Odwołany lot z Katanii? Uważaj na wulkaniczne taksówki. Dojedziesz za ułamek tej kwoty

Złote taksówki i bezwzględni naciągacze

Zamknięcie lotniska Catania-Fontanarossa oraz tymczasowy paraliż sąsiedniego portu w Comiso zmusiły linie lotnicze do masowego przekierowywania lotów do Palermo i Trapani. Dla tysięcy pasażerów oznaczało to jedno: nagłą konieczność pokonania nawet 300 kilometrów na drugą stronę wyspy.

Niestety, tam gdzie pojawia się chaos, pojawiają się też naciągacze (we Włoszech nazywani sciacalli – szakalami). W ostatnich dniach na Sycylii wybuchł gigantyczny skandal związany z cenami przewozów. Zdesperowani turyści, pozostawieni często bez żadnych informacji ze strony linii lotniczych, stali się łatwym celem.

W mediach społecznościowych i lokalnej prasie wrze od relacji oszukanych podróżnych. Kierowcy nielegalnych taksówek (abusivi) oraz nieuczciwi licencjonowani przewoźnicy żądają za kurs z Palermo do Katanii od 500 do nawet 800 euro! Co gorsza, opłaty te są wymuszane wyłącznie w gotówce („pod stołem”), a pasażerowie po dotarciu na miejsce często dowiadują się, że ich lot i tak został odwołany.

Jak bezpiecznie i tanio dojechać z Katanii na inne lotniska

Nie musisz płacić fortuny, aby dotrzeć do celu. Jeśli Twój lot został przekierowany, a linia lotnicza nie podstawiła darmowego autobusu (co niestety w obecnym chaosie zdarza się nagminnie), skorzystaj ze sprawdzonych, regularnych połączeń:

Katania – Palermo (lotnisko Falcone-Borsellino)

To najczęstsza trasa, którą muszą pokonać pasażerowie. Odległość wynosi około 200 km.

Autobus rejsowy (SAIS Autolinee): To zdecydowanie najlepsza, najszybsza i najtańsza opcja. Autobusy odjeżdżają z dworca autobusowego w Katanii (obok dworca kolejowego) i jadą bezpośrednio do Palermo. Kursują bardzo często, średnio co 60–90 minut przez cały dzień. Zatrzymują się zarówno na dworcu głównym w Katanii (Autostazione), jak i bezpośrednio pod terminalem lotniska w Katanii (Fontanarossa). Cena: ok. 11–14 euro w jedną stronę. Czas podróży: ok. 2 godziny 30 minut. Pierwszy kurs rano: odjeżdża z dworca w Katanii o 04:30 (z lotniska w Katanii o 04:40). Ostatni kurs wieczorem: odjeżdża z dworca w Katanii o 22:00 (z lotniska w Katanii o 22:10).

To zdecydowanie najlepsza, najszybsza i najtańsza opcja. Autobusy odjeżdżają z dworca autobusowego w Katanii (obok dworca kolejowego) i jadą bezpośrednio do Palermo. Kursują bardzo często, średnio co 60–90 minut przez cały dzień. Zatrzymują się zarówno na dworcu głównym w Katanii (Autostazione), jak i bezpośrednio pod terminalem lotniska w Katanii (Fontanarossa). FlixBus: Kursuje na tej trasie kilka razy dziennie. Cena: od 17 do 22 euro.

Kursuje na tej trasie kilka razy dziennie. Pociąg (Trenitalia): Wymaga dojazdu do Palermo Centrale, a stamtąd przesiadki na pociąg lotniskowy Genio Express (ok. 6,80 euro). Na tej trasie kursuje około 11 pociągów dziennie, z czego 6 to połączenia bezpośrednie (reszta wymaga przesiadki). Cena łączna: ok. 30–50 euro. Czas podróży: od 3 do 4 godzin. Pierwszy pociąg bezpośredni: odjeżdża ze stacji Catania Centrale o 05:00 rano (w Palermo Centrale jest o 07:57). Kolejny bezpośredni jest o 07:32. Ostatni pociąg w ciągu dnia: odjeżdża o 18:34.

Wymaga dojazdu do Palermo Centrale, a stamtąd przesiadki na pociąg lotniskowy Genio Express (ok. 6,80 euro). Na tej trasie kursuje około 11 pociągów dziennie, z czego 6 to połączenia bezpośrednie (reszta wymaga przesiadki).

Katania – Trapani (lotnisko Birgi)

Odległość wynosi ponad 300 km, a bezpośrednie połączenia są rzadkością.

Podróż z przesiadką: Najprościej jest wsiąść w autobus SAIS z Katanii do Palermo (ok. 14 euro), a na dworcu w Palermo przesiąść się w autobus jadący bezpośrednio na lotnisko w Trapani (ok. 9 euro) linii Segesta Autolinee lub Salemi. Łączny koszt: ok. 23–30 euro. Czas podróży: ok. 4,5 do 5 godzin (wliczając przesiadkę). Autobusy z Palermo na lotnisko w Trapani kursują regularnie od godziny 05:30 rano do 20:00 wieczorem (średnio co godzinę w szczycie).

Najprościej jest wsiąść w autobus SAIS z Katanii do Palermo (ok. 14 euro), a na dworcu w Palermo przesiąść się w autobus jadący bezpośrednio na lotnisko w Trapani (ok. 9 euro) linii Segesta Autolinee lub Salemi.

Katania – Comiso (lotnisko Pio La Torre)

Comiso leży najbliżej Katanii (ok. 90 km).

Autobus (Giamporcaro): Na czas kryzysu przewoźnik uruchomił dodatkowe kursy wahadłowe łączące oba lotniska. W dni robocze (od poniedziałku do piątku) realizowanych jest 6 kursów dziennie, w soboty – 5, a w niedziele i święta – 4. Cena: ok. 8–11 euro. Czas podróży: ok. 1,5 godziny. Godziny odjazdów z Katanii (dworzec główny / lotnisko w Katanii): 09:00 / 09:10 11:30 / 11:40 14:00 / 14:10 15:30 / 15:40 18:00 / 18:10 20:30 / 20:40

Na czas kryzysu przewoźnik uruchomił dodatkowe kursy wahadłowe łączące oba lotniska. W dni robocze (od poniedziałku do piątku) realizowanych jest 6 kursów dziennie, w soboty – 5, a w niedziele i święta – 4.

Praktyczna wskazówka na czas kryzysu: Z powodu gigantycznego obłożenia autobusów rejsowych wywołanego zamknięciem lotniska w Katanii, bilety na autobusy SAIS oraz Giamporcaro najlepiej kupować z wyprzedzeniem przez internet (na oficjalnych stronach przewoźników lub przez aplikacje takie jak Omio). Kupowanie biletu u kierowcy w obecnej sytuacji graniczy z cudem, ponieważ pierwszeństwo wejścia na pokład mają osoby z rezerwacją online.

Oficjalne taksówki i aplikacje – ile powinny kosztować?

Jeśli myślisz o wynajęciu samochodu na lotnisku w Palermo lub Trapani, możesz się mocno rozczarować. Z powodu tysięcy pasażerów szukających transportu, floty wypożyczalni samochodów na Sycylii zostały błyskawicznie wyprzedane. Te nieliczne pojazdy, które pozostały, osiągają astronomiczne ceny.

Podobnie sytuacja wygląda z taksówkami. Kierowcy doskonale zdają sobie sprawę z desperacji turystów. Za bezpośredni przejazd taksówką na trasie:

Palermo – Katania zapłacisz od 350 do nawet 500 EUR ,

, Trapani – Katania to koszt rzędu 500–650 EUR ,

, Comiso – Katania kosztuje od 220 do 280 EUR.

Pamiętaj, że linie lotnicze mogą odmówić zwrotu kosztów za taksówkę, jeśli uznają tę kwotę za "nieuzasadnioną" (np. gdy istniała możliwość tańszego dojazdu autobusem).

Jeśli z jakiegoś powodu musisz skorzystać z taksówki, pamiętaj o kilku żelaznych zasadach, które uchronią Cię przed oszustwem.

Unikaj naganiaczy. Nigdy nie wsiadaj do samochodów osób, które same podchodzą do Ciebie w terminalu i oferują transport. To niemal na pewno nielegalni przewoźnicy.

Nigdy nie wsiadaj do samochodów osób, które same podchodzą do Ciebie w terminalu i oferują transport. To niemal na pewno nielegalni przewoźnicy. Żądaj płatności kartą. Od czerwca 2026 roku w Katanii obowiązują rygorystyczne przepisy nakładające na taksówkarzy obowiązek posiadania terminala płatniczego (POS) i jasnego wyświetlania cennika w aucie.

Od czerwca 2026 roku w Katanii obowiązują rygorystyczne przepisy nakładające na taksówkarzy obowiązek posiadania terminala płatniczego (POS) i jasnego wyświetlania cennika w aucie. Korzystaj z oficjalnych korporacji. Zamawiaj przejazdy przez oficjalne aplikacje (np. appTaxi) lub dzwoniąc na sprawdzony numer, np. Radio Taxi Catania (095 8833).

Zamawiaj przejazdy przez oficjalne aplikacje (np. appTaxi) lub dzwoniąc na sprawdzony numer, np. Radio Taxi Catania (095 8833). Ustal cenę przed wejściem do auta. Oficjalna stawka miejska (Airport Flat Rate) za przejazd z centrum Katanii na lotnisko wynosi sztywne 27 euro. W przypadku tras dalekobieżnych (np. do Palermo) legalna taksówka lub licencjonowany prywatny kierowca (NCC) standardowo powinien kosztować maksymalnie 250–350 euro za całe auto (teraz koszty mogą być nieco wyższe), a nie 700 euro od osoby w gotówce.

Kto zapłaci za Twój bilet? Zachowaj paragony

Jeżeli Twoja linia lotnicza nie zapewniła Ci transportu zastępczego na lotnisko, z którego ostatecznie odbywa się lot, masz pełne prawo zorganizować go na własną rękę.

Najważniejsza zasada: zbieraj wszystkie dowody zakupu. Bilety autobusowe, kolejowe czy faktury za przejazd licencjonowaną taksówką będą podstawą do ubiegania się o zwrot kosztów od przewoźnika. Pamiętaj jednak, że jeśli zapłacisz oszustowi 700 euro gotówką bez rachunku, linia lotnicza nie zwróci Ci ani grosza.