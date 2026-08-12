Paraliż na Sycylii. Etna zamyka przestrzeń powietrzną nad Katanią

Najbardziej aktywny wulkan Europy, Etna, ponownie dał o sobie znać, zmuszając służby lotnicze do podjęcia radykalnych kroków. Jak poinformowali przedstawiciele spółki SAC, zarządzającej portem lotniczym Katania-Fontanarossa, z powodu gęstej chmury pyłu wulkanicznego oraz niesprzyjających kierunków wiatru zdecydowano o zamknięciu sektora przestrzeni powietrznej B3. W konsekwencji wszystkie lądowania i starty w Katanii zostały zawieszone w środę, 12 sierpnia 2026 roku, co najmniej do godziny 18:00.

Sytuacja we wschodniej części wyspy jest niezwykle trudna, ponieważ pył wulkaniczny sparaliżował również drugie okoliczne lotnisko. W oficjalnym ostrzeżeniu dla podróżnych przekazano, że operacje lotnicze z i do portu Comiso zostały zawieszone do godziny 10:00. To już kolejny dzień poważnych zakłóceń na Sycylii w szczycie sezonu wakacyjnego. Ponieważ Katania i Comiso nie mogą przyjmować maszyn, linie lotnicze takie jak Ryanair, Wizz Air czy easyJet są zmuszone masowo przekierowywać loty na lotniska w zachodniej części wyspy – do Palermo (Falcone-Borsellino) oraz Trapani-Birgi, co generuje ogromne kolejki i opóźnienia w tamtejszych terminalach.

Jakie loty zostały dzisiaj odwołane lub przełożone? [12.08.2026]

Z powodu całkowitego wstrzymania ruchu na lotnisku w Katanii do godziny 18:00, loty w ciągu dnia zostały anulowane, a rejs zaplanowany na późny wieczór stoi pod dużym znakiem zapytania:

Kraków – Katania (Ryanair, lot FR 2726):

Planowany wylot: 12:30 z Krakowa



Planowany przylot: 14:55 do Katanii



Status: PRZENIESIONY DO PALERMO .

. Katania – Kraków (Ryanair, lot FR 2727):

Planowany wylot: 15:20 z Katanii



Planowany przylot: 17:45 do Krakowa



Status: PRZENIESIONY DO PALERMO .

. Warszawa-Chopina – Katania (Wizz Air, lot W4 1453):

Planowany wylot: 21:20 z Warszawy



Planowany przylot: 00:10 (czwartek, 13 sierpnia) do Katanii



Status: ZAGROŻONY / NIEPEWNY. Lot zaplanowano po oficjalnej godzinie otwarcia lotniska (18:00). Jeśli jednak paraliż zostanie przedłużony (co w ostatnich dniach działo się wielokrotnie), lot ten może zostać odwołany w ostatniej chwili lub przekierowany do innego portu (np. Palermo).

Nie tylko Włochy. Pył wulkaniczny uderzył w kolejny wakacyjny raj

Skutki potężnej erupcji Etny odczuwają już nie tylko podróżni we Włoszech. Ogromna chmura pyłu wulkanicznego, gnana silnym wiatrem, przemieściła się na południe i dotarła nad oddaloną o około 220 kilometrów Maltę. Tamtejsze międzynarodowe lotnisko poinformowało o poważnych utrudnieniach w ruchu lotniczym. Od wtorku, 11 sierpnia, odwołano tam dziesiątki lotów (w tym 19 rejsów tylko pierwszego dnia), a wiele innych zanotowało wielogodzinne opóźnienia. Sytuacja na Malcie, podobnie jak na Sycylii, pozostaje niezwykle dynamiczna. Narodowy przewoźnik KM Malta Airlines ostrzega pasażerów, że decyzje o odwołaniu lub opóźnieniu lotów mogą zapadać w ostatniej chwili, jeśli warunki atmosferyczne ulegną dalszemu pogorszeniu.

Prawa pasażera w obliczu siły wyższej. Co robić, gdy odwołano Twój lot?

Erupcja wulkanu i związana z nią chmura pyłu w atmosferze to klasyczny przykład tzw. nadzwyczajnych okoliczności (siły wyższej), na które przewoźnik lotniczy nie ma żadnego wpływu. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem WE 261/2004, pasażerom podróżującym z lub do Unii Europejskiej w takich sytuacjach nie przysługuje odszkodowanie finansowe (które standardowo wynosi od 250 do 600 euro).

Brak prawa do rekompensaty pieniężnej nie oznacza jednak, że podróżni są pozostawieni sami sobie. Linie lotnicze mają wobec poszkodowanych pasażerów bardzo konkretne obowiązki. W przypadku odwołania lub znacznego opóźnienia lotu przewoźnik musi zapewnić:

prawo do opieki , czyli bezpłatne posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania na lotnisku.

, czyli bezpłatne posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania na lotnisku. zakwaterowanie i transport - jeśli alternatywny lot odbędzie się dopiero następnego dnia lub później, linia lotnicza ma obowiązek opłacić hotel oraz transport pomiędzy terminalem a miejscem noclegu.

jeśli alternatywny lot odbędzie się dopiero następnego dnia lub później, linia lotnicza ma obowiązek opłacić hotel oraz transport pomiędzy terminalem a miejscem noclegu. wybór rozwiązania - pasażer może zdecydować się na pełen zwrot kosztów biletu w ciągu 7 dni lub bezpłatną zmianę rezerwacji na najbliższy możliwy termin. Ważne: wybór zwrotu pieniędzy zwalnia linię z dalszego obowiązku opieki (np. opłacania hotelu).

W przypadku przekierowania lotu (np. do Palermo zamiast Katanii) linia lotnicza ma obowiązek zorganizować i opłacić transport lądowy (autobusy lub pociągi) do pierwotnego miejsca docelowego.

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Jak przetrwać kryzys na sycylijskich lotniskach?

Sytuacja na sycylijskich lotniskach zmienia się dynamicznie i zależy wyłącznie od aktywności wulkanu oraz kierunku wiatru. Pasażerowie znajdujący się obecnie na wyspie powinni zachować spokój i na bieżąco monitorować powiadomienia wysyłane przez linie lotnicze w aplikacjach mobilnych lub drogą e-mailową. Zaleca się posiadanie przy sobie zapasu wody oraz dokumentowanie wszelkich dodatkowych kosztów (np. rachunków za jedzenie czy napoje), jeśli linia lotnicza nie zapewni voucherów na miejscu – będą one podstawą do ubiegania się o zwrot kosztów. Zachęcamy do regularnego sprawdzania tablicy lotów na oficjalnej stronie portu Katania-Fontanarossa przed zaplanowaną podróżą na lotnisko.