Błyskawiczna wyprzedaż w Wizz Air. Skąd polecimy na jesienny urlop?

Ta wyjątkowa, jednodniowa promocja ma charakter globalny i obejmuje wybrane loty z całej, niezwykle bogatej siatki połączeń węgierskiego przewoźnika. To doskonała wiadomość dla podróżnych z całego kraju, ponieważ Wizz Air posiada w Polsce silną sieć baz operacyjnych oraz obsługuje loty z wielu regionalnych portów lotniczych. Bezpośrednie loty na pokładach maszyn tego przewoźnika zrealizujesz z następujących polskich miast i lotnisk:

Warszawa-Chopin (WAW) oraz Warszawa-Modlin (WMI) – potężne węzły stołeczne oferujące najszerszy wybór kierunków śródziemnomorskich i miejskich.

– potężne węzły stołeczne oferujące najszerszy wybór kierunków śródziemnomorskich i miejskich. Katowice (KTW) i Kraków (KRK) – główne bazy na południu Polski, idealne na ucieczkę do słonecznych Włoch, Hiszpanii czy na greckie wyspy.

– główne bazy na południu Polski, idealne na ucieczkę do słonecznych Włoch, Hiszpanii czy na greckie wyspy. Gdańsk (GDN) – doskonały punkt startowy dla mieszkańców północy kraju, oferujący m.in. bezpośrednie połączenia do Francji, Hiszpanii czy Gruzji.

– doskonały punkt startowy dla mieszkańców północy kraju, oferujący m.in. bezpośrednie połączenia do Francji, Hiszpanii czy Gruzji. Wrocław (WRO) – skąd komfortowo polecisz na południe Europy, a także do Niemiec czy Islandii.

– skąd komfortowo polecisz na południe Europy, a także do Niemiec czy Islandii. Poznań (POZ), Lublin (LUZ), Rzeszów (RZE), Radom (RDO) i Szczecin (SZZ) – regionalne porty, z których przewoźnik oferuje szybkie połączenia m.in. do Albanii, Gruzji czy Włoch.

3 kierunki, na które warto wykorzystać tę promocję

Jesienny wyjazd to najlepszy sposób na przedłużenie lata. Oto trzy wyjątkowe miejsca, do których polecisz bezpośrednio z Polski z Wizz Air, a które jesienią prezentują się po prostu magicznie.

Rzym – wieczne miasto bez letnich upałów

Wyobraź sobie poranek na Piazza Navona z filiżanką idealnie zaparzonego espresso w dłoni. Jesienią rzymskie słońce delikatnie muska twarz, a nie pali, jak w lipcu. Kolejki do Koloseum czy Watykanu są znacznie krótsze, a zapach pieczonych kasztanów i świeżej pizzy unosi się w rześkim powietrzu wieczornego Zatybrza. To idealny czas na niespieszny city break.

Faro i Algarve – portugalskie słońce i szum oceanu

Gdy w Polsce zaczynają się pierwsze chłody, na południu Portugalii wciąż panuje przyjemne ciepło. Faro to brama do spektakularnego regionu Algarve, słynącego z monumentalnych, złotych klifów i turkusowej wody. Jesienny spacer wzdłuż pustych, szerokich plaż przy akompaniamencie potężnego szumu Atlantyku to czysty relaks dla zmysłów i idealna ucieczka od szarej codzienności.

Kutaisi – gruzińska gościnność i zapach chaczapuri

Dla poszukiwaczy autentycznych smaków i surowej przygody, Gruzja jesienią to strzał w dziesiątkę. Czas zbioru winogron, stoły uginające się pod ciężarem aromatycznych chinkali, kolendry i gorącego chaczapuri. Krajobrazy Kaukazu w jesiennych barwach zapierają dech w piersiach, a niezwykła gościnność lokalnych mieszkańców sprawi, że poczujesz się tam wyjątkowo.

W galerii poniżej znajdziesz: Tu spędzisz wakacje taniej niż w Polsce [LISTA]

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Zasady promocji Wizz Air. Na co musisz zwrócić uwagę?

Aby skorzystać z tej błyskawicznej oferty i cieszyć się tanimi lotami, należy pamiętać o kilku kluczowych warunkach przewoźnika:

Czas na rezerwację: Promocja jest wyjątkowo krótka! Bilety w obniżonych cenach kupisz tylko dzisiaj, czyli 12 sierpnia 2026 roku , w godzinach od 00:00 do 23:59 CET.

Promocja jest wyjątkowo krótka! Bilety w obniżonych cenach kupisz tylko dzisiaj, czyli , w godzinach od 00:00 do 23:59 CET. Okres podróży: Oferta obejmuje loty realizowane w terminie od 14 września 2026 roku do 10 grudnia 2026 roku . To idealny czas na jesienne oraz przedzimowe podróże.

Oferta obejmuje loty realizowane w terminie od do . To idealny czas na jesienne oraz przedzimowe podróże. Warunki zniżek: Promocja dotyczy ceny biletów na wybranych trasach, jednak należy pamiętać, że nie obejmuje ona opłaty administracyjnej .

Promocja dotyczy ceny biletów na wybranych trasach, jednak należy pamiętać, że . Dodatkowe korzyści: Warto zalogować się do swojego konta i sprawdzić członkostwo w Wizz Discount Club , które może przynieść jeszcze większe oszczędności na biletach i bagażu.

Warto zalogować się do swojego konta i sprawdzić członkostwo w , które może przynieść jeszcze większe oszczędności na biletach i bagażu. Ważne wyłączenia: Oferta dotyczy wyłącznie rezerwacji indywidualnych dokonanych na oficjalnej stronie wizzair.com lub poprzez dedykowaną aplikację mobilną WIZZ. Zniżki nie mają zastosowania do rezerwacji grupowych.

Ostatni krok do podróży marzeń

Nie pozwól, aby ta okazja przeszła obok Ciebie. Rezerwacja lotów zajmie zaledwie kilka chwil, ale wspomnienia z jesiennego urlopu zostaną na lata. Otwórz aplikację mobilną lub wejdź na stronę wizzair.com już teraz, zajmij swoje miejsce na pokładzie i zacznij planować kolejną wielką przygodę pod błękitnym niebem!