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej, cenionej za charakterystyczny głos, wyrazisty styl i sceniczną charyzmę.

Tegoroczny koncert będzie nie tylko muzycznym pożegnaniem lata, ale również wielkim finałem Westfield Summer Festival, dwumiesięcznego cyklu bezpłatnych wydarzeń, które przez całe wakacje odbywały się na zielonym terenie przed Westfield Arkadia. Festiwal przez dwa miesiące przyciągał mieszkańców różnorodnym programem i tworzył przestrzeń do wspólnego spędzania letniego czasu.

Westfield Arkadia zaprasza na więcej niż zakupy

Wydarzenia organizowane przez Westfield Arkadia są częścią szerszej roli centrum jako miejsca spotkań i spędzania wolnego czasu. Koncerty, inicjatywy kulturalne i projekty skierowane do lokalnej społeczności pozwalają wykorzystać przestrzeń centrum w zupełnie nowy sposób - jako miejsce, w którym można nie tylko zrobić zakupy, ale również znaleźć inspirację, odpocząć i spędzić czas z innymi.