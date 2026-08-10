Erupcja Etny – najważniejsze informacje w pigułce

Powód utrudnień: Aktywność wulkaniczna Etny i chmura pyłu wulkanicznego zagrażająca bezpieczeństwu samolotów.

Aktywność wulkaniczna Etny i chmura pyłu wulkanicznego zagrażająca bezpieczeństwu samolotów. Zasięg blokady: Wstrzymanie wszystkich przylotów na lotnisko w Katanii do godziny 17:00 czasu lokalnego.

Wstrzymanie wszystkich przylotów na lotnisko w Katanii do godziny 17:00 czasu lokalnego. Rekomendacja dla podróżnych: Konieczna weryfikacja statusu lotu u przewoźnika (np. Ryanair, Wizz Air, PLL LOT) przed udaniem się do terminalu.

Konieczna weryfikacja statusu lotu u przewoźnika (np. Ryanair, Wizz Air, PLL LOT) przed udaniem się do terminalu. Alternatywne lotniska: Możliwe przekierowania rejsów do Palermo (PMO) lub Comiso (CIY).

Możliwe przekierowania rejsów do Palermo (PMO) lub Comiso (CIY). Oficjalne źródło: Komunikaty spółki zarządzającej portem SAC (Aeroporto di Catania - Sicilia).

Paraliż na Sycylii. Etna znów wyrzuca popiół, lotnisko w Katanii wstrzymuje przyloty

Sycylijski wulkan Etna ponownie dał o sobie znać, zmuszając służby lotnicze do podjęcia radykalnych kroków. Jak poinformowali przedstawiciele Aeroporto di Catania - Sicilia w oficjalnym komunikacie, z powodu wzmożonej aktywności erupcyjnej i emisji pyłu wulkanicznego do atmosfery, zamknięto przestrzeń powietrzną w sektorze C1 (na południowy zachód od wulkanu). W rezultacie wszystkie przyloty do Katanii zostały zawieszone co najmniej do godziny 17:00 czasu lokalnego.

Sytuacja bezpośrednio uderza w szczyt sezonu wakacyjnego. Choć odloty maszyn znajdujących się już na płycie lotniska mogą być realizowane zgodnie z rozkładem, to dynamicznie zmieniający się kierunek wiatru i gęstość pyłu sprawiają, że cały rozkład rejsów stanął pod znakiem zapytania. Podróżni muszą liczyć się z przekierowaniami lotów do innych sycylijskich portów, takich jak Palermo czy Comiso, co potwierdzają doniesienia medialne, m.in. na portalu TVN24.

Prawa pasażera przy wybuchu wulkanu. Co zrobić, gdy Twój lot został zakłócony?

Erupcja wulkanu i związany z nią paraliż nieba kwalifikują się jako tzw. siła wyższa (nadzwyczajne okoliczności). Oznacza to, że pasażerom linii takich jak Wizz Air czy Ryanair nie przysługuje odszkodowanie finansowe (wynoszące standardowo od 250 do 600 euro) na mocy unijnego rozporządzenia WE 261/2004.

Nie oznacza to jednak, że turyści zostają bez pomocy! Przewoźnicy lotniczy mają bezwzględny obowiązek zapewnienia pasażerom pełnej opieki. Jeśli Twój lot został odwołany lub przekierowany, masz prawo do:

bezpłatnej zmiany rezerwacji na najbliższy możliwy rejs do celu lub transportu zastępczego (np. pociągiem lub autobusem z Palermo do Katanii),

na najbliższy możliwy rejs do celu lub transportu zastępczego (np. pociągiem lub autobusem z Palermo do Katanii), pełnego zwrotu kosztów biletu , jeśli całkowicie zrezygnujesz z podróży,

, jeśli całkowicie zrezygnujesz z podróży, bezpłatnego wyżywienia i napojów adekwatnych do czasu oczekiwania,

adekwatnych do czasu oczekiwania, zakwaterowania w hotelu oraz transportu między lotniskiem a hotelem, jeżeli Twój nowy lot odbędzie się dopiero następnego dnia.

Przed wyruszeniem na lotnisko kluczowe jest monitorowanie komunikatów linii lotniczych oraz tablicy przylotów i odlotów online. Nie należy opuszczać hotelu bez upewnienia się, że dany rejs dojdzie do skutku.

W galerii znajdziesz: Tu spędzisz wakacje taniej niż w Polsce [LISTA]

5

Co dalej? Monitoruj sytuację na bieżąco

Sytuacja nad Sycylią jest stale monitorowana przez włoskie służby geofizyczne (INGV) oraz kontrolerów ruchu lotniczego. Decyzje o ewentualnym przedłużeniu blokady lub otwarciu przestrzeni powietrznej będą podejmowane dynamicznie w zależności od aktywności wulkanu i kierunku wiatru. Zachowaj spokój i przed wyjazdem na lotnisko sprawdź status swojej rezerwacji bezpośrednio na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej linii lotniczej, którą podróżujesz.