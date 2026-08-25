Maybelline NY Music Stories 2026 za nami! 12 tysięcy osób, muzyczne niespodzianki i tysiące festiwalowych looków

Muzyka, emocje i wyjątkowy line-up

Błonia PGE Narodowego już po raz trzeci stały się miejscem spotkania fanów muzyki i beauty. Tegoroczny line-up połączył różne odsłony rapu i popu, dzięki czemu każdy z uczestników mógł znaleźć coś dla siebie. Na scenie wystąpili PlanBe, Bletka, Modelki, Żabson oraz White2115, a artyści przygotowali dla publiczności wiele wyjątkowych momentów i niespodzianek. Festiwal otworzył PlanBe, który zadbał o to, by jego występ był pełen nieoczekiwanych momentów. Artysta zaprosił na scenę Eryka Moczko, a także premierowo zaprezentował nowy utwór z gośćmi specjalnymi – Young Leosią i Albertem RCB.

Bletka zachwyciła publiczność swoim wokalem i eteryczną energią. Tłum kołysał się w rytm jej największych, radiowych hitów. Modelki przygotowały specjalne show stworzone z myślą o festiwalu. Ich występ po raz kolejny pokazał, dlaczego są dziś jednym z najważniejszych girlsbandów w Polsce.

Dużą dawkę energii zapewnił również Żabson. Artysta nie tylko wskoczył w tłum, ale zaprosił także fanów na scenę, spełniając tym samym ich festiwalowe marzenia. Wieczór zamknął White2115, który już po raz drugi pojawił się na Maybelline NY Music Stories. Artysta ponownie skradł serca publiczności, a dodatkowo premierowo wykonał najnowszy utwór razem z Yvsimon.

HOT SURPRISES, czyli niespodzianki od Maybelline NY

Uczestnicy Maybelline NY Music Stories doskonale wiedzą, że festiwal nie może obyć się bez HOT SURPRISES. W tym roku marka przygotowała aż dwie muzyczne niespodzianki. Artystka zaprezentowała rockową wersję swojego kultowego hitu „Ev’ry Night”, czym zaskoczyła i porwała festiwalową publiczność. W strefie Matrixa publiczność mogła zobaczyć występ Margaret, natomiast na scenie głównej, pomiędzy ostatnimi koncertami, pojawiła się Mandaryna.

Ponad 100 stacji makijażowych i festiwalowe beauty looki

Maybelline NY Music Stories to wydarzenie, które w wyjątkowy sposób łączy muzykę z makijażem. Podczas jubileuszowej edycji marka postawiła na jeszcze większą skalę beauty doświadczeń – na uczestników czekało ponad 100 stacji makijażowych oraz ponad 100 makijażystek i makijażystów. Dzięki temu każdy mógł przygotować swój festiwalowy look i cieszyć się makijażem, który miał przetrwać całą noc zabawy.

Już od wejścia na uczestników czekały atrakcje. Każdy otrzymywał specjalny paszport, w którym zbierał pieczątki za udział w poszczególnych aktywacjach. A po zebraniu wszystkich na końcu czekał prezent-niespodzianka. Goście mogli skorzystać również z przygotowanych przez markę face chartów z trzema festiwalowymi lookami lub stworzyć własną, niepowtarzalną stylizację. Wokół stacji makijażowych nie zabrakło również dodatkowych atrakcji – analogowych gier, instaspotów oraz miejsc, w których można było złapać chwilę oddechu pomiędzy kolejnymi koncertami.

Tegoroczna edycja pokazała, że Maybelline NY Music Stories to znacznie więcej niż festiwal muzyczny. To wydarzenie, które na tak dużą skalę łączy świat beauty, muzyki i doświadczeń, tworząc przestrzeń do zabawy, eksperymentowania z makijażem i wspólnego przeżywania muzyki.

„Nie ma drugiego takiego wydarzenia na świecie, które na taką skalę łączy świat makijażu z muzyką. Roztacza się nad nim dobra energia, która daje nam motywację do kontynuowania. Piąta, jubileuszowa edycja była wyjątkowa. Artyści dali z siebie wszystko i włożyli w swoje występy wiele serca, a ich występy spotkały się ze znakomitym przyjęciem. Nasi goście doskonale się bawili i korzystali z darmowych atrakcji” – dodaje Paulina Gajzlerowicz, Advocacy Lead marki Maybelline New York.

Dodatkowe atrakcje

W tym roku festiwalową przestrzeń uzupełniły także strefy partnerskich marek grupy L’Oréal. W strefie Matrix uczestnicy mogli zadbać o swoje włosy i skorzystać z festiwalowych stylizacji. To właśnie tutaj odbył się również niespodziewany występ Margaret.

Nie zabrakło także marki Garnier, która zaprosiła uczestników do swojej strefy poświęconej kultowemu płynowi micelarnemu, a po występie niespodziance, fani mogli spotkać się tam z Mandaryną i zgarnąć autograf.

Dodatkowo, pojawiła się także strefa Colgate, gdzie festiwalowicze mogli zrobić festiwalowe bransoletki oraz wypróbować ich produkty, jak i strefa programu Lorealistar dla małych twórców internetowych.

Piąta edycja za nami – i kolejny rozdział historii Music Stories

Tegoroczna edycja Maybelline NY Music Stories zgromadziła 12 tysięcy osób i po raz kolejny udowodniła, że festiwal jest wyjątkowym punktem na mapie letnich wydarzeń. Piąta odsłona projektu połączyła muzykę, makijaż i doświadczenia, tworząc atmosferę, do której uczestnicy chcą wracać każdego roku.

Koncerty, premierowe wykonania, niespodziewani goście, ponad 100 stacji makijażowych, festiwalowe looki i strefy dodatkowych atrakcji sprawiły, że tegoroczny festiwal Maybelline NY był wydarzeniem, które idealnie zakończyło letni sezon festiwalowy.

Autor: Maybelline New York/ Materiały prasowe

Autor: Maybelline New York/ Materiały prasowe

Autor: Maybelline New York/ Materiały prasowe