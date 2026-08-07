Koniec wakacji to nie powód do smutku. W tych miejscach lato trwa w najlepsze. To najlepsze kierunki na wrzesień

Decydując się na urlop na przełomie sierpnia i września, zyskujesz szansę na przedłużenie lata w atrakcyjnych miejscach. Unikniesz największych skwarów oraz tłoku, jednocześnie nadal korzystając ze słońca i ciepłej wody.

Unikniesz największych skwarów oraz tłoku, jednocześnie nadal korzystając ze słońca i ciepłej wody. Podróże o tej porze roku gwarantują spokojniejszy klimat i mniejsze obłożenie w kurortach. Dodatkowym plusem są znacznie niższe ceny, co pozwala na pełen relaks oraz swobodne zwiedzanie bez presji otoczenia.

Dodatkowym plusem są znacznie niższe ceny, co pozwala na pełen relaks oraz swobodne zwiedzanie bez presji otoczenia. Idealne warunki do wypoczynku na plaży oraz podziwiania lokalnych zabytków oferują południowe regiony Europy. Warto jednak zawsze sprawdzać prognozy oraz dane klimatyczne z poprzednich lat przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Warto jednak zawsze sprawdzać prognozy oraz dane klimatyczne z poprzednich lat przed podjęciem ostatecznej decyzji. Reasumując, wrześniowy wyjazd to świetna opcja dla miłośników ciepła, którym przeszkadza zgiełk. Zapewnia on komfortowy pobyt w przyjemnych warunkach atmosferycznych przy mniejszym natężeniu ruchu turystycznego.

Wybierając się na urlop wczesną jesienią, odkryjesz wiele korzyści, z których największą jest znacznie większy spokój. We wrześniu turystyczne miejscowości stają się pustawe, co ułatwia zdobycie wolnego leżaka nad wodą czy stolika w obleganych wcześniej lokalach gastronomicznych. Po intensywnym sezonie letnim morza i baseny wciąż kuszą ciepłą wodą, a zwiedzanie lokalnych atrakcji nie jest tak męczące jak podczas lipcowych i sierpniowych upałów. Trzeba jednak mieć na uwadze, że warunki atmosferyczne bywają różne w zależności od wybranego kierunku, dlatego warto wcześniej zweryfikować wieloletnie dane pogodowe dla danego regionu.

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Gdzie zaplanować wrześniowe wakacje?

Jeżeli liczysz na wysoką temperaturę we wrześniu, powinieneś wziąć pod uwagę przede wszystkim południową część Europy. Doskonałym rozwiązaniem będzie wyjazd do Grecji, a w szczególności na Kretę, Kos lub Rodos. W tym miesiącu wciąż można liczyć na typowo letnią aurę, a woda w morzu zachęca do kąpieli swoimi wysokimi temperaturami. Bardzo podobne warunki panują na Cyprze, gdzie sezon turystyczny jest wyjątkowo długi, a upały mogą trwać nawet w październiku. Fani włoskich klimatów powinni rozważyć wypoczynek na Sardynii lub Sycylii, gdzie wrześniowa pogoda jest idealna zarówno do plażowania, jak i poznawania zabytków.

Świetnym wyborem okaże się również Hiszpania, zwłaszcza jeśli zdecydujesz się na Baleary, Wyspy Kanaryjskie czy też samo południowe wybrzeże tego kraju. Wyspy Kanaryjskie stanowią bardzo interesującą opcję dla turystów pragnących mieć pewność słonecznej pogody po zakończeniu głównych wakacji. Warto też rozważyć wyjazd na Maltę, gdzie wrzesień obfituje w słońce i oferuje idealne warunki do pływania. Jeżeli zależy ci na niezakłóconym wypoczynku w ciepłym klimacie, upewnij się wcześniej, czy w danym rejonie nie występuje zwiększone prawdopodobieństwo obfitych deszczy lub porywistych wiatrów.

Wyjazd na wakacje we wrześniu stanowi fantastyczne rozwiązanie dla osób pragnących cieszyć się latem o wiele dłużej. Zdecydowanie mniejsze tłumy, relaksująca atmosfera oraz wciąż utrzymujące się ciepło powodują, że kraje na południu Europy są w tym okresie wyjątkowo urokliwe.