Nowy hitowy kierunek z lotniska w Krakowie. Zimą polecimy bezpośrednio do słonecznej Afryki

Nowość w zimowym rozkładzie lotów z Krakowa. Do Rabatu polecimy już jesienią!

To znakomita wiadomość dla pasażerów z południa Polski poszukujących słońca w chłodniejsze miesiące. Oficjalny profil portu lotniczego Kraków Airport poinformował o uruchomieniu nowego, bezpośredniego połączenia realizowanego przez linię lotniczą Ryanair. Trasa połączy krakowskie lotnisko ze stolicą Maroka, czyli Rabatem, a pierwsze rejsy na tym kierunku wystartują wraz z wejściem w życie zimowej siatki połączeń Zima 2026/2027.

Nowe połączenie lotnicze będzie realizowane regularnie, co pozwoli na elastyczne planowanie zarówno krótkich, kilkudniowych wypadów, jak i dłuższych urlopów. Oto najważniejsze szczegóły ogłoszonego połączenia:

Termin inauguracji: Pierwszy rejs na trasie Kraków – Rabat zaplanowano na październik 2026 roku .

Pierwszy rejs na trasie Kraków – Rabat zaplanowano na . Częstotliwość rejsów: Samoloty irlandzkiego przewoźnika będą latać na tej trasie dwa razy w tygodniu .

Samoloty irlandzkiego przewoźnika będą latać na tej trasie . Dni operacji: Loty będą odbywały się w każdy wtorek oraz sobotę .

Loty będą odbywały się w każdy oraz . Kolejny marokański kierunek: Rabat dołączy do bogatej oferty lotów z Krakowa do Maroka, w której znajdują się już niezwykle popularne loty do Marrakeszu oraz Agadiru.

Rabat to królewska stolica pełna kontrastów, oceanu i słońca

Rabat, będący jedną z czterech historycznych stolic królewskich Maroka, to kierunek niezwykle fascynujący, a zarazem nieco mniej zatłoczony niż turystyczny Marrakesz. Podróżni lądujący na tamtejszym lotnisku mogą liczyć na wyjątkowy klimat, w którym wielowiekowa tradycja harmonijnie łączy się z nowoczesnością. Na turystów czekają tam spacery krętymi, biało-niebieskimi uliczkami urokliwej kazby Udaja, majestatyczna Wieża Hassana oraz tętniąca życiem tradycyjna medyna pachnąca orientalnymi przyprawami.

Co ważne dla polskich turystów, stolica Maroka leży bezpośrednio nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego, co gwarantuje rześką bryzę i malownicze zachody słońca. Nawet w miesiącach zimowych panują tam bardzo przyjemne temperatury, idealne do zwiedzania i ucieczki od europejskich mrozów. Nowa trasa linii Ryanair to także doskonała baza wypadowa do eksploracji pozostałych części tego afrykańskiego kraju dzięki świetnie rozwiniętej sieci kolejowej i drogowej łączącej Rabat z Casablanką czy Tangerem.

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Zarezerwuj swój lot i zaplanuj urlop

Nowe połączenie lotnicze z Krakowa do Rabatu to świetna okazja, aby przełamać jesienno-zimową rutynę i spędzić czas w pełnym słońca Maroku. Dzięki dogodnym rotacjom we wtorki oraz soboty, turyści mogą z łatwością zaplanować zarówno krótki, intensywny city break, jak i dłuższy pobyt. Warto na bieżąco śledzić oficjalne kanały rezerwacyjne przewoźnika Ryanair oraz komunikaty na stronie portu lotniczego Kraków Airport, aby upolować bilety w najlepszych cenach i na bieżąco sprawdzać status lotów.