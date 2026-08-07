Sierpień pod gwiazdami: od zaćmienia nad Gran Canarią po wschód słońca na Teide

Teneryfa: zachód słońca pośród wulkanów i noc na wysokości 3260 metrów

Jedna z najbardziej rozbudowanych tras astronomicznych na Wyspach Kanaryjskich prowadzi przez Park Narodowy Teide. Już sama podróż stanowi część tego doświadczenia: droga biegnie przez pola lawowe i formacje skalne Las Cañadas, które tworzą naturalny amfiteatr wokół wulkanu. Wraz ze zbliżającym się wieczorem wulkaniczny krajobraz stopniowo zmienia barwy, a po zachodzie słońca nad płaskowyżem pojawiają się Droga Mleczna oraz smugi Perseidów.Aby obserwować niebo, nie trzeba wspinać się na szczyt Teide. Na terenie parku znajdują się oficjalne punkty widokowe, do których można dojechać samochodem. Las Cañadas leży na wysokości około 2400 metrów i posiada status Starlight Tourist Destination. W sierpniu szczególnie dobrze widoczne są stąd Wega, gwiazdozbiór Lutni oraz Krzyż Północy, przecinający pas Drogi Mlecznej.

Bardziej aktywną propozycją jest trasa na górę Guajara, jeden z najwyższych punktów parku narodowego. Jej szczyt znajduje się na wysokości ponad 2700 metrów. Nocą można stąd obserwować Kasjopeję, Gwiazdę Polarną oraz gwiazdozbiór Pegaza, a rano podziwiać wschód słońca nad wulkanicznym płaskowyżem.

Osoby, które chciałyby kontynuować trasę aż do następnego poranka, mogą zatrzymać się w górskim hotelu Altavista, położonym na wysokości 3260 metrów, przy szlaku prowadzącym na szczyt Teide. Po pięcioletniej przerwie obiekt ponownie otworzył się dla odwiedzających. Altavista został uznany za najwyżej położony obiekt noclegowy Starlight na świecie i może przyjąć 49 podróżnych. Nocleg kosztuje 71 euro, a miejsca należy rezerwować z wyprzedzeniem.

Autor: Teneryfa/ Materiały prasowe

La Palma: morze chmur i wieczór w pobliżu jednego z najważniejszych obserwatoriów na świecie

Na La Palmie obserwację gwiazd najlepiej połączyć z wycieczką na Roque de los Muchachos, najwyższy punkt wyspy, położony na wysokości 2426 metrów. Trasa prowadzi przez lasy sosny kanaryjskiej i stopniowo wznosi się ponad chmury. Ze szczytu rozciąga się widok na głęboką kalderę Taburiente oraz charakterystyczne dla wyspy morze chmur, które szczególnie efektownie prezentuje się przed zachodem słońca. W tym samym miejscu znajduje się również Obserwatorium Astrofizyczne Roque de los Muchachos. Jest to jeden z największych międzynarodowych ośrodków badań kosmosu. W ciągu dnia wybrane części obserwatorium można zwiedzać po wcześniejszej rezerwacji, co daje możliwość zobaczenia profesjonalnych teleskopów wykorzystywanych przez naukowców z różnych krajów.

Nocą teren naukowy jest zamknięty, dlatego nie można pozostać w bezpośrednim sąsiedztwie teleskopów. Wzdłuż drogi LP-4, aż do skrzyżowania z LP-403, znajdują się jednak alternatywne punkty obserwacyjne. Dzięki wysokości, czystemu powietrzu oraz niewielkiemu zanieczyszczeniu światłem wyraźnie widać stąd Drogę Mleczną, letnie gwiazdozbiory i Perseidy.

Autor: Teneryfa/ Materiały prasowe

Fuerteventura: pustynny zachód słońca i Perseidy nad Atlantykiem

Na Fuerteventurze nie trzeba wznosić się na wysokość ponad 2000 metrów, aby zobaczyć jasne nocne niebo. Głównym atutem wyspy są rozległe otwarte przestrzenie, pustynne krajobrazy oraz odległe od zabudowań odcinki wybrzeża, na których niemal nie występuje sztuczne oświetlenie. Jedna z najlepszych tras na wieczorną wycieczkę prowadzi przez południową część wyspy i Park krajobrazowy Jandía. W ciągu dnia można tu odkrywać wulkaniczne wzgórza, dzikie plaże i niemal niezabudowane wybrzeże, a po zachodzie słońca pozostać nad oceanem i obserwować Perseidy bezpośrednio z plaży.

Bardziej zorganizowaną opcją jest punkt widokowy Sicasumbre w gminie Pájara. Dzięki otwartemu horyzontowi miejsce to nadaje się zarówno do samodzielnej obserwacji, jak i do pierwszego kontaktu z astronomią. Do oglądania Perseidów nie jest potrzebny teleskop, ponieważ meteory najlepiej obserwować gołym okiem.

Kolejna propozycja wiąże się z Tefíą, położoną w centralnej części wyspy. Znajduje się tu niewielkie obserwatorium z kopułą i teleskopem należącym do Grupy Astronomicznej Fuerteventury. Jej członkowie regularnie spotykają się na wspólne obserwacje, a w pobliskim niewielkim obiekcie noclegowym można zatrzymać się po wcześniejszej rezerwacji.

Autor: Teneryfa/ Materiały prasowe

Gran Canaria: górska trasa i zaćmienie Słońca

12 sierpnia jednym z najważniejszych wydarzeń astronomicznych na Gran Canarii będzie częściowe zaćmienie Słońca. Jednym z rekomendowanych punktów obserwacyjnych jest Vega de San Mateo. Wycieczkę w to miejsce można przekształcić w pełną trasę po centralnej części Gran Canarii. W Vega de San Mateo warto przespacerować się po historycznym centrum z tradycyjną kanaryjską architekturą oraz odwiedzić lokalny targ rolniczy, na którym sprzedawane są sery z wyspy, owoce i wypieki. Następnie trasa prowadzi w kierunku szczytów centralnego pasma górskiego, z przystankami przy punktach widokowych w pobliżu Pico de las Nieves oraz przy odrestaurowanych śnieżnych studniach Pozos de Nieve, w których dawniej przechowywano lód przed jego transportem do Las Palmas. Taka podróż pozwala połączyć obserwację zaćmienia z pozna