Zimowy hit z polskiego lotniska. Ryanair uruchamia bezpośrednie loty do słonecznego raju

Anna Wojnowska
2026-08-07 11:32

Świetne wieści dla pasażerów z Dolnego Śląska! Jak poinformowali przedstawiciele Portu Lotniczego Wrocław, od 25 października siatka połączeń zyska dwa wyjątkowe, bezpośrednie kierunki. Irlandzki przewoźnik Ryanair uruchomi wyczekiwane loty do marokańskiego Marrakeszu oraz hiszpańskiego Madrytu. Obie trasy to idealne propozycje na jesienno-zimowy urlop w ciepłych krajach. Bilety na nowe rejsy trafiły już do sprzedaży w systemie rezerwacyjnym przewoźnika.

Wąska uliczka w Marrakeszu z wiszącymi latarniami i roślinami w donicach. O lotach z Wrocławia przeczytasz na SE.
Autor: AI/ Materiały prasowe

Gorące nowości z Wrocławia – szczegóły nowych rejsów Ryanaira

Przedstawiciele wrocławskiego lotniska potwierdzili uruchomienie spektakularnych, zimowych nowości w siatce lotów. Już od 25 października pasażerowie polecą bezpośrednio z Wrocławia do Marrakeszu. Połączenie do Maroka będzie realizowane dwa razy w tygodniu – w piątki oraz niedziele. To znakomity układ zarówno na szybki, weekendowy city break, jak i dłuższy urlop pod palmami. Zaledwie dzień później, 26 października, Ryanair zainauguruje również bezpośrednie loty do stolicy Hiszpanii – Madrytu. Na tej trasie samoloty będą kursować trzy razy w tygodniu.

  • Wrocław – Marrakesz: startuje 25 października, loty w piątki (wylot o 07:20) i niedziele (wylot o 06:20).
  • Wrocław – Madryt: startuje 26 października, loty w poniedziałki, środy i piątki.
  • Przewoźnik: tanie linie lotnicze Ryanair.

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Marrakesz to drugi, po Agadirze, marokański kierunek dostępny bezpośrednio z Portu Lotniczego Wrocław. To fascynujące miasto pełne orientalnych aromatów, tętniących życiem bazarów oraz niesamowitej energii, której sercem jest słynny plac Dżamaa al-Fina. Jesienią i zimą, gdy w Polsce temperatura gwałtownie spada, w Marrakeszu panuje doskonała pogoda – w listopadzie średnia temperatura w ciągu dnia wynosi około 22°C. Z kolei Madryt zachwyci miłośników światowej klasy sztuki, monumentalnej architektury oraz hiszpańskiego stylu życia. To idealny moment na spacer po parku Retiro czy degustację hiszpańskich tapas bez męczących, letnich upałów.

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Nowe loty z Wrocławia. Najważniejsze informacje w pigułce

  • Kierunki wylotu: Marrakesz (Maroko) oraz Madryt (Hiszpania) z Portu Lotniczego Wrocław.
  • Terminy rozpoczęcia: Marrakesz od 25 października, Madryt od 26 października.
  • Częstotliwość rejsów: Maroko – 2 razy w tygodniu (piątki, niedziele); Hiszpania – 3 razy w tygodniu (poniedziałki, środy, piątki).
  • Dostępność biletów: Miejsca na oba nowe połączenia są już dostępne w systemie rezerwacyjnym linii Ryanair.

Nowe trasy ogłoszone przez Port Lotniczy Wrocław i linie Ryanair to doskonała okazja, by uciec przed zimową słotą do słonecznych zakątków Europy i Afryki Północnej. Dzięki dogodnemu harmonogramowi lotów organizacja podróży staje się wyjątkowo prosta. Bilety cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego warto odwiedzić oficjalną stronę przewoźnika i sprawdzić aktualny status rezerwacji oraz ceny, aby upolować najlepsze okazje.

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