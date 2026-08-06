Wizz Air odpalił 24-godzinną wyprzedaż biletów. Do tych słonecznych miejsc polecisz jesienią za ułamek ceny

Wielka wyprzedaż w Wizz Air! Skąd polecimy na jesienny urlop?

Tym razem promocja ma charakter globalny i obejmuje wybrane loty z całej, niezwykle bogatej siatki połączeń przewoźnika. To doskonała wiadomość dla podróżnych z całego kraju, ponieważ Wizz Air posiada w Polsce silną sieć baz operacyjnych oraz obsługuje loty z wielu regionalnych portów lotniczych. Dzięki temu każdy może znaleźć dogodne i tanie połączenie blisko swojego domu. Bezpośrednie loty w ramach siatki Wizz Air zrealizujecie z następujących polskich miast i lotnisk:

Warszawa (Lotnisko Chopina - WAW) oraz Warszawa-Modlin (WMI) – potężne węzły stołeczne oferujące najszerszy wachlarz kierunków południowych, miejskich i wyspiarskich.

oraz – potężne węzły stołeczne oferujące najszerszy wachlarz kierunków południowych, miejskich i wyspiarskich. Katowice (KTW) i Kraków (KRK) – główne bazy na południu Polski, z których dolecicie m.in. na zjawiskowe greckie wyspy, do słonecznych Włoch czy Hiszpanii.

i – główne bazy na południu Polski, z których dolecicie m.in. na zjawiskowe greckie wyspy, do słonecznych Włoch czy Hiszpanii. Gdańsk (GDN) – idealny punkt startowy dla mieszkańców północy kraju, oferujący loty na Teneryfę czy do słonecznej Nicei.

– idealny punkt startowy dla mieszkańców północy kraju, oferujący loty na Teneryfę czy do słonecznej Nicei. Wrocław (WRO) – skąd polecicie m.in. na unikatową, wiecznie zieloną Gran Canarię.

– skąd polecicie m.in. na unikatową, wiecznie zieloną Gran Canarię. Poznań (POZ), Lublin (LUZ), Rzeszów (RZE), Szczecin (SZZ), Radom (RDO) – pozostałe polskie porty regionalne, z których przewoźnik realizuje wybrane loty bezpośrednie do popularnych europejskich metropolii.

3 niezwykłe kierunki, na które warto wykorzystać promocję

Jesień to idealny czas na podróże – upały ustępują przyjemnemu ciepłu, ceny na miejscu spadają, a turystów jest znacznie mniej. Oto wyselekcjonowane promocyjnej propozycje z siatki Wizz Air, które idealnie sprawdzą się na wyjazd między wrześniem a grudniem:

słoneczna Malaga (wyloty z Gdańska, Katowic, Krakowa, Wrocławia oraz Warszawy-Chopin). Stolica hiszpańskiego Costa del Sol jesienią to strzał w dziesiątkę. Przyjemne temperatury w okolicach 20–24°C idealnie sprzyjają spacerom po andaluzyjskich uliczkach, zwiedzaniu twierdzy Gibralfaro czy kosztowaniu świeżych tapas w lokalnych knajpkach bezpośrednio przy plaży – a wszystko to bez męczących, letnich tłumów.

Stolica hiszpańskiego Costa del Sol jesienią to strzał w dziesiątkę. Przyjemne temperatury w okolicach 20–24°C idealnie sprzyjają spacerom po andaluzyjskich uliczkach, zwiedzaniu twierdzy Gibralfaro czy kosztowaniu świeżych tapas w lokalnych knajpkach bezpośrednio przy plaży – a wszystko to bez męczących, letnich tłumów. klimatyczne Bari (wyloty z Warszawy-Chopin, Katowic, Krakowa, Wrocławia, Gdańska i Poznania). Brama do urokliwego, włoskiego regionu Apulia. Jesienią to idealne miejsce na powolne odkrywanie słynnych białych miasteczek (takich jak Alberobello czy Polignano a Mare), zajadanie się lokalnym makaronem orecchiette na uliczkach starego miasta i cieszenie się łagodnym, południowym słońcem bez pośpiechu.

Brama do urokliwego, włoskiego regionu Apulia. Jesienią to idealne miejsce na powolne odkrywanie słynnych białych miasteczek (takich jak Alberobello czy Polignano a Mare), zajadanie się lokalnym makaronem orecchiette na uliczkach starego miasta i cieszenie się łagodnym, południowym słońcem bez pośpiechu. gorąca Hurghada (wyloty z Wrocławia, Katowic oraz Warszawy-Modlin). Absolutny hit jesienno-zimowego rozkładu lotów! Gdy w Polsce robi się szaro i zimno, w Egipcie wciąż panuje pełnia lata. Hurghada to gwarancja gorącego słońca, krystalicznie czystej wody Morza Czerwonego, spektakularnych raf koralowych idealnych do nurkowania oraz niezapomnianych pustynnych przygód.

W galerii poniżej znajdziesz: Tu spędzisz wakacje taniej niż w Polsce [LISTA]

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Zasady promocji Wizz Air. Na co musisz zwrócić uwagę?

Aby cieszyć się tańszymi biletami na jesienną podróż, należy zapoznać się z kluczowymi warunkami tej wyjątkowej oferty:

Czas na rezerwację: Promocja trwa wyłącznie dziś, czyli 6 sierpnia 2026 roku , w godzinach od 00:00 do 23:59 CET . Na podjęcie decyzji macie tylko 24 godziny!

Promocja trwa wyłącznie dziś, czyli , w godzinach od . Na podjęcie decyzji macie tylko 24 godziny! Okres podróży: Oferta obejmuje podróże w terminie od 14 września 2026 roku do 10 grudnia 2026 roku – to idealny czas na złapanie ostatnich promieni słońca lub przedzimowy city break.

Oferta obejmuje podróże w terminie od – to idealny czas na złapanie ostatnich promieni słońca lub przedzimowy city break. Dodatkowe zniżki / Kluby: Posiadacze członkostwa w WIZZ Discount Club mogą liczyć na jeszcze niższe ceny biletów. Podczas zakupu warto rozważyć także elastyczne opcje takie jak WIZZ Flex (umożliwiający bezkosztową zmianę daty lotu), Privilege Pass czy dedykowaną Rodzinną ofertę WIZZ .

Posiadacze członkostwa w mogą liczyć na jeszcze niższe ceny biletów. Podczas zakupu warto rozważyć także elastyczne opcje takie jak (umożliwiający bezkosztową zmianę daty lotu), czy dedykowaną . Ważne wyłączenia: Promocja dotyczy wyłącznie wybranych lotów rezerwowanych bezpośrednio na stronie wizzair.com lub w oficjalnej aplikacji mobilnej przewoźnika. Zniżka obejmuje cenę samego biletu, lecz nie dotyczy opłaty administracyjnej. Oferta nie ma zastosowania do rezerwacji grupowych, a w podstawowej cenie podróżujecie wyłącznie z małym bagażem podręcznym.

Ostatni krok do podróży marzeń

Taka okazja nie zdarza się często! Zegar tyka, a promocyjne taryfy ulatują z systemu z każdą minutą. Jeśli marzy się Wam jesienny reset, ucieczka przed chłodem lub po prostu szybki city break w jednej z europejskich stolic, nie zwlekajcie ani chwili dłużej. Wejdźcie na oficjalną stronę wizzair.com lub uruchomcie aplikację mobilną WIZZ, wybierzcie idealny kierunek i spakujcie bagaż podręczny. Wasz kolejny wielki wyjazd zaczyna się właśnie teraz!