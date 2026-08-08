Autentyczna pamiątka z Nicei. Oliwa z oliwek Nicolas Alziari

Oliwa to absolutny krwiobieg śródziemnomorskiej kuchni, ale w samej Nicei nosi ona jedno, niezwykle szanowane nazwisko – Nicolas Alziari. Od 1868 roku ta historyczna marka tłoczy wybitną oliwę, najczęściej z unikalnej, lokalnej odmiany oliwek Cailletier. To nie jest zwykły produkt spożywczy, to płynne, łagodne złoto z subtelnymi nutami migdałów i karczochów, zamknięte w zjawiskowej, oldschoolowej puszce. Taka pamiątka błyskawicznie staje się luksusową ozdobą kuchennego blatu oraz niesamowicie wysublimowanym prezentem dla każdego kulinarnego estety. Wystarczy jedna kropla na chrupiącej bagietce, by w mgnieniu oka poczuć gorący klimat prowansalskiego popołudnia.

Jak rozpoznać oryginał? Wypatruj kultowych, blaszanych puszek nazywanych lokalnie bidon. Charakteryzują się one intensywnie żółto-niebieską barwą, starodawną typografią oraz dumnym logo Nicolas Alziari.

Wypatruj kultowych, blaszanych puszek nazywanych lokalnie bidon. Charakteryzują się one intensywnie żółto-niebieską barwą, starodawną typografią oraz dumnym logo Nicolas Alziari. Gdzie szukać? Najbardziej autentycznych wrażeń dostarczy wizyta w historycznym butiku marki z lat trzydziestych XX wieku, położonym na 14 Rue Saint-François de Paule w obrębie urokliwego starego miasta.

Najbardziej autentycznych wrażeń dostarczy wizyta w historycznym butiku marki z lat trzydziestych XX wieku, położonym na 14 Rue Saint-François de Paule w obrębie urokliwego starego miasta. Transport i przepisy. Lecąc samolotem, musisz mieć na uwadze bezwzględne restrykcje dotyczące płynów. Ponieważ oliwa jest sprzedawana zazwyczaj w przepięknych puszkach o pojemności 500 ml lub 1 litra, zakupy te muszą bezdyskusyjnie trafić do bagażu rejestrowanego. Jeśli podróżujesz wyłącznie z bagażem podręcznym, zapytaj w butiku o miniaturowe puszki do 100 ml, które należy koniecznie spakować do przezroczystego woreczka.

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Wróć z Nicei z autentycznymi pachnidłami mistrzów z Grasse

Lazurowe Wybrzeże to olfaktoryczne serce współczesnego świata. Zaledwie krótka przejażdżka z Nicei dzieli Cię od Grasse – historycznej stolicy perfumiarstwa. Pachnące tradycje tego ukrytego w górach miasta szczelnie wypełniają ulice nicejskiej starówki, gdzie swoje butiki posiadają najważniejsze i najstarsze domy perfumeryjne. Esencje komponowane z ręcznie zbieranej majowej róży, lawendy czy jaśminu kryją w sobie wielowymiarowość, jakiej nigdy nie uświadczysz na drogeryjnych półkach. Zapach to prawdopodobnie najpotężniejszy wyzwalacz ludzkich wspomnień. Woda perfumowana stworzona przez lokalny nos to intymna, niezwykle osobista pamiątka, która z każdym rozpyleniem na nowo ożywi magię francuskiej riwiery.

Jak rozpoznać oryginał? Unikaj podejrzanie tanich, bezimiennych flakoników ze stoisk z typowymi pamiątkami. Szukaj flagowych kompozycji od szanowanych, historycznych domów perfumeryjnych, takich jak Molinard czy Fragonard. Charakterystycznym elementem tych prestiżowych produktów są eleganckie, aluminiowe butelki, które dbają o to, by światło słoneczne nie zniszczyło zapachu.

Unikaj podejrzanie tanich, bezimiennych flakoników ze stoisk z typowymi pamiątkami. Szukaj flagowych kompozycji od szanowanych, historycznych domów perfumeryjnych, takich jak Molinard czy Fragonard. Charakterystycznym elementem tych prestiżowych produktów są eleganckie, aluminiowe butelki, które dbają o to, by światło słoneczne nie zniszczyło zapachu. Gdzie szukać? Eleganckich butików znanych, lokalnych marek wypatruj głównie wśród wąskich uliczek Vieux Nice, a także w sąsiedztwie reprezentacyjnego placu Masséna.

Eleganckich butików znanych, lokalnych marek wypatruj głównie wśród wąskich uliczek Vieux Nice, a także w sąsiedztwie reprezentacyjnego placu Masséna. Transport i przepisy. Restrykcje lotnicze względem płynów są bezlitosne. Klasyczne, piękne, metalowe flakony perfum o pojemności 150 czy 200 ml muszą koniecznie zostać nadane w bezpiecznie zapakowanym bagażu rejestrowanym. Jeśli zależy Ci na tym produkcie, a podróżujesz wyłącznie z mniejszą walizką na pokład, koniecznie kup pojemności do 100 ml i pamiętaj o wyciągnięciu ich do przezroczystej torby w trakcie kontroli bezpieczeństwa na lotnisku.

Zatrzymane słońce Nicei. Owoce kandyzowane z legendarnej Maison Auer

Zaledwie kilka kroków od majestatycznego gmachu Opery kryje się miejsce, które pozwala skutecznie zatrzymać upływający czas. Maison Auer to istne królestwo rzemieślniczych słodyczy, działające nieprzerwanie od 1820 roku i olśniewające wystrojem w stylu belle époque. Największym rarytasem są tutaj owoce kandyzowane (fruits confits). Dojrzewające w promieniach francuskiego słońca klementynki, figi czy soczyste gruszki poddawane są wielodniowemu, niespiesznemu procesowi powolnego gotowania w syropie. Ta rygorystyczna technika pozwala zachować nie tylko oszałamiającą barwę, ale też zniewalającą strukturę i głębię smaku. To kulinarny klejnot Lazurowego Wybrzeża zapakowany w wytworną bombonierkę – wybitnie elegancki prezent i przepyszny nośnik wspomnień z podróży.

Jak rozpoznać oryginał? Autentyczne owoce przygotowywane tradycyjną metodą mają pełny, nienaruszony kształt i lśniące, niemal przezroczyste wykończenie bez grubej warstwy krystalicznego cukru. Prawdziwe wyroby Maison Auer zawsze pakowane są w tekturowe pudełka lub puszki z eleganckim logo marki.

Autentyczne owoce przygotowywane tradycyjną metodą mają pełny, nienaruszony kształt i lśniące, niemal przezroczyste wykończenie bez grubej warstwy krystalicznego cukru. Prawdziwe wyroby Maison Auer zawsze pakowane są w tekturowe pudełka lub puszki z eleganckim logo marki. Gdzie szukać? Najlepszy wybór i wyjątkową, historyczną atmosferę zakupów gwarantuje legendarny butik przy 7 Rue Saint-François de Paule.

Najlepszy wybór i wyjątkową, historyczną atmosferę zakupów gwarantuje legendarny butik przy 7 Rue Saint-François de Paule. Transport i przepisy. Owoce kandyzowane w pełni zaliczają się do żywności o stałej konsystencji, dlatego podróżując samolotem, możesz bez żadnych obaw zabrać je do bagażu podręcznego. Pamiętaj jedynie, by spakować te delikatne arcydzieła cukiernictwa w sztywne pudełko, upewniając się, że nie ulegną zgnieceniu pod ciężarem innych rzeczy w walizce kabinowej.

Smak morza w puszce. Nicejskie sardynki i anchois

Co jeszcze znajdziesz zw Nicei? Jeśli ktoś lubi rybne smaki, na pewno spodobają mu się te małe niepozorne puszki. Kulinarna dusza Nicei jest nierozerwalnie związana z morzem. Wysokiej jakości konserwy rybne, takie jak sardynki w oliwie z oliwek czy słone anchois, to coś więcej niż tylko produkt spożywczy – to kulinarna pocztówka z wakacji. Starannie wyselekcjonowane ryby, zanurzone w najlepszej oliwie, zamknięte są często w przepięknych opakowaniach w stylu retro, co czyni je fantastycznym i nietuzinkowym prezentem. Po powrocie wystarczy otworzyć jedną z nich, by dodać smaku sałatce lub grzance i natychmiast przenieść się myślami na gwarny, nadmorski bulwar.

Jak rozpoznać oryginał? Szukaj produktów od małych, rzemieślniczych wytwórni, które szczycą się jakością składników. Etykieta powinna jasno wskazywać na użycie oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia.

Szukaj produktów od małych, rzemieślniczych wytwórni, które szczycą się jakością składników. Etykieta powinna jasno wskazywać na użycie oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia. Gdzie szukać? Najlepszej jakości konserw znajdziesz w sklepach z delikatesami oraz na dobrze zaopatrzonych stoiskach na targu Cours Saleya.

Najlepszej jakości konserw znajdziesz w sklepach z delikatesami oraz na dobrze zaopatrzonych stoiskach na targu Cours Saleya. Transport i przepisy. Konserwy są trwałe i odporne na uszkodzenia. Ze względu na zawartość płynu (oliwy), większe puszki należy umieścić w bagażu rejestrowanym. Pamiętaj też o ich wadze. Kilka sztuk może znacząco wpłynąć na limit bagażu.

O tym pamiętaj, kupując pamiątki w Nicei

Spacerując w promieniach słońca po gwarnym, wibrującym kolorami targu Cours Saleya, niezwykle łatwo ulec masowej hipnozie. Zewsząd będą Cię kusić niedrogie, fioletowe woreczki rzekomo wypełnione prawdziwą prowansalską lawendą i jaskrawe, lniane obrusy we wzory cykad. Niestety w wielu z tych urokliwych, małych paczuszek kryją się masowe, budżetowe importy z drugiego końca świata. Złota zasada doświadczonego odkrywcy? Zawsze pytaj o pochodzenie przedmiotu i wnikliwie czytaj etykiety, starając się zlokalizować napis "Fabriqué en France". Mądra inwestycja w chociaż jedno autentyczne dzieło pasjonata rzemiosła przyniesie Ci po powrocie do domu bezcenne poczucie luksusu, na które absolutnie nie mają szans fabrycznie produkowane bibeloty.