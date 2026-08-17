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Gdzie zacząć włoską przygodę? Bezpośrednie loty z Polski
Dla wszystkich miłośników włoskich klimatów przygotowano doskonałe wieści – siatka połączeń węgierskiego przewoźnika z Polski do Italii jest niezwykle rozbudowana. Na pokład nowoczesnych samolotów linii Wizz Air do słonecznej Italii można wsiąść bezpośrednio z kilku głównych polskich lotnisk:
- Warszawa (Lotnisko Chopina - WAW): bezpośrednie loty m.in. do Rzymu (Fiumicino), Mediolanu (Bergamo), tętniącego życiem Bari, historycznej Bolonii, malowniczej Katanii oraz pełnego energii Neapolu.
- Kraków (KRK): wygodne połączenia m.in. do stolicy kraju – Rzymu, tętniącej życiem Sycylii (Katania), stolicy mody – Mediolanu oraz słonecznego Bari.
- Katowice (KTW): bezpośrednie rejsy m.in. do Rzymu, Mediolanu oraz na południe do Bari i Neapolu.
- Gdańsk (GDN): idealny punkt startowy dla mieszkańców północy Polski, oferujący bezpośrednie loty do Mediolanu (Bergamo) oraz Rzymu.
- Wrocław (WRO): dogodne lotnisko dla pasażerów z Dolnego Śląska, skąd szybko i bez przesiadek można polecieć na włoski city break do Bari, Katanii i Turynu.
Promocja obejmuje wybrane rejsy w konkretnych terminach, dlatego warto od razu sprawdzić dostępność miejsc na preferowanym lotnisku wylotowym!
Poczuj magię włoskiego dolce vita jesienią
Jesień we Włoszech to absolutnie magiczny czas na podróżowanie. Kiedy w Polsce dni stają się chłodniejsze, Półwysep Apeniński wciąż tętni przyjemnym ciepłem, a słońce łagodnie oświetla zabytkowe elewacje miast. Wybierając się w podróż między 24 sierpnia a 10 grudnia 2026 roku, można trafić na idealny moment – letnie upały już nie doskwierają, a popularne zabytki i plaże nie są tak oblegane przez tłumy turystów. To doskonała okazja, by bez pośpiechu skosztować autentycznego, kremowego gelato, spróbować świeżych trufli na północy kraju czy rozkoszować się owocami morza w klimatycznych restauracjach nad Adriatykiem. Na pokładzie samolotu w zaledwie około dwie godziny można przenieść się do świata, gdzie czas płynie wolniej, kawa smakuje lepiej, a każdy wieczór wieńczy chwila relaksu w blasku zachodzącego słońca.
W galerii poniżej znajdziesz: Tu spędzisz wakacje taniej niż w Polsce [LISTA]
Zasady promocji Wizz Air. Na co musisz zwrócić uwagę?
Aby zarezerwować bilety w wyjątkowo korzystnych cenach, należy pamiętać o kilku kluczowych warunkach tej błyskawicznej wyprzedaży:
- Czas na rezerwację: Promocja trwa wyłącznie dziś, 17 sierpnia 2026 roku, w godzinach od 00:00 do 23:59 CET. Liczy się każda minuta!
- Okres podróży: Oferta obejmuje wybrane loty realizowane w okresie od 24 sierpnia 2026 roku do 10 grudnia 2026 roku – to idealny czas na przedłużenie lata lub jesienny city break.
- Dodatkowe zniżki i usługi: Członkowie programu lojalnościowego WIZZ Discount Club mogą liczyć na jeszcze niższe ceny biletów. Podczas zakupu warto pomyśleć o usłudze WIZZ Flex (która umożliwia elastyczną zmianę terminu lotu bez dodatkowych opłat) oraz o dodatkach takich jak WIZZ Privilege Pass czy Rodzinna oferta WIZZ.
- Ważne wyłączenia: Zniżka dotyczy samej ceny biletu z wyłączeniem opłaty administracyjnej. Promocja nie ma zastosowania do rezerwacji grupowych i obowiązuje wyłącznie przy rezerwacjach dokonanych przez oficjalną stronę internetową wizzair.com lub w dedykowanej aplikacji mobilnej.
Ostatni krok do podróży marzeń
Klimatyczne włoskie uliczki, zapierające dech w piersiach widoki i słynna na cały świat kuchnia są teraz dosłownie na wyciągnięcie ręki. Nie warto odkładać planów na bliżej nieokreśloną przyszłość – taka okazja na tanie loty może się szybko nie powtórzyć. Wystarczy wejść na oficjalną stronę przewoźnika Wizz Air lub uruchomić aplikację mobilną WIZZ, wybrać wymarzony włoski kierunek i zarezerwować bilety, zanim znikną najlepsze miejsca. Pora na niezapomniane, spontaniczne wakacje!