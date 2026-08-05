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Kultowa promocja powraca na jeden dzień. Kierunek: niemiecka przygoda
Jeśli uwielbiasz podróże i szukasz pretekstu do spakowania walizki, polski przewoźnik PLL LOT przygotował coś specjalnego. Tylko dziś, 5 sierpnia 2026 roku, trwa kolejna odsłona legendarnej akcji Szalona Środa. To wyjątkowy moment, w którym ceny biletów lotniczych drastycznie spadają, dając Ci szansę na zorganizowanie wymarzonego wyjazdu typu city break.
Tym razem na celowniku znalazły się Niemcy – kraj pełen niesamowitych kontrastów, zachwycającej architektury i doskonałego jedzenia. Bez względu na to, czy marzy Ci się spacer zabytkowymi uliczkami, wizyta w nowoczesnych muzeach, czy kosztowanie lokalnych przysmaków, ta oferta pozwoli Ci zrealizować plany za ułamek standardowej ceny. Musisz się jednak spieszyć, ponieważ bilety w najniższych taryfach rozchodzą się błyskawicznie.
Jakie kierunki możesz odkryć w obniżonych cenach?
W dzisiejszej edycji promocji Szalona Środa możesz upolować tanie loty do aż sześciu wyjątkowych niemieckich miast. Każde z nich oferuje zupełnie inne wrażenia i idealnie nadaje się na krótki, intensywny wypad.
- Berlin – stolica pełna wolności, sztuki ulicznej i legendarnego życia nocnego, gdzie historia miesza się z nowoczesnością na każdym kroku.
- Monachium – serce Bawarii, w którym spróbujesz kultowych, chrupiących precli z solą i odpoczniesz w jednym z największych parków miejskich świata.
- Hamburg – tętniące życiem miasto portowe z imponującą filharmonią Elbphilharmonie i klimatyczną dzielnicą Speicherstadt z czerwonej cegły.
- Frankfurt – dynamiczna metropolia z zapierającą dech w piersiach panoramą wieżowców i urokliwym starym miastem.
- Düsseldorf – stolica mody i biznesu, znana z najdłuższego baru świata na klimatycznym starym mieście.
- Stuttgart – prawdziwy raj dla miłośników motoryzacji, gdzie czekają na Ciebie nowoczesne muzea Porsche i Mercedes-Benz.
W galerii poniżej znajdziesz: Niemcy zachwyceni Szczecinem. Nie mogą wyjść z podziwu
Zasady promocji PLL LOT. Na co musisz zwrócić uwagę?
Aby w pełni skorzystać z tej wyjątkowej okazji, musisz pamiętać o kilku kluczowych zasadach, które przygotował przewoźnik. Błyskawiczne wyprzedaże rządzą się swoimi prawami, dlatego warto poznać szczegóły oferty przed przejściem do rezerwacji.
- Czas na rezerwację: Promocja trwa wyjątkowo krótko – bilety w obniżonych cenach możesz kupić tylko do dziś, do godziny 23:59 (północy)!
- Okres podróży: Oferta obejmuje loty realizowane w terminie od 15 sierpnia 2026 do 30 września 2026 roku – to idealny czas na pożegnanie lata.
- Przykładowe ceny: Loty z Warszawy do Berlina w obie strony kupisz już od 549 PLN (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 669 PLN), natomiast trasę Warszawa – Monachium w obie strony zgarniesz już od 669 PLN (spadek z aż 1125 PLN!).
- Co zawiera cena: Promocyjna taryfa obejmuje bezpośredni lot w obie strony z bagażem podręcznym (do 8 kg) oraz przedmiotem osobistym na pokładzie. Dodatkowy bagaż rejestrowany możesz dokupić w trakcie rezerwacji.
Pamiętaj, że pula najtańszych biletów na każdy rejs jest ściśle ograniczona. Jeśli chcesz spędzić niezapomniany czas w Niemczech, nie zwlekaj z decyzją. Wejdź na oficjalną stronę PLL LOT lub skorzystaj z aplikacji mobilnej, wybierz swój wymarzony kierunek i zacznij pakować walizki już teraz.