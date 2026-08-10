Świetna wiadomość z wrocławskiego lotniska. Jesienią dodatkowe loty do słonecznego raju

Więcej słońca z Wrocławia. Wizz Air dodaje kolejny dzień lotów

Dopiero co informowaliśmy o uruchomieniu nowego, bezpośredniego połączenia z Dolnego Śląska do jednego z najpopularniejszych egipskich kurortów, a teraz Port Lotniczy Wrocław przekazał pasażerom kolejną znakomitą informację. Do zapowiadanego wcześniej rozkładu lotów Wizz Air na trasie Wrocław - Hurghada dołącza poniedziałek! Oznacza to, że od inauguracji połączeń, która nastąpi 25 października 2026 roku, podróżni będą mieli do dyspozycji aż cztery rejsy tygodniowo.

Dzięki tej decyzji siatka połączeń na nadchodzący sezon jesienno-zimowy 2026/2027 zapowiada się niezwykle elastycznie. Loty z wrocławskiego lotniska do Egiptu będą realizowane w następujące dni tygodnia:

poniedziałki (nowość w rozkładzie!)

(nowość w rozkładzie!) wtorki

czwartki

niedziele

Jesienno-zimowy reset nad Morzem Czerwonym

Hurghada to od lat niekwestionowany hit wśród polskich turystów szukających ucieczki przed jesienną szarówką i zimowym mrozem. Położony nad brzegiem Morza Czerwonego kurort kusi gwarantowaną, słoneczną pogodą, szerokimi, piaszczystymi plażami oraz zjawiskowymi rafami koralowymi, które uchodzą za jedne z najpiękniejszych na świecie. To wymarzone miejsce zarówno dla miłośników leniwego wypoczynku w luksusowych hotelach, jak i pasjonatów sportów wodnych – od nurkowania i snorkelingu, po windsurfing czy kitesurfing.

Dodatkowy lot w poniedziałki to doskonała wiadomość dla osób, które wolą planować wakacje na własną rękę, bez pośrednictwa biur podróży. Nowy harmonogram pozwala na elastyczne skonfigurowanie wyjazdu – np. na przedłużony weekend od czwartku do poniedziałku lub pełen, tygodniowy urlop. Bezpośredni lot potrwa około 4,5 godziny, co sprawia, że rajski wypoczynek na pokładzie samolotu jest na wyciągnięcie ręki.

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Zaplanuj swoją ucieczkę do słońca

Zwiększenie liczby lotów do Egiptu to wyraźny sygnał, że zapotrzebowanie na ciepłe kierunki w zimie stale rośnie, a linie lotnicze chętnie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom podróżnych z Dolnego Śląska. Jeśli marzy Wam się słońce, gdy w Polsce temperatura spadnie blisko zera, warto pomyśleć o rezerwacji z wyprzedzeniem. Gorąco zachęcamy do sprawdzania cen biletów oraz aktualnego statusu lotów bezpośrednio na oficjalnej stronie przewoźnika Wizz Air lub za pośrednictwem jego aplikacji mobilnej.