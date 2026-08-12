Ryanair odpalił wyprzedaż lotów. Do tych słonecznych miast polecisz za mniej niż stówkę

Anna Wojnowska
2026-08-12 15:43

Gwałtowny spadek temperatur i nadchodząca jesień to najlepszy pretekst, by spakować walizkę. Właśnie wystartowała błyskawiczna wyprzedaż lotów, która pozwala przenieść się do słonecznej południowej Europy za absolutne grosze! Tanie bilety na pokładach Ryanaira zaczynają się już od niewiarygodnych 95 zł. To nie sen – to idealny moment na spontaniczny, romantyczny city break lub przedłużenie lata na złocistych plażach. Czas ucieka, a najgorętsze miejsca znikają w mgnieniu oka!

Biały samolot pasażerski lecący nad chmurami. Na wstawce logo linii Ryanair. O promocji na loty przeczytasz na SE.
Autor: AI/ Materiały prasowe promocja na loty

Wielka wyprzedaż błyskawiczna w Ryanair. Skąd polecicie za grosze?

Irlandzki gigant lotniczy po raz kolejny zaskakuje podróżnych, otwierając drzwi do budżetowego podróżowania pod koniec lata i na początku jesieni. Promocja o charakterze ogólnym obejmuje całą bogatą siatkę połączeń przewoźnika. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy marzą Wam się hiszpańskie tapas, włoska pizza czy spacer wzdłuż wybrzeża Adriatyku, macie szansę na upolowanie lotów w rekordowo niskich cenach. Ryanair operuje z większości regionalnych lotnisk w Polsce, co ułatwia planowanie podróży bezpośrednio z Waszego regionu.

Główne polskie lotniska (bazy i porty startowe), z których możecie wyruszyć w promocyjną podróż:

  • Kraków (KRK) – największa baza przewoźnika w Polsce z potężną siatką lotów na południe Europy,
  • Warszawa-Modlin (WMI) oraz Warszawa-Chopin (WAW) – strategiczne porty dla mieszkańców Mazowsza i okolic,
  • Gdańsk (GDN) – idealny punkt startowy dla podróżnych z Polski północnej,
  • Wrocław (WRO) – świetnie skomunikowane lotnisko z mnóstwem słonecznych kierunków,
  • Poznań (POZ) – prężnie rozwijający się port z rosnącą liczbą zbazowanych maszyn,
  • Katowice (KTW) – komfortowa opcja wylotu dla całego regionu Śląska i Małopolski,
  • inne lotniska regionalne obsługiwane przez linię, z których również upolujecie tanie loty: Lublin (LUZ), Łódź (LCJ), Rzeszów (RZE), Szczecin (SZZ), Bydgoszcz (BZG) oraz Olsztyn-Mazury (SZY).

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Gdzie warto polecieć? 3 gorące inspiracje na przedłużenie lata

Jesienny chłód w kraju? Nie pod tymi szerokościami geograficznymi! Wykorzystajcie wyjątkową promocję i zaplanujcie niezapomniany wypad. Oto trzy niesamowite kierunki z siatki połączeń, do których dolecicie bezpośrednio z Polski w ramach tej wyprzedaży:

  • Rzym (Włochy) – Wieczne Miasto o tej porze roku kusi aromatem świeżo parzonego espresso i łagodnym, ciepłym słońcem. Gdy letnie upały mijają, wrzesień i październik to absolutnie najlepszy moment na niespieszne spacery wąskimi uliczkami Trastevere, kosztowanie kremowego gelato i podziwianie Koloseum bez uciążliwych tłumów.
  • Alicante (Hiszpania) – Wybierzcie hiszpańskie Costa Blanca, jeśli marzy Wam się klasyczny odpoczynek nad morzem. Złociste plaże, wciąż rozgrzana woda w Morzu Śródziemnym i tętniące życiem nadmorskie promenady serwujące genialną paellę pozwolą w pełni naładować baterie przed zimą.
  • Zadar (Chorwacja) – Kameralna, niezwykle klimatyczna alternatywa. Zachody słońca w Zadarze, oglądane przy dźwiękach słynnych Morskich Organów, uchodzą za najpiękniejsze na świecie. To idealne miejsce na wyciszenie, spacer po starówce i delektowanie się świeżymi owocami morza w lokalnych konobach.

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Zasady promocji Ryanair. Na co musisz zwrócić uwagę?

Przed przejściem do rezerwacji warto dokładnie zapoznać się z kluczowymi warunkami tej błyskawicznej wyprzedaży lotów. Liczba biletów w najniższej cenie na poszczególnych rejsach jest ściśle limitowana.

  • Cena startowa: Loty na najciekawszych trasach kupicie już od 95 zł w jedną stronę.
  • Czas na rezerwację: Promocja jest ściśle ograniczona czasowo. Bilety w obniżonych cenach należy zarezerwować najpóźniej do 14 sierpnia 2026 roku.
  • Okres podróży: Promocyjna taryfa obejmuje loty realizowane w okresie od 12 sierpnia 2026 roku do 7 października 2026 roku.
  • Doskonały pomysł na prezent: W ofercie przewoźnika dostępne są również specjalne kupony upominkowe – idealny i oryginalny prezent ślubny dla nowożeńców na romantyczną podróż poślubną.
  • Ważne wyłączenia: Obowiązują standardowe warunki przewoźnika. Ceny promocyjne zależą od dostępności miejsc na konkretny lot, a najniższa taryfa obejmuje podróż z małym bagażem podręcznym, który musi zmieścić się pod fotelem przed Wami.

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Ostatni krok do podróży marzeń

Nie zwlekajcie ani chwili dłużej! Okazje takie jak ta wyprzedaż błyskawiczna znikają w zaledwie kilka godzin, gdy tysiące podróżnych rusza do wyszukiwarki. Wejdźcie na oficjalną stronę przewoźnika Ryanair lub zainstalujcie jego aplikację mobilną, aby zarezerwować swoje loty od 95 zł i przeżyć niezapomnianą przygodę jeszcze przed nadejściem jesieni!

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