Etna kolejny dzień nie odpuszcza. Są nowe decyzje w sprawie lotów na Sycylię

Anna Wojnowska
2026-08-13 9:00

Gigantyczny chaos na Sycylii trwa w samym środku wakacyjnego szczytu. Lotnisko w Katanii przedłużyło całkowite zawieszenie przylotów i odlotów co najmniej do godziny 2:00 w nocy 14 sierpnia. Jak poinformowały w oficjalnym komunikacie władze portu lotniczego, decyzja ta jest bezpośrednim skutkiem trwającej erupcji wulkanu Etna i rozprzestrzeniającego się pyłu. Tysiące pasażerów, w tym wielu turystów z Polski, musi liczyć się z odwołaniem rejsów lub uciążliwymi przekierowaniami.

Zmartwieni pasażerowie siedzą na walizkach i patrzą w telefony na lotnisku. O chaosie w Katanii przeczytasz na SE.
Autor: AI/ Materiały prasowe

Najważniejsze informacje w pigułce

  • Czas trwania blokady: Zawieszenie przylotów i odlotów na lotnisku w Katanii obowiązuje do 14 sierpnia, do godziny 2:00 w nocy.
  • Główny powód utrudnień: Aktywność erupcyjna Etny, emisja pyłu wulkanicznego i zamknięcie sektora przestrzeni powietrznej B3.
  • Lotniska alternatywne: Ruch jest przekierowywany głównie na lotniska w Palermo oraz Trapani-Birgi.
  • Prawa pasażera: Brak prawa do odszkodowania (siła wyższa), ale pasażerom przysługuje bezpłatna opieka, wyżywienie, hotel oraz opcja bezpłatnej zmiany rezerwacji lub zwrotu pieniędzy.
  • Rekomendowane działanie: Bezwzględna weryfikacja statusu lotu bezpośrednio u przewoźnika przed udaniem się na lotnisko.

Etna paraliżuje ruch lotniczy. Zamknięcie lotniska przedłużone

Wulkan Etna po raz kolejny pokazuje swoją niszczycielską siłę, paraliżując ruch lotniczy na Sycylii w jednym z najgorętszych okresów turystycznych roku – tuż przed włoskim świętem Ferragosto. Jak poinformowali przedstawiciele Aeroporto di Catania - Sicilia w oficjalnym komunikacie w mediach społecznościowych, z powodu wzmożonej aktywności erupcyjnej wulkanu zamknięcie sektora przestrzeni powietrznej B3 zostało przedłużone. W efekcie wszystkie przyloty i odloty z lotniska Catania-Fontanarossa zostały zawieszone do 14 sierpnia do godziny 2:00 w nocy.

Sytuacja jest niezwykle dynamiczna i trudna dla podróżnych. Chmura pyłu wulkanicznego z krateru Voragine osiągnęła wysokość aż 5500 metrów i przemieściła się na południe oraz południowy zachód, a jej ślady odnotowano nawet na Malcie i w Libii. Dla tysięcy pasażerów, w tym wielu turystów z Polski, oznacza to odwołane rejsy lub uciążliwe przekierowania. Włoski minister ochrony cywilnej Nello Musumeci skomentował sytuację dosadnie, stwierdzając, że „to lotnisko w Katanii leży w niewłaściwym miejscu, a nie wulkan”, przypominając o dawnych projektach przeniesienia portu.

Jak wygląda skala kryzysu w liczbach?

Włoskie media, w tym portal tp24.it, informują o setkach odwołanych lotów i ogromnej presji na inne sycylijskie porty lotnicze. Skala utrudnień jest bezprecedensowa. Od początku kryzysu na lotnisku w Katanii odwołano lub przekierowano już około 700 lotów. Aby utrzymać łączność wyspy ze światem, inne porty lotnicze pracują na granicy swoich możliwości.

Najważniejszy ciężar kryzysu przejęły alternatywne lotniska:

  • Palermo (Falcone-Borsellino): w ciągu jednej doby obsłużyło rekordowe 378 operacji lotniczych, z czego aż 85 stanowiły loty przekierowane z Katanii.
  • Trapani-Birgi (Vincenzo Florio): w zaledwie trzy dni przyjęło blisko 100 dodatkowych samolotów, pracując po 20 godzin na dobę.
  • Comiso (Pio La Torre): od początku awaryjnej sytuacji przejęło ponad 100 lotów.
  • Lamezia Terme: w pomoc zaangażowano nawet to lotnisko położone w sąsiedniej Kalabrii.

Nadzwyczajne środki i pomoc na lądzie

Prezydent regionu Sycylia, Renato Schifani, zmobilizował dodatkowe siły, w tym wolontariuszy Obrony Cywilnej (Protezione Civile), którzy na lotniskach rozdają wodę i udzielają informacji w specjalnych punktach. Uruchomiono także awaryjne połączenia lądowe, aby pomóc podróżnym dotrzeć do celu. Wprowadzono 6 specjalnych pociągów oraz dodatkowe kursy autobusów:

  • 10 połączeń dziennie na trasie Palermo – Syrakuzy,
  • 24 kursy dziennie między Trapani a Palermo,
  • 24 kursy na trasie Palermo – Agrigento (z przystankiem na lotnisku Punta Raisi).

Przewoźnicy tacy jak Ryanair czy Wizz Air starają się podstawiać darmowe autobusy wahadłowe (shuttle buses) dla pasażerów pomiędzy Katanią a miejscowościami, do których przeniesione zostały ich loty. Jednak rzeczywistość na sycylijskich lotniskach bywa brutalna. Pasażerowie skarżą się w mediach społecznościowych na gigantyczny chaos, brak informacji i wielogodzinne oczekiwanie na obiecany autokar.

Ważna wskazówka: Jeśli linia lotnicza nie jest w stanie zapewnić transportu na miejscu, Wizz Air i Ryanair zezwalają na zorganizowanie dojazdu na własną rękę (pociągiem lub autobusem rejsowym). Koniecznie zachowaj wszystkie paragony i faktury – po powrocie możesz ubiegać się o zwrot tych kosztów (reklamację składasz bezpośrednio na stronie przewoźnika).

Prawa pasażera przy erupcji wulkanu – co musisz wiedzieć?

Erupcja wulkanu i towarzyszące jej chmury pyłu wulkanicznego są klasyfikowane przez prawo jako nadzwyczajne okoliczności (siła wyższa), na które linie lotnicze nie mają wpływu. Z tego powodu pasażerom dotkniętym odwołaniem lub dużym opóźnieniem lotu nie przysługuje odszkodowanie finansowe na mocy unijnego rozporządzenia WE 261/2004.

Mimo braku prawa do rekompensaty pieniężnej, przewoźnicy mają ścisły obowiązek zadbania o swoich klientów. Każdemu poszkodowanemu pasażerowi przysługuje:

  • Prawo do bezpłatnej opieki: linia lotnicza musi zapewnić posiłki i napoje w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania.
  • Zakwaterowanie w hotelu: jeśli najbliższy możliwy lot alternatywny odbywa się następnego dnia, przewoźnik ma obowiązek opłacić hotel oraz transport pomiędzy lotniskiem a miejscem noclegu.
  • Alternatywny transport lub zwrot kosztów: pasażer może wybrać między pełnym zwrotem ceny biletu a bezpłatną zmianą rezerwacji na inny dostępny lot (przekierowanie) w najwcześniejszym możliwym terminie – również z sąsiednich lotnisk, takich jak Palermo czy Trapani.
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Sprawdź swój lot przed wyjazdem

Zaleca się wszystkim podróżnym planującym loty na Sycylię lub powrót z wyspy zachowanie spokoju i ścisłe monitorowanie komunikatów. Przed udaniem się na lotnisko Catania-Fontanarossa koniecznie sprawdź skrzynkę e-mail oraz status rejsu w aplikacji mobilnej lub na oficjalnej stronie swojego przewoźnika. Jeśli lot został przekierowany lub odwołany, postępuj zgodnie z instrukcjami linii lotniczej i unikaj udawania się na zablokowany terminal w Katanii bez potwierdzenia nowej rezerwacji.

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