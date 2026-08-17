Pilny komunikat dla podróżujących na Sycylię. Turyści muszą przygotować się na spore opóźnienia

Chmura pyłu nad Sycylią. Limity lądowań na lotnisku w Katanii przedłużone

Oficjalny profil portu lotniczego Aeroporto di Catania - Sicilia opublikował pilne ostrzeżenie dla podróżnych, z którego wynika, że sytuacja nad wyspą wciąż jest niestabilna. Z powodu trwającej erupcji wulkanu Etna i unoszącego się w powietrzu niebezpiecznego pyłu wulkanicznego, przedłużone zostało zamknięcie sektora przestrzeni powietrznej B1. Wpływa to bezpośrednio na przepustowość lotniska w Katanii, które jest jednym z kluczowych węzłów transportowych dla podróżnych spędzających urlop we Włoszech.

Zgodnie z najnowszym komunikatem z 17 sierpnia z godziny 11:30, ograniczenia będą miały następujący przebieg:

Ograniczenie przylotów: Liczba lądujących maszyn została częściowo ograniczona do maksymalnie 10 samolotów na godzinę . Opóźnienia lub przekierowania mogą dotyczyć wielu rejsów.

Liczba lądujących maszyn została częściowo ograniczona do maksymalnie . Opóźnienia lub przekierowania mogą dotyczyć wielu rejsów. Czas obowiązywania: Restrykcje dotyczące lądowań mają potrwać co najmniej do wtorku, 18 sierpnia, do godziny 12:00 czasu lokalnego.

Restrykcje dotyczące lądowań mają potrwać co najmniej do czasu lokalnego. Odloty bez zmian: Na ten moment przedstawiciele lotniska potwierdzili, że nie wprowadzono żadnych dodatkowych ograniczeń dla samolotów startujących z Katanii.

Opóźnienia dotknęły dzisiaj m.in. lot z Warszawy Modlin (lądowanie przesunięte z 8:45 na 9:16), z Katowic (z 11:00 na 11:53). Opóźniony przyleci także wieczorny lot z Warszawy (przylot przełożony z 23:30 na 1:40), a późniejszych godzinach okaże się, co z lotem z Wrocławia (planowany przylot na 22:20).

Odwołany lub opóźniony lot do Katanii. Sprawdź swoje prawa

Sytuacje związane z erupcjami wulkanów i pyłem wulkanicznym są klasyfikowane jako tzw. siła wyższa (nadzwyczajne okoliczności) w rozumieniu unijnego rozporządzenia WE 261/2004. Oznacza to, że przewoźnicy tacy jak Wizz Air czy Ryanair nie mają obowiązku wypłaty pasażerom dodatkowego odszkodowania finansowego (które w normalnych warunkach wynosi od 250 do 600 euro).

Brak prawa do rekompensaty finansowej nie zwalnia jednak linii lotniczych z innych, niezwykle ważnych obowiązków wobec podróżnych. W przypadku opóźnienia lub odwołania rejsu pasażerom przysługuje pełne prawo do opieki:

Bezpłatne posiłki i napoje: Przewoźnik musi zapewnić pasażerom jedzenie oraz napoje adekwatne do czasu oczekiwania na lotnisku.

Przewoźnik musi zapewnić pasażerom jedzenie oraz napoje adekwatne do czasu oczekiwania na lotnisku. Zakwaterowanie w hotelu: Jeśli alternatywny lot zostanie wyznaczony na kolejny dzień, linia lotnicza ma obowiązek zapewnić darmowy nocleg oraz transport między hotelem a lotniskiem.

Jeśli alternatywny lot zostanie wyznaczony na kolejny dzień, linia lotnicza ma obowiązek zapewnić darmowy nocleg oraz transport między hotelem a lotniskiem. Zwrot kosztów lub zmiana rezerwacji: Podróżni mają prawo wyboru między pełnym zwrotem ceny biletu a bezpłatną zmianą rezerwacji na inny, dogodny termin lub alternatywną trasę.

Warto pamiętać, że jeśli przewoźnik nie wywiąże się z obowiązku zapewnienia opieki (np. nie zaoferuje hotelu), pasażer może opłacić te usługi na własny koszt, a następnie ubiegać się o zwrot pieniędzy od linii lotniczych na podstawie zachowanych paragonów i faktur.

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Bądź na bieżąco przed wyjazdem na lotnisko

Podróżni, którzy mają zaplanowane loty do lub z Sycylii w najbliższych godzinach, powinni zachować spokój i dokładnie monitorować sytuację. Sytuacja związana z aktywnością wulkaniczną potrafi zmieniać się bardzo dynamicznie, dlatego kluczowe jest sprawdzanie statusu swojego rejsu jeszcze przed opuszczeniem miejsca zakwaterowania.

Zaleca się, aby na bieżąco kontrolować komunikaty wysyłane bezpośrednio przez przewoźników lotniczych (za pośrednictwem aplikacji mobilnych oraz poczty e-mail) oraz śledzić tablicę przylotów i odlotów online na oficjalnej stronie internetowej lotniska Catania-Fontanarossa.