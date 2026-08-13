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Najważniejsze informacje w pigułce
- Czas trwania blokady: Zawieszenie przylotów i odlotów na lotnisku w Katanii obowiązuje do 14 sierpnia, do godziny 2:00 w nocy.
- Główny powód utrudnień: Aktywność erupcyjna Etny, emisja pyłu wulkanicznego i zamknięcie sektora przestrzeni powietrznej B3.
- Lotniska alternatywne: Ruch jest przekierowywany głównie na lotniska w Palermo oraz Trapani-Birgi.
- Prawa pasażera: Brak prawa do odszkodowania (siła wyższa), ale pasażerom przysługuje bezpłatna opieka, wyżywienie, hotel oraz opcja bezpłatnej zmiany rezerwacji lub zwrotu pieniędzy.
- Rekomendowane działanie: Bezwzględna weryfikacja statusu lotu bezpośrednio u przewoźnika przed udaniem się na lotnisko.
Etna paraliżuje ruch lotniczy. Zamknięcie lotniska przedłużone
Wulkan Etna po raz kolejny pokazuje swoją niszczycielską siłę, paraliżując ruch lotniczy na Sycylii w jednym z najgorętszych okresów turystycznych roku – tuż przed włoskim świętem Ferragosto. Jak poinformowali przedstawiciele Aeroporto di Catania - Sicilia w oficjalnym komunikacie w mediach społecznościowych, z powodu wzmożonej aktywności erupcyjnej wulkanu zamknięcie sektora przestrzeni powietrznej B3 zostało przedłużone. W efekcie wszystkie przyloty i odloty z lotniska Catania-Fontanarossa zostały zawieszone do 14 sierpnia do godziny 2:00 w nocy.
Sytuacja jest niezwykle dynamiczna i trudna dla podróżnych. Chmura pyłu wulkanicznego z krateru Voragine osiągnęła wysokość aż 5500 metrów i przemieściła się na południe oraz południowy zachód, a jej ślady odnotowano nawet na Malcie i w Libii. Dla tysięcy pasażerów, w tym wielu turystów z Polski, oznacza to odwołane rejsy lub uciążliwe przekierowania. Włoski minister ochrony cywilnej Nello Musumeci skomentował sytuację dosadnie, stwierdzając, że „to lotnisko w Katanii leży w niewłaściwym miejscu, a nie wulkan”, przypominając o dawnych projektach przeniesienia portu.
Jak wygląda skala kryzysu w liczbach?
Włoskie media, w tym portal tp24.it, informują o setkach odwołanych lotów i ogromnej presji na inne sycylijskie porty lotnicze. Skala utrudnień jest bezprecedensowa. Od początku kryzysu na lotnisku w Katanii odwołano lub przekierowano już około 700 lotów. Aby utrzymać łączność wyspy ze światem, inne porty lotnicze pracują na granicy swoich możliwości.
Najważniejszy ciężar kryzysu przejęły alternatywne lotniska:
- Palermo (Falcone-Borsellino): w ciągu jednej doby obsłużyło rekordowe 378 operacji lotniczych, z czego aż 85 stanowiły loty przekierowane z Katanii.
- Trapani-Birgi (Vincenzo Florio): w zaledwie trzy dni przyjęło blisko 100 dodatkowych samolotów, pracując po 20 godzin na dobę.
- Comiso (Pio La Torre): od początku awaryjnej sytuacji przejęło ponad 100 lotów.
- Lamezia Terme: w pomoc zaangażowano nawet to lotnisko położone w sąsiedniej Kalabrii.
Nadzwyczajne środki i pomoc na lądzie
Prezydent regionu Sycylia, Renato Schifani, zmobilizował dodatkowe siły, w tym wolontariuszy Obrony Cywilnej (Protezione Civile), którzy na lotniskach rozdają wodę i udzielają informacji w specjalnych punktach. Uruchomiono także awaryjne połączenia lądowe, aby pomóc podróżnym dotrzeć do celu. Wprowadzono 6 specjalnych pociągów oraz dodatkowe kursy autobusów:
- 10 połączeń dziennie na trasie Palermo – Syrakuzy,
- 24 kursy dziennie między Trapani a Palermo,
- 24 kursy na trasie Palermo – Agrigento (z przystankiem na lotnisku Punta Raisi).
Przewoźnicy tacy jak Ryanair czy Wizz Air starają się podstawiać darmowe autobusy wahadłowe (shuttle buses) dla pasażerów pomiędzy Katanią a miejscowościami, do których przeniesione zostały ich loty. Jednak rzeczywistość na sycylijskich lotniskach bywa brutalna. Pasażerowie skarżą się w mediach społecznościowych na gigantyczny chaos, brak informacji i wielogodzinne oczekiwanie na obiecany autokar.
Ważna wskazówka: Jeśli linia lotnicza nie jest w stanie zapewnić transportu na miejscu, Wizz Air i Ryanair zezwalają na zorganizowanie dojazdu na własną rękę (pociągiem lub autobusem rejsowym). Koniecznie zachowaj wszystkie paragony i faktury – po powrocie możesz ubiegać się o zwrot tych kosztów (reklamację składasz bezpośrednio na stronie przewoźnika).
Prawa pasażera przy erupcji wulkanu – co musisz wiedzieć?
Erupcja wulkanu i towarzyszące jej chmury pyłu wulkanicznego są klasyfikowane przez prawo jako nadzwyczajne okoliczności (siła wyższa), na które linie lotnicze nie mają wpływu. Z tego powodu pasażerom dotkniętym odwołaniem lub dużym opóźnieniem lotu nie przysługuje odszkodowanie finansowe na mocy unijnego rozporządzenia WE 261/2004.
Mimo braku prawa do rekompensaty pieniężnej, przewoźnicy mają ścisły obowiązek zadbania o swoich klientów. Każdemu poszkodowanemu pasażerowi przysługuje:
- Prawo do bezpłatnej opieki: linia lotnicza musi zapewnić posiłki i napoje w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania.
- Zakwaterowanie w hotelu: jeśli najbliższy możliwy lot alternatywny odbywa się następnego dnia, przewoźnik ma obowiązek opłacić hotel oraz transport pomiędzy lotniskiem a miejscem noclegu.
- Alternatywny transport lub zwrot kosztów: pasażer może wybrać między pełnym zwrotem ceny biletu a bezpłatną zmianą rezerwacji na inny dostępny lot (przekierowanie) w najwcześniejszym możliwym terminie – również z sąsiednich lotnisk, takich jak Palermo czy Trapani.
Sprawdź swój lot przed wyjazdem
Zaleca się wszystkim podróżnym planującym loty na Sycylię lub powrót z wyspy zachowanie spokoju i ścisłe monitorowanie komunikatów. Przed udaniem się na lotnisko Catania-Fontanarossa koniecznie sprawdź skrzynkę e-mail oraz status rejsu w aplikacji mobilnej lub na oficjalnej stronie swojego przewoźnika. Jeśli lot został przekierowany lub odwołany, postępuj zgodnie z instrukcjami linii lotniczej i unikaj udawania się na zablokowany terminal w Katanii bez potwierdzenia nowej rezerwacji.