Wizz Air odpalił błyskawiczną wyprzedaż biletów. Jesienią do tych włoskich miast polecisz za ułamek ceny

Anna Wojnowska
2026-08-17 12:13

Marzysz o filiżance esencjonalnego espresso wypitej na gwarnym placu w Rzymie, zapachu świeżo upieczonej pizzy w Neapolu czy kojącym szumie fal na apulijskich plażach? Pojawiła się niesamowita okazja, która pozwoli natychmiast wyrwać się z codziennej rutyny! Tylko dzisiaj, 17 sierpnia 2026 roku, linia lotnicza Wizz Air odpaliła błyskawiczną wyprzedaż na wybrane loty do Włoch. Ceny biletów drastycznie spadły, ale trzeba działać szybko – ta wyjątkowa promocja trwa zaledwie 24 godziny.

Samolot nad chmurami w świetle słońca. Na wstawce logo Wizz Air. O wyprzedaży lotów do Włoch przeczytasz na SE.
Autor: AI/ Materiały prasowe promocja na loty

Gdzie zacząć włoską przygodę? Bezpośrednie loty z Polski

Dla wszystkich miłośników włoskich klimatów przygotowano doskonałe wieści – siatka połączeń węgierskiego przewoźnika z Polski do Italii jest niezwykle rozbudowana. Na pokład nowoczesnych samolotów linii Wizz Air do słonecznej Italii można wsiąść bezpośrednio z kilku głównych polskich lotnisk:

  • Warszawa (Lotnisko Chopina - WAW): bezpośrednie loty m.in. do Rzymu (Fiumicino), Mediolanu (Bergamo), tętniącego życiem Bari, historycznej Bolonii, malowniczej Katanii oraz pełnego energii Neapolu.
  • Kraków (KRK): wygodne połączenia m.in. do stolicy kraju – Rzymu, tętniącej życiem Sycylii (Katania), stolicy mody – Mediolanu oraz słonecznego Bari.
  • Katowice (KTW): bezpośrednie rejsy m.in. do Rzymu, Mediolanu oraz na południe do Bari i Neapolu.
  • Gdańsk (GDN): idealny punkt startowy dla mieszkańców północy Polski, oferujący bezpośrednie loty do Mediolanu (Bergamo) oraz Rzymu.
  • Wrocław (WRO): dogodne lotnisko dla pasażerów z Dolnego Śląska, skąd szybko i bez przesiadek można polecieć na włoski city break do Bari, Katanii i Turynu.

Promocja obejmuje wybrane rejsy w konkretnych terminach, dlatego warto od razu sprawdzić dostępność miejsc na preferowanym lotnisku wylotowym!

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Poczuj magię włoskiego dolce vita jesienią

Jesień we Włoszech to absolutnie magiczny czas na podróżowanie. Kiedy w Polsce dni stają się chłodniejsze, Półwysep Apeniński wciąż tętni przyjemnym ciepłem, a słońce łagodnie oświetla zabytkowe elewacje miast. Wybierając się w podróż między 24 sierpnia a 10 grudnia 2026 roku, można trafić na idealny moment – letnie upały już nie doskwierają, a popularne zabytki i plaże nie są tak oblegane przez tłumy turystów. To doskonała okazja, by bez pośpiechu skosztować autentycznego, kremowego gelato, spróbować świeżych trufli na północy kraju czy rozkoszować się owocami morza w klimatycznych restauracjach nad Adriatykiem. Na pokładzie samolotu w zaledwie około dwie godziny można przenieść się do świata, gdzie czas płynie wolniej, kawa smakuje lepiej, a każdy wieczór wieńczy chwila relaksu w blasku zachodzącego słońca.

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Zasady promocji Wizz Air. Na co musisz zwrócić uwagę?

Aby zarezerwować bilety w wyjątkowo korzystnych cenach, należy pamiętać o kilku kluczowych warunkach tej błyskawicznej wyprzedaży:

  • Czas na rezerwację: Promocja trwa wyłącznie dziś, 17 sierpnia 2026 roku, w godzinach od 00:00 do 23:59 CET. Liczy się każda minuta!
  • Okres podróży: Oferta obejmuje wybrane loty realizowane w okresie od 24 sierpnia 2026 roku do 10 grudnia 2026 roku – to idealny czas na przedłużenie lata lub jesienny city break.
  • Dodatkowe zniżki i usługi: Członkowie programu lojalnościowego WIZZ Discount Club mogą liczyć na jeszcze niższe ceny biletów. Podczas zakupu warto pomyśleć o usłudze WIZZ Flex (która umożliwia elastyczną zmianę terminu lotu bez dodatkowych opłat) oraz o dodatkach takich jak WIZZ Privilege Pass czy Rodzinna oferta WIZZ.
  • Ważne wyłączenia: Zniżka dotyczy samej ceny biletu z wyłączeniem opłaty administracyjnej. Promocja nie ma zastosowania do rezerwacji grupowych i obowiązuje wyłącznie przy rezerwacjach dokonanych przez oficjalną stronę internetową wizzair.com lub w dedykowanej aplikacji mobilnej.

Ostatni krok do podróży marzeń

Klimatyczne włoskie uliczki, zapierające dech w piersiach widoki i słynna na cały świat kuchnia są teraz dosłownie na wyciągnięcie ręki. Nie warto odkładać planów na bliżej nieokreśloną przyszłość – taka okazja na tanie loty może się szybko nie powtórzyć. Wystarczy wejść na oficjalną stronę przewoźnika Wizz Air lub uruchomić aplikację mobilną WIZZ, wybrać wymarzony włoski kierunek i zarezerwować bilety, zanim znikną najlepsze miejsca. Pora na niezapomniane, spontaniczne wakacje!

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