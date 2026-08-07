Gorące nowości z Wrocławia – szczegóły nowych rejsów Ryanaira

Przedstawiciele wrocławskiego lotniska potwierdzili uruchomienie spektakularnych, zimowych nowości w siatce lotów. Już od 25 października pasażerowie polecą bezpośrednio z Wrocławia do Marrakeszu. Połączenie do Maroka będzie realizowane dwa razy w tygodniu – w piątki oraz niedziele. To znakomity układ zarówno na szybki, weekendowy city break, jak i dłuższy urlop pod palmami. Zaledwie dzień później, 26 października, Ryanair zainauguruje również bezpośrednie loty do stolicy Hiszpanii – Madrytu. Na tej trasie samoloty będą kursować trzy razy w tygodniu.

Wrocław – Marrakesz: startuje 25 października, loty w piątki (wylot o 07:20) i niedziele (wylot o 06:20).

startuje 25 października, loty w piątki (wylot o 07:20) i niedziele (wylot o 06:20). Wrocław – Madryt: startuje 26 października, loty w poniedziałki, środy i piątki.

startuje 26 października, loty w poniedziałki, środy i piątki. Przewoźnik: tanie linie lotnicze Ryanair.

Magia Maroka i urok hiszpańskiej stolicy – dlaczego warto tam polecieć?

Marrakesz to drugi, po Agadirze, marokański kierunek dostępny bezpośrednio z Portu Lotniczego Wrocław. To fascynujące miasto pełne orientalnych aromatów, tętniących życiem bazarów oraz niesamowitej energii, której sercem jest słynny plac Dżamaa al-Fina. Jesienią i zimą, gdy w Polsce temperatura gwałtownie spada, w Marrakeszu panuje doskonała pogoda – w listopadzie średnia temperatura w ciągu dnia wynosi około 22°C. Z kolei Madryt zachwyci miłośników światowej klasy sztuki, monumentalnej architektury oraz hiszpańskiego stylu życia. To idealny moment na spacer po parku Retiro czy degustację hiszpańskich tapas bez męczących, letnich upałów.

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Nowe loty z Wrocławia. Najważniejsze informacje w pigułce

Kierunki wylotu: Marrakesz (Maroko) oraz Madryt (Hiszpania) z Portu Lotniczego Wrocław .

oraz z . Terminy rozpoczęcia: Marrakesz od 25 października , Madryt od 26 października .

Marrakesz od , Madryt od . Częstotliwość rejsów: Maroko – 2 razy w tygodniu (piątki, niedziele); Hiszpania – 3 razy w tygodniu (poniedziałki, środy, piątki).

Maroko – 2 razy w tygodniu (piątki, niedziele); Hiszpania – 3 razy w tygodniu (poniedziałki, środy, piątki). Dostępność biletów: Miejsca na oba nowe połączenia są już dostępne w systemie rezerwacyjnym linii Ryanair.

Nowe trasy ogłoszone przez Port Lotniczy Wrocław i linie Ryanair to doskonała okazja, by uciec przed zimową słotą do słonecznych zakątków Europy i Afryki Północnej. Dzięki dogodnemu harmonogramowi lotów organizacja podróży staje się wyjątkowo prosta. Bilety cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego warto odwiedzić oficjalną stronę przewoźnika i sprawdzić aktualny status rezerwacji oraz ceny, aby upolować najlepsze okazje.