Stres przed nadchodzącym lotem? Oto garść wskazówek, które pomogą przetrwać podróż

Ryanair oferuje kluczowe porady, by Twój urlop zaczął się bez stresu, eliminując kolejki i podróżnicze niedopatrzenia.

Wykorzystaj aplikację do szybkiej odprawy i śledzenia lotu, zadbaj o dokumenty, bagaż oraz komfortowy strój.

Poznaj elastyczne opcje i udogodnienia pokładowe – sprawdź, jak Ryanair zapewnia spokój i przyjemność z każdego lotu!

Liczy się każdy dzień urlopu, więc szkoda tracić go na stres, kolejki i podróżnicze niedopatrzenia. Aby podróż przebiegła tak gładko, jak to możliwe, Ryanair, linia lotnicza nr 1 w Polsce i Europie, przygotował garść prostych porad dla pasażerów.

Rada nr 1 – aplikacja Ryanair usprawnia podróż

W aplikacji Ryanair mamy dostęp do wszystkich kluczowych informacji o locie w jednym miejscu. Dostajemy też notyfikacje o numerze bramki czy rozpoczęciu boardingu. Tam też znajduje się karta pokładowa oraz informacje o dodatkowych usługach.

Rada nr 2 – im wcześniej, tym lepiej

Dokonaj odprawy online najpóźniej trzy godziny przed swoim lotem. Bezpłatna odprawa online jest dostępna w aplikacji myRyanair już 24 godziny przed lotem, a sam proces trwa zaledwie kilkanaście sekund. Pamiętaj, że na lotnisku warto być 2 godziny wcześniej. Niektóre lotniska, w związku z wprowadzeniem systemu EES, mają wydłużone kolejki – dlatego warto śledzić sytuację na bieżąco a w niektórych przypadkach być 3 godziny wcześniej.

Rada nr 3 – bądź przygotowany na lokalne różnice

Przed wyjazdem warto zapoznać się z lokalnymi zwyczajami oraz praktycznymi informacjami, które mogą mieć wpływ na komfort podróży. W niektórych krajach takich jak Irlandia czy Wielka Brytania dobrze jest pamiętać o zabraniu ze sobą przejściówki do gniazdek elektrycznych, ponieważ obowiązuje tam inny standard, niż w Polsce. Zwracaj też uwagę na lokalne strefy czasowe.

Rada nr 4 – spakuj paszport lub dowód tożsamości

Pamiętaj o zabraniu fizycznego dokumentu – dowodu lub paszportu. Zwróć uwagę na termin ważności. W niektórych krajach paszport lub inny dokument uprawniający do przekroczenia granicy, musi zachowywać ważność przez określony czas po planowanej dacie powrotu.

Rada nr 5 – pamiętaj o limitach swojego bagażu

Pamiętaj i stosuj się do ustalonych limitów swojego bagażu - wszystkie taryfy obejmują jeden przedmiot osobisty (40 x 30 x 20 cm), który można zabrać na pokład. Dostępne są opcje dodatkowego bagażu podręcznego (10 kg), rejestrowanego (10, 20 lub 23 kg).

Rada nr 6 – podróż z niemowlakiem? To nie problem!

Jeżeli podróżujesz z dzieckiem poniżej drugiego roku życia możesz bez dodatkowych opłat nadać dwa akcesoria dziecięce spośród wymienionych: wózek spacerowy, fotelik samochodowy, fotelik dziecięcy lub łóżeczko dziecięce. Jeżeli planujesz zabranie tych akcesoriów w podróż, zaznacz tę opcję w trakcie odprawy, by usprawnić nadanie bagażu na lotnisku.

Rada nr 7 – zamów „z fotela”, nie czekaj na wózek

Podczas lotu możesz zamówić produkty z serwisu pokładowego Ryanair bezpośrednio na swoje miejsce, z poziomu telefonu. Dzięki temu Twoje zamówienie będzie zrealizowane znacznie szybciej, jeszcze przed startem głównego serwisu.

Rada nr 8 – zapomnij o ciasnych jeansach

Stoisz przed wyborem jeansów lub dresów? To pierwsze nie będzie dobrym wyborem. Ciasne ubrania mogą utrudniać swobodny przepływ krwi w nogach. Warto ubrać się maksymalnie wygodnie z racji tego, że w kabinie zmienia się ciśnienie i temperatura. Lecąc kilka godzin warto postawić na wygodne ubrania i buty. Przy pakowaniu ubrań, należy także sprawdzić pogodę panującą w miejscu docelowym naszej podróży, bo w niektórych krajach różnica temperatur między dniem a nocą może być bardzo duża.

Rada nr 9 – podróżuj elastycznie

Dzięki opcji Multicity dostępnej w Ryanair możesz bardziej elastycznie planować swoje wakacje. Multicity pozwala na podróż łączącą różne miasta jednego kraju w ramach jednej rezerwacji. Przykładowo, wybierając się do Hiszpanii, możemy polecieć do Sewilli, ale wrócić z Walencji.

W Ryanair nie skupiamy się wyłącznie na samym locie. Patrzymy na całą podróż z perspektywy pasażera i usuwamy bariery, które mogą powodować stres czy niepewność. Dzięki cyfrowym rozwiązaniom i prostym narzędziom chcemy oddać pasażerom więcej kontroli nad podróżą oraz zapewnić im większy komfort na każdym jej etapie. Im mniej czasu poświęcają na formalności i organizację, tym więcej mogą przeznaczyć na to, co naprawdę ma znaczenie: wypoczynek, spotkania z bliskimi i odkrywanie świata

- mówi Alicja Wójcik-Gołębiowska, Head of Comms CEE & Baltics w Ryanair.

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