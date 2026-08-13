Najważniejsze informacje w pigułce

Czas trwania blokady: Zawieszenie przylotów i odlotów na lotnisku w Katanii obowiązuje do 14 sierpnia, do godziny 2:00 w nocy.

Zawieszenie przylotów i odlotów na lotnisku w Katanii obowiązuje do 14 sierpnia, do godziny 2:00 w nocy. Główny powód utrudnień: Aktywność erupcyjna Etny, emisja pyłu wulkanicznego i zamknięcie sektora przestrzeni powietrznej B3.

Aktywność erupcyjna Etny, emisja pyłu wulkanicznego i zamknięcie sektora przestrzeni powietrznej B3. Lotniska alternatywne: Ruch jest przekierowywany głównie na lotniska w Palermo oraz Trapani-Birgi.

Ruch jest przekierowywany głównie na lotniska w Palermo oraz Trapani-Birgi. Prawa pasażera: Brak prawa do odszkodowania (siła wyższa), ale pasażerom przysługuje bezpłatna opieka, wyżywienie, hotel oraz opcja bezpłatnej zmiany rezerwacji lub zwrotu pieniędzy.

Brak prawa do odszkodowania (siła wyższa), ale pasażerom przysługuje bezpłatna opieka, wyżywienie, hotel oraz opcja bezpłatnej zmiany rezerwacji lub zwrotu pieniędzy. Rekomendowane działanie: Bezwzględna weryfikacja statusu lotu bezpośrednio u przewoźnika przed udaniem się na lotnisko.

Etna paraliżuje ruch lotniczy. Zamknięcie lotniska przedłużone

Wulkan Etna po raz kolejny pokazuje swoją niszczycielską siłę, paraliżując ruch lotniczy na Sycylii w jednym z najgorętszych okresów turystycznych roku – tuż przed włoskim świętem Ferragosto. Jak poinformowali przedstawiciele Aeroporto di Catania - Sicilia w oficjalnym komunikacie w mediach społecznościowych, z powodu wzmożonej aktywności erupcyjnej wulkanu zamknięcie sektora przestrzeni powietrznej B3 zostało przedłużone. W efekcie wszystkie przyloty i odloty z lotniska Catania-Fontanarossa zostały zawieszone do 14 sierpnia do godziny 2:00 w nocy.

Sytuacja jest niezwykle dynamiczna i trudna dla podróżnych. Chmura pyłu wulkanicznego z krateru Voragine osiągnęła wysokość aż 5500 metrów i przemieściła się na południe oraz południowy zachód, a jej ślady odnotowano nawet na Malcie i w Libii. Dla tysięcy pasażerów, w tym wielu turystów z Polski, oznacza to odwołane rejsy lub uciążliwe przekierowania. Włoski minister ochrony cywilnej Nello Musumeci skomentował sytuację dosadnie, stwierdzając, że „to lotnisko w Katanii leży w niewłaściwym miejscu, a nie wulkan”, przypominając o dawnych projektach przeniesienia portu.

Jak wygląda skala kryzysu w liczbach?

Włoskie media, w tym portal tp24.it, informują o setkach odwołanych lotów i ogromnej presji na inne sycylijskie porty lotnicze. Skala utrudnień jest bezprecedensowa. Od początku kryzysu na lotnisku w Katanii odwołano lub przekierowano już około 700 lotów. Aby utrzymać łączność wyspy ze światem, inne porty lotnicze pracują na granicy swoich możliwości.

Najważniejszy ciężar kryzysu przejęły alternatywne lotniska:

Palermo (Falcone-Borsellino): w ciągu jednej doby obsłużyło rekordowe 378 operacji lotniczych, z czego aż 85 stanowiły loty przekierowane z Katanii.

w ciągu jednej doby obsłużyło rekordowe 378 operacji lotniczych, z czego aż 85 stanowiły loty przekierowane z Katanii. Trapani-Birgi (Vincenzo Florio): w zaledwie trzy dni przyjęło blisko 100 dodatkowych samolotów, pracując po 20 godzin na dobę.

w zaledwie trzy dni przyjęło blisko 100 dodatkowych samolotów, pracując po 20 godzin na dobę. Comiso (Pio La Torre): od początku awaryjnej sytuacji przejęło ponad 100 lotów.

od początku awaryjnej sytuacji przejęło ponad 100 lotów. Lamezia Terme: w pomoc zaangażowano nawet to lotnisko położone w sąsiedniej Kalabrii.

Nadzwyczajne środki i pomoc na lądzie

Prezydent regionu Sycylia, Renato Schifani, zmobilizował dodatkowe siły, w tym wolontariuszy Obrony Cywilnej (Protezione Civile), którzy na lotniskach rozdają wodę i udzielają informacji w specjalnych punktach. Uruchomiono także awaryjne połączenia lądowe, aby pomóc podróżnym dotrzeć do celu. Wprowadzono 6 specjalnych pociągów oraz dodatkowe kursy autobusów:

10 połączeń dziennie na trasie Palermo – Syrakuzy,

24 kursy dziennie między Trapani a Palermo,

24 kursy na trasie Palermo – Agrigento (z przystankiem na lotnisku Punta Raisi).

Przewoźnicy tacy jak Ryanair czy Wizz Air starają się podstawiać darmowe autobusy wahadłowe (shuttle buses) dla pasażerów pomiędzy Katanią a miejscowościami, do których przeniesione zostały ich loty. Jednak rzeczywistość na sycylijskich lotniskach bywa brutalna. Pasażerowie skarżą się w mediach społecznościowych na gigantyczny chaos, brak informacji i wielogodzinne oczekiwanie na obiecany autokar.

Ważna wskazówka: Jeśli linia lotnicza nie jest w stanie zapewnić transportu na miejscu, Wizz Air i Ryanair zezwalają na zorganizowanie dojazdu na własną rękę (pociągiem lub autobusem rejsowym). Koniecznie zachowaj wszystkie paragony i faktury – po powrocie możesz ubiegać się o zwrot tych kosztów (reklamację składasz bezpośrednio na stronie przewoźnika).

Prawa pasażera przy erupcji wulkanu – co musisz wiedzieć?

Erupcja wulkanu i towarzyszące jej chmury pyłu wulkanicznego są klasyfikowane przez prawo jako nadzwyczajne okoliczności (siła wyższa), na które linie lotnicze nie mają wpływu. Z tego powodu pasażerom dotkniętym odwołaniem lub dużym opóźnieniem lotu nie przysługuje odszkodowanie finansowe na mocy unijnego rozporządzenia WE 261/2004.

Mimo braku prawa do rekompensaty pieniężnej, przewoźnicy mają ścisły obowiązek zadbania o swoich klientów. Każdemu poszkodowanemu pasażerowi przysługuje:

Prawo do bezpłatnej opieki: linia lotnicza musi zapewnić posiłki i napoje w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania.

linia lotnicza musi zapewnić posiłki i napoje w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania. Zakwaterowanie w hotelu: jeśli najbliższy możliwy lot alternatywny odbywa się następnego dnia, przewoźnik ma obowiązek opłacić hotel oraz transport pomiędzy lotniskiem a miejscem noclegu.

jeśli najbliższy możliwy lot alternatywny odbywa się następnego dnia, przewoźnik ma obowiązek opłacić hotel oraz transport pomiędzy lotniskiem a miejscem noclegu. Alternatywny transport lub zwrot kosztów: pasażer może wybrać między pełnym zwrotem ceny biletu a bezpłatną zmianą rezerwacji na inny dostępny lot (przekierowanie) w najwcześniejszym możliwym terminie – również z sąsiednich lotnisk, takich jak Palermo czy Trapani.

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Sprawdź swój lot przed wyjazdem

Zaleca się wszystkim podróżnym planującym loty na Sycylię lub powrót z wyspy zachowanie spokoju i ścisłe monitorowanie komunikatów. Przed udaniem się na lotnisko Catania-Fontanarossa koniecznie sprawdź skrzynkę e-mail oraz status rejsu w aplikacji mobilnej lub na oficjalnej stronie swojego przewoźnika. Jeśli lot został przekierowany lub odwołany, postępuj zgodnie z instrukcjami linii lotniczej i unikaj udawania się na zablokowany terminal w Katanii bez potwierdzenia nowej rezerwacji.