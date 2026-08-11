Nowy komunikat dla podróżnych z Polski. Gwałtowna erupcja wulkanu wciąż uziemia samoloty na Sycylii

Najważniejsze informacje w pigułce

Miejsce utrudnień: Port lotniczy Katania-Fontanarossa (CTA) , Sycylia, Włochy.

Port lotniczy , Sycylia, Włochy. Powód blokady: Erupcja wulkanu Etna i rozprzestrzeniający się pył wulkaniczny w sektorze C1 .

Erupcja wulkanu i rozprzestrzeniający się pył wulkaniczny w sektorze . Czas trwania restrykcji: Całkowite wstrzymanie przylotów wydłużone do godziny 19:00 . Odloty dopuszczone wyłącznie z pasa 08 .

Całkowite wstrzymanie przylotów wydłużone do godziny . Odloty dopuszczone wyłącznie z pasa . Status odszkodowań: Brak prawa do rekompensaty finansowej (siła wyższa), ale pełne prawo do bezpłatnego przebukowania, zwrotu za bilet oraz opieki (hotel, wyżywienie).

Brak prawa do rekompensaty finansowej (siła wyższa), ale pełne prawo do bezpłatnego przebukowania, zwrotu za bilet oraz opieki (hotel, wyżywienie). Oficjalne źródło: Komunikaty spółki zarządzającej lotniskiem SAC (Aeroporto di Catania - Sicilia).

Paraliż lotniska w Katanii. Chmura popiołu nad Sycylią

Władze sycylijskiego portu lotniczego Katania-Fontanarossa wydały pilne ostrzeżenie dla podróżnych. Jak czytamy w najnowszym komunikacie Aeroporto di Catania - Sicilia, z powodu nasilającej się aktywności wulkanu Etna oraz aktualnych warunków wietrznych, zamknięcie sektora przestrzeni powietrznej C1 zostało przedłużone. W związku z tym wszystkie przyloty na sycylijskie lotnisko zostają zawieszone co najmniej do godziny 19:00.

Wiadomość ta uderza bezpośrednio w pasażerów planujących podróż na włoską wyspę, w tym tych korzystających z popularnych połączeń linii Ryanair oraz Wizz Air z Polski. Służby lotniskowe precyzują, że choć przyloty są zablokowane, to starty maszyn są na ten moment dopuszczone wyłącznie z pasa startowego nr 08. Sytuacja jest jednak skrajnie dynamiczna i może ulec nagłej zmianie w zależności od warunków atmosferycznych i intensywności opadów pyłu wulkanicznego.

Wstrzymanie przylotów: Wszystkie rejsy lądujące w Katanii są zawieszone co najmniej do godziny 19:00.

Wszystkie rejsy lądujące w Katanii są zawieszone co najmniej do godziny 19:00. Ograniczone odloty: Starty samolotów mogą odbywać się wyłącznie z pasa startowego 08.

Starty samolotów mogą odbywać się wyłącznie z pasa startowego 08. Zamknięcie sektora C1: Chmura pyłu przemieszcza się na południowy zachód od wulkanu, zagrażając bezpieczeństwu silników odrzutowych.

Chmura pyłu przemieszcza się na południowy zachód od wulkanu, zagrażając bezpieczeństwu silników odrzutowych. Rekomendacja dla pasażerów: Lotnisko apeluje o bezwzględne sprawdzenie statusu rejsu u przewoźnika przed udaniem się do terminalu.

Odwołany lub opóźniony lot przez Etnę. Poznaj swoje prawa

Wybuch wulkanu i związana z nim chmura pyłu w powietrzu są klasyfikowane w prawie lotniczym jako tzw. nadzwyczajne okoliczności (siła wyższa), na które przewoźnik nie ma wpływu. Oznacza to, że pasażerom linii takich jak Ryanair, Wizz Air czy PLL LOT nie przysługuje standardowe odszkodowanie finansowe na mocy unijnego rozporządzenia WE 261/2004.

Należy jednak pamiętać, że linie lotnicze wciąż mają wobec pasażerów surowe obowiązki opiekuńcze. W przypadku odwołania lub znacznego opóźnienia rejsu pasażer ma pełne prawo do wyboru między bezpłatną zmianą rezerwacji na inny dogodny termin lub alternatywne połączenie (np. lot do Palermo lub Comiso), a pełnym zwrotem kosztów biletu w ciągu 7 dni.

Dodatkowo przewoźnik musi zapewnić opiekę na lotnisku (bezpłatne posiłki i napoje adekwatne do czasu oczekiwania) oraz zakwaterowanie w hotelu wraz z przetransportowaniem w obie strony, jeżeli alternatywny lot ma odbyć się dopiero następnego dnia. Jeśli linia lotnicza nie wywiąże się z tego obowiązku na miejscu, pasażerowie powinni zachować wszystkie paragony i faktury za niezbędne wydatki, aby móc ubiegać się o zwrot kosztów.

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Co robić dalej? Sprawdź swój lot przed wyjazdem

Sytuacja na Sycylii zmienia się z godziny na godzinę, dlatego kluczowe jest zachowanie spokoju i bieżące monitorowanie komunikatów. Zanim wyruszysz w drogę na lotnisko w Katanii, upewnij się, że Twój lot nie został przekierowany lub anulowany. Rekomendujemy pobranie oficjalnej aplikacji mobilnej swojego przewoźnika oraz regularne odświeżanie tablicy odlotów i przylotów online na oficjalnej stronie Aeroporto di Catania - Sicilia. W przypadku problemów należy niezwłocznie skontaktować się z infolinią lub punktem obsługi klienta danej linii lotniczej.