PLL LOT odpalił Szaloną Środę. Do krainy fiordów i zorzy polarnej polecisz za grosze

Bezpośrednie loty z Polski do Skandynawii. Skąd wystartujesz?

Planowanie skandynawskiej przygody z narodowym przewoźnikiem jest niezwykle proste, zwłaszcza że sieć połączeń z Polski do Skandynawii mocno się rozwinęła. Bezpośrednie, komfortowe loty na pokładach samolotów PLL LOT zrealizujesz z dwóch głównych lotnisk:

Warszawa (Lotnisko Chopina) – stąd polecisz bezpośrednio do Kopenhagi (już od 599 PLN w obie strony), Oslo , nowo otwartego Stavanger , Bergen oraz prawdziwej perełki – arktycznego Tromsø .

– stąd polecisz bezpośrednio do (już od w obie strony), , nowo otwartego , oraz prawdziwej perełki – arktycznego . Gdańsk – mieszkańcy Pomorza mogą cieszyć się bezpośrednimi lotami do Bergen (promocyjne ceny już od 399 PLN w obie strony!) oraz do stolicy Norwegii, Oslo .

– mieszkańcy Pomorza mogą cieszyć się bezpośrednimi lotami do (promocyjne ceny już od w obie strony!) oraz do stolicy Norwegii, . Inne lotniska w Polsce (m.in. Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Rzeszów) – nie posiadają bezpośrednich połączeń na tych kierunkach ze skandynawskiej oferty, ale pasażerowie mogą łatwo podróżować z wygodną, szybką przesiadką w Warszawie na jednym bilecie.

Magia Północy. Od przytulnego hygge po spektakularną zorzę polarną

Skandynawia jesienią i zimą ma w sobie magnetyczny, wręcz filmowy urok. Wybierając Kopenhagę, zanurzycie się w tętniącym życiem, designerskim mieście, gdzie czas płynie wolniej przy filiżance doskonałej kawy i tradycyjnym cynamonowym wypieku w kultowym porcie Nyhavn. To idealny kierunek na weekendowy city break.

Jeśli jednak Wasze serce bije mocniej na widok monumentalnej natury, kierunek jest jeden: Norwegia. Nowoczesne Oslo zachwyci miłośników saun na fiordach i światowej klasy architektury. Z kolei urokliwe Bergen, otoczone siedmioma wzgórzami, stanowi bramę do najpiękniejszych norwescich fiordów, które pokryte śniegiem wyglądają wręcz zjawiskowo. Dla fanów aktywnego wypoczynku i zapierających dech w piersiach widoków idealną bazą będzie Stavanger, skąd łatwo dotrzeć do spektakularnej ambony skalnej Preikestolen.

Prawdziwym hitem tej promocji jest jednak arktyczne Tromsø. Położone daleko za kołem podbiegunowym miasto to jedno z najlepszych miejsc na świecie do podziwiania zorzy polarnej. Wyobraźcie sobie mroźne, czyste powietrze, ciszę północy i niebo mieniące się tańczącymi falami zielonego światła – to przygoda, która po prostu musi znaleźć się na Waszej podróżniczej liście marzeń.

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Zasady promocji PLL LOT. Na co musisz zwrócić uwagę?

Szalona Środa rządzi się swoimi twardymi prawami. Aby upolować bilety w tak atrakcyjnych cenach, trzeba działać błyskawicznie. Oto najważniejsze szczegóły oferty, które musisz znać:

Czas na rezerwację: Wyłącznie dzisiaj, 12 sierpnia 2026 roku , do godziny 23:59 . Liczba miejsc w promocyjnych taryfach jest ściśle ograniczona!

Wyłącznie dzisiaj, , do godziny . Liczba miejsc w promocyjnych taryfach jest ściśle ograniczona! Okres podróży: Od 21 sierpnia 2026 roku do 13 lutego 2027 roku (dokładne daty zależą od wybranego kierunku).

Od do (dokładne daty zależą od wybranego kierunku). Okres podróży dla Tromsø (sezon na zorzę): Wyjątkowo atrakcyjny okres od 1 grudnia 2026 roku do 13 lutego 2027 roku – idealny na zimowe polowanie na zorzę polarną.

Wyjątkowo atrakcyjny okres od do – idealny na zimowe polowanie na zorzę polarną. Przykładowe ceny: Gdańsk – Bergen w obie strony od 399 PLN , Warszawa – Kopenhaga w obie strony od 599 PLN .

w obie strony od , w obie strony od . Co zawiera bilet: W klasie LOT Economy Class podróżujesz z bagażem podręcznym (do 8 kg o wymiarach 55x40x23 cm) oraz małym przedmiotem osobistym w cenie. Na pokładzie otrzymasz także darmową wodę i słodką przekąskę.

W klasie podróżujesz z (do 8 kg o wymiarach 55x40x23 cm) oraz małym przedmiotem osobistym w cenie. Na pokładzie otrzymasz także darmową wodę i słodką przekąskę. Ważne wyłączenia: Z promocji wyłączone są rezerwacje grupowe oraz niektóre loty w okresie świąteczno-noworocznym (wyloty od 27 grudnia 2026 do 15 stycznia 2027 oraz powroty od 10 grudnia do 24 grudnia 2026 roku).

Ostatni krok do podróży marzeń

Skandynawia w tak niskich cenach to rzadkość, a bilety wyprzedają się w zawrotnym tempie. Nie czekaj, aż inni zajmą najlepsze miejsca w samolocie! Wejdź na oficjalną stronę przewoźnika PLL LOT lub skorzystaj z jego aplikacji mobilnej i zarezerwuj swój jesienno-zimowy urlop już teraz. Północ czeka na odkrycie!