Kultowa promocja powraca na jeden dzień. Kierunek: niemiecka przygoda

Jeśli uwielbiasz podróże i szukasz pretekstu do spakowania walizki, polski przewoźnik PLL LOT przygotował coś specjalnego. Tylko dziś, 5 sierpnia 2026 roku, trwa kolejna odsłona legendarnej akcji Szalona Środa. To wyjątkowy moment, w którym ceny biletów lotniczych drastycznie spadają, dając Ci szansę na zorganizowanie wymarzonego wyjazdu typu city break.

Tym razem na celowniku znalazły się Niemcy – kraj pełen niesamowitych kontrastów, zachwycającej architektury i doskonałego jedzenia. Bez względu na to, czy marzy Ci się spacer zabytkowymi uliczkami, wizyta w nowoczesnych muzeach, czy kosztowanie lokalnych przysmaków, ta oferta pozwoli Ci zrealizować plany za ułamek standardowej ceny. Musisz się jednak spieszyć, ponieważ bilety w najniższych taryfach rozchodzą się błyskawicznie.

Jakie kierunki możesz odkryć w obniżonych cenach?

W dzisiejszej edycji promocji Szalona Środa możesz upolować tanie loty do aż sześciu wyjątkowych niemieckich miast. Każde z nich oferuje zupełnie inne wrażenia i idealnie nadaje się na krótki, intensywny wypad.

Berlin – stolica pełna wolności, sztuki ulicznej i legendarnego życia nocnego, gdzie historia miesza się z nowoczesnością na każdym kroku.

– stolica pełna wolności, sztuki ulicznej i legendarnego życia nocnego, gdzie historia miesza się z nowoczesnością na każdym kroku. Monachium – serce Bawarii, w którym spróbujesz kultowych, chrupiących precli z solą i odpoczniesz w jednym z największych parków miejskich świata.

– serce Bawarii, w którym spróbujesz kultowych, chrupiących precli z solą i odpoczniesz w jednym z największych parków miejskich świata. Hamburg – tętniące życiem miasto portowe z imponującą filharmonią Elbphilharmonie i klimatyczną dzielnicą Speicherstadt z czerwonej cegły.

– tętniące życiem miasto portowe z imponującą filharmonią Elbphilharmonie i klimatyczną dzielnicą Speicherstadt z czerwonej cegły. Frankfurt – dynamiczna metropolia z zapierającą dech w piersiach panoramą wieżowców i urokliwym starym miastem.

– dynamiczna metropolia z zapierającą dech w piersiach panoramą wieżowców i urokliwym starym miastem. Düsseldorf – stolica mody i biznesu, znana z najdłuższego baru świata na klimatycznym starym mieście.

– stolica mody i biznesu, znana z najdłuższego baru świata na klimatycznym starym mieście. Stuttgart – prawdziwy raj dla miłośników motoryzacji, gdzie czekają na Ciebie nowoczesne muzea Porsche i Mercedes-Benz.

W galerii poniżej znajdziesz: Niemcy zachwyceni Szczecinem. Nie mogą wyjść z podziwu

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Zasady promocji PLL LOT. Na co musisz zwrócić uwagę?

Aby w pełni skorzystać z tej wyjątkowej okazji, musisz pamiętać o kilku kluczowych zasadach, które przygotował przewoźnik. Błyskawiczne wyprzedaże rządzą się swoimi prawami, dlatego warto poznać szczegóły oferty przed przejściem do rezerwacji.

Czas na rezerwację: Promocja trwa wyjątkowo krótko – bilety w obniżonych cenach możesz kupić tylko do dziś, do godziny 23:59 (północy) !

Promocja trwa wyjątkowo krótko – bilety w obniżonych cenach możesz kupić ! Okres podróży: Oferta obejmuje loty realizowane w terminie od 15 sierpnia 2026 do 30 września 2026 roku – to idealny czas na pożegnanie lata.

Oferta obejmuje loty realizowane w terminie od – to idealny czas na pożegnanie lata. Przykładowe ceny: Loty z Warszawy do Berlina w obie strony kupisz już od 549 PLN (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 669 PLN), natomiast trasę Warszawa – Monachium w obie strony zgarniesz już od 669 PLN (spadek z aż 1125 PLN!).

Loty z w obie strony kupisz już od (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 669 PLN), natomiast trasę w obie strony zgarniesz już od (spadek z aż 1125 PLN!). Co zawiera cena: Promocyjna taryfa obejmuje bezpośredni lot w obie strony z bagażem podręcznym (do 8 kg) oraz przedmiotem osobistym na pokładzie. Dodatkowy bagaż rejestrowany możesz dokupić w trakcie rezerwacji.

Pamiętaj, że pula najtańszych biletów na każdy rejs jest ściśle ograniczona. Jeśli chcesz spędzić niezapomniany czas w Niemczech, nie zwlekaj z decyzją. Wejdź na oficjalną stronę PLL LOT lub skorzystaj z aplikacji mobilnej, wybierz swój wymarzony kierunek i zacznij pakować walizki już teraz.