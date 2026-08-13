Od starożytnej legendy do najnowszego kinowego hitu. Wraz z wznowieniem prac wykopaliskowych w Troi rozpoczął się kolejny sezon odkryć

Aktualnie prowadzone wykopaliska rzucają nowe światło na wojnę trojańską

W trakcie niedawnych wykopalisk, archeolodzy odkryli monumentalne aleje z kolumnadami oraz pozostałości frontów sklepów na terenie Dolnego Miasta z okresu rzymskiego, ukazując jak niegdyś wyglądało codzienne życie i handel. Równolegle badane są ślady zniszczeń w rejonie Bramy Południowej – w warstwach Troja VI-VII, które w literaturze i historii są bezpośrednio powiązane z wydarzeniami opisanymi w mitologii jako wojna trojańska. Pozostałe grupy badawcze pracują we wnętrzu cytadeli, gdzie odkrywane są tajemnice pałacowych struktur z epoki brązu.

Każde kolejne odkrycie odsłania nowy fragment dziejów Troi, zachęcając miłośników historii i mitologii do odwiedzenia jednego z najsłynniejszych stanowisk archeologicznych świata. Moment, gdy ekranizacja „Odysei” na nowo rozbudza fascynację legendarnym miastem wśród widzów na całym świecie, stanowi doskonałą okazję, by odwiedzić miasto Priama – zobaczyć Troję na własne oczy i poczuć niezwykłą atmosferę wśród murów, których bronił Hektor, podążyć śladami Achillesa oraz odkryć krainę, w której rozgrywały się losy przebiegłego Odyseusza. Niezależnie od tego, czy wybierzesz się do kina przed podróżą, czy po niej – warto poznać miejsce, gdzie wszystko się zaczęło.

Ponad 5 000 lat historii zapisanej w 10 warstwach

Troja jest jednym z najbardziej wielowarstwowych krajobrazów kulturowych na świecie. Choć starożytne miasto kojarzone jest przede wszystkim z wojną trojańską, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO stanowisko dokumentuje ponad 5 000 lat nieprzerwanego osadnictwa – od wczesnej epoki brązu aż po czasy Cesarstwa Wschodniorzymskiego – zachowanego w dziesięciu kolejnych warstwach archeologicznych. Monumentalne mury Troi VI, pozostałości rzymskiego życia społecznego i liczne ślady dawnych cywilizacji pozwalają odbyć tu fascynującą podróż w czasie.

O wyjątkowym znaczeniu Troi decydowało jej strategiczne położenie na styku Europy i Azji oraz pomiędzy Morzem Egejskim i Morzem Czarnym. Lokalizacja ta sprzyjała nie tylko ciągłości osadnictwa, lecz także rozwojowi handlu i wymiany kulturowej. Silne wiatry i prądy morskie cieśniny Dardanele zapewniały statkom bezpieczne schronienie, czyniąc z miasta ważny ośrodek komunikacyjny i handlowy starożytnego świata.

Tam, gdzie mit spotyka się z historią

Nic więc dziwnego, że tak wyjątkowe miasto zostało uwiecznione przez poetów takich jak Homer i Wergiliusz. Dzięki ich dziełom Troja stała się czymś znacznie więcej niż tylko starożytnym miastem. „Iliada” Homera uczyniła ją ponadczasowym symbolem heroizmu, natomiast „Eneida” napisana przez Wergiliusza przedstawiła ją jako inspirację dla powstania Rzymu. To właśnie w tym eposie książę Eneasz po upadku Troi wyrusza na poszukiwanie „Nowej Troi”, docierając ostatecznie do Lacjum, gdzie jego potomkowie mieli założyć Rzym w 753 r. p.n.e.

Co ciekawe, warstwa Troja VII, zniszczona przez pożar około XIII wieku p.n.e., jest powszechnie utożsamiana z miastem króla Priama opisanym w „Iliadzie”. Choć odkrycia archeologiczne potwierdzają poziom zamożności odpowiadający homeryckim opisom, badacze nadal pracują nad dalszym potwierdzeniem historycznego związku pomiędzy eposem a rzeczywistą historią Troi. Dodatkowo najnowsze odkrycia, takie jak teksty hetyckie czy pieczęć luwijska, potwierdzają anatolijskie pochodzenie miasta. Dzięki temu Troja jawi się nie tylko jako symbol znany z dzieł Homera, lecz także jako głęboko zakorzenione w Anatolii miasto o znaczącym wpływie na historię regionu i świata. Odwiedzający mogą więc odbyć tu nie tylko podróż przez świat mitów, ale także poznać dzieje jednego z najstarszych regionów świata.

Muzeum Troi – odkrywaj historię warstwa po warstwie

Zlokalizowane przy wejściu do starożytnego miasta Muzeum Troi stanowi idealne dopełnienie wizyty na stanowisku archeologicznym. Wielokrotnie nagradzany obiekt prezentuje historię Troi w nowoczesny, zajmujący sposób, wykorzystując współczesne rozwiązania ekspozycyjne i narracyjne. Zwiedzający mogą poznawać dzieje miasta poprzez siedem tematycznych części wystawy, prezentujących liczne artefakty odkryte podczas wykopalisk. Spacer łagodnie wznoszącymi się rampami pozwala jednocześnie odkrywać kolejne warstwy historii Troi oraz poznać tajniki archeologii i archeometrii. Od stel nagrobnych i monumentalnych rzeźb po bogatą dokumentację fotograficzną – muzeum oferuje wyjątkową podróż przez dzieje jednego z najbardziej legendarnych stanowisk archeologicznych na świecie.

Warto również wspomnieć o trwającej obecnie wystawie w Rzymie. Wystawa zatytułowana „Troja i Rzym: Mity, legendy i opowieści ze starożytnego regionu Morza Śródziemnego” w Parku Archeologicznym Koloseum w Rzymie potrwa od 12 czerwca do 18 października 2026 roku. Prezentowanych jest na niej ponad 300 eksponatów, w tym ponad 220 wypożyczonych z 19 tureckich muzeów.

Autor: Troja/ Materiały prasowe

Autor: Troja/ Materiały prasowe