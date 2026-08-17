Zakończenie wakacji w Mieście Światła. Gorlice będą pełne iluminacji i niezwykłych widowisk

Gorlice, Miasto Światła, zapraszają na Festiwal Światła (28-29 sierpnia) – spektakularne zakończenie wakacji pełne iluminacji.

Park Miejski i Stadion OSiR rozbłysną fireshow, laserami i muzyką, celebrując dziedzictwo pierwszej na świecie lampy naftowej.

Odkryj magiczną fuzję sztuki i historii! Zaplanuj weekend pełen atrakcji i zobacz, jak Gorlice ożywają w blasku świateł.

28 i 29 sierpnia Gorlice ponownie rozbłysną światłem. Na zakończenie wakacji Miasto Światła zaprasza na wyjątkowy weekend pełen iluminacji, muzyki, widowiskowych pokazów i atrakcji dla całych rodzin, czyli Festiwal Światła. Wydarzenie to organizowane jest w Gorlicach od 2018 roku, od 2023 roku wyróżnione tytułem Małopolska Wizytówka.

To niezwykłe świetlne widowisko przenosi uczestników w magiczny świat barw, światła i muzyki, jednocześnie opowiadając historię miejsca i jego niezwykłego dziedzictwa. Dynamiczna gra świateł ożywia miejskie przestrzenie, a instalacje, pokazy, muzyka i ogniste widowiska tworzą niepowtarzalną opowieść o Gorlicach – ich historii, przyrodzie i przemysłowym dziedzictwie.

Dwa dni światła w Gorlicach

Tegoroczna edycja rozpocznie się już 28 sierpnia, kiedy Park Miejski rozświetlą wyjątkowe iluminacje. Wieczorny spacer wśród świetlnych instalacji będzie pierwszą odsłoną weekendu w Mieście Światła.

29 sierpnia wydarzenie nabierze jeszcze większego rozmachu. Od godziny 19:00 do północy Park Miejski zamieni się w niezwykłą przestrzeń pełną światła i kolorów. Na odwiedzających czekać będą świetlne instalacje, bańkowo-bajkowa polana oraz wyjątkowi animatorzy.

Od godziny 21:00 Festiwal przeniesie się także na Stadion OSiR. Tam zaplanowano widowiskowe pokazy światła, laserów, efektów specjalnych i cichej pirotechniki.

O 21:00 publiczność zobaczy fireshow z udziałem Teatru Eksperymentalnego ERGO GCK, o 21:30 wystąpią performerzy Phoenix Poi Group i Mad Mike Guitar, a o 22:00 rozpocznie się występ DJ-a Brave.

Światło, które opowiada historię

Nazwa wydarzenia nie jest przypadkowa. Festiwal nawiązuje do marki „Gorlice – Miasto Światła” i historii, która wyróżnia Gorlice na mapie Polski i Europy.

To właśnie tutaj w 1854 roku zapłonęła pierwsza na świecie uliczna lampa naftowa. Jej powstanie związane jest z postacią Ignacego Łukasiewicza, pioniera przemysłu naftowego, farmaceuty i wynalazcy, który w Gorlicach prowadził swoje badania i eksperymenty.

W XIX wieku ziemia gorlicka stała się jednym z najważniejszych ośrodków rozwijającego się przemysłu naftowego. W beskidzkim krajobrazie pojawiały się setki wież wiertniczych, a „czarne złoto” przyniosło regionowi dynamiczny rozwój.

Pamiątką po przełomowym wydarzeniu z 1854 roku jest kapliczka Jezusa Frasobliwego w gorlickiej dzielnicy Zawodzie. To właśnie tutaj, na skrzyżowaniu ważnych traktów handlowych, zapłonęła pierwsza uliczna lampa naftowa.

Festiwal Światła czerpie z tej historii i wykorzystuje ją we współczesny, widowiskowy sposób. Światło, które ponad 170 lat temu stało się symbolem postępu i rozwoju, dziś staje się narzędziem artystycznej opowieści o Gorlicach.

Gorlice – światło u bram Beskidu Niskiego

Weekend z Festiwalem Światła to również doskonała okazja, aby odkryć samo miasto i jego okolice. Gorlice są turystyczną bramą do Beskidu Niskiego – regionu pełnego malowniczych szlaków, drewnianych cerkwi i kościołów, pozostałości po przemyśle naftowym oraz śladów wielokulturowego dziedzictwa.

Warto odwiedzić miejsca związane z Ignacym Łukasiewiczem, zobaczyć pierwszą uliczną lampę naftową, zajrzeć do Muzeum Regionalnego PTTK czy odwiedzić Skansen Przemysłu Naftowego „Magdalena”. Miłośnicy historii mogą natomiast ruszyć śladami wydarzeń I wojny światowej, które na zawsze zmieniły krajobraz regionu.

28 i 29 sierpnia warto więc obrać kierunek na Gorlice. Na zakończenie wakacji Miasto Światła zaprasza na weekend, podczas którego historia spotka się ze sztuką, a światło ponownie stanie się głównym bohaterem miasta.

Na wydarzenie zapraszają Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.