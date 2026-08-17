Gdzie zacząć włoską przygodę? Bezpośrednie loty z Polski

Dla wszystkich miłośników włoskich klimatów przygotowano doskonałe wieści – siatka połączeń węgierskiego przewoźnika z Polski do Italii jest niezwykle rozbudowana. Na pokład nowoczesnych samolotów linii Wizz Air do słonecznej Italii można wsiąść bezpośrednio z kilku głównych polskich lotnisk:

Warszawa (Lotnisko Chopina - WAW): bezpośrednie loty m.in. do Rzymu (Fiumicino) , Mediolanu (Bergamo) , tętniącego życiem Bari , historycznej Bolonii , malowniczej Katanii oraz pełnego energii Neapolu .

bezpośrednie loty m.in. do , , tętniącego życiem , historycznej , malowniczej oraz pełnego energii . Kraków (KRK): wygodne połączenia m.in. do stolicy kraju – Rzymu , tętniącej życiem Sycylii ( Katania ), stolicy mody – Mediolanu oraz słonecznego Bari .

wygodne połączenia m.in. do stolicy kraju – , tętniącej życiem Sycylii ( ), stolicy mody – oraz słonecznego . Katowice (KTW): bezpośrednie rejsy m.in. do Rzymu , Mediolanu oraz na południe do Bari i Neapolu .

bezpośrednie rejsy m.in. do , oraz na południe do i . Gdańsk (GDN): idealny punkt startowy dla mieszkańców północy Polski, oferujący bezpośrednie loty do Mediolanu (Bergamo) oraz Rzymu .

idealny punkt startowy dla mieszkańców północy Polski, oferujący bezpośrednie loty do oraz . Wrocław (WRO): dogodne lotnisko dla pasażerów z Dolnego Śląska, skąd szybko i bez przesiadek można polecieć na włoski city break do Bari, Katanii i Turynu.

Promocja obejmuje wybrane rejsy w konkretnych terminach, dlatego warto od razu sprawdzić dostępność miejsc na preferowanym lotnisku wylotowym!

Poczuj magię włoskiego dolce vita jesienią

Jesień we Włoszech to absolutnie magiczny czas na podróżowanie. Kiedy w Polsce dni stają się chłodniejsze, Półwysep Apeniński wciąż tętni przyjemnym ciepłem, a słońce łagodnie oświetla zabytkowe elewacje miast. Wybierając się w podróż między 24 sierpnia a 10 grudnia 2026 roku, można trafić na idealny moment – letnie upały już nie doskwierają, a popularne zabytki i plaże nie są tak oblegane przez tłumy turystów. To doskonała okazja, by bez pośpiechu skosztować autentycznego, kremowego gelato, spróbować świeżych trufli na północy kraju czy rozkoszować się owocami morza w klimatycznych restauracjach nad Adriatykiem. Na pokładzie samolotu w zaledwie około dwie godziny można przenieść się do świata, gdzie czas płynie wolniej, kawa smakuje lepiej, a każdy wieczór wieńczy chwila relaksu w blasku zachodzącego słońca.

W galerii poniżej znajdziesz: Tu spędzisz wakacje taniej niż w Polsce [LISTA]

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Zasady promocji Wizz Air. Na co musisz zwrócić uwagę?

Aby zarezerwować bilety w wyjątkowo korzystnych cenach, należy pamiętać o kilku kluczowych warunkach tej błyskawicznej wyprzedaży:

Czas na rezerwację: Promocja trwa wyłącznie dziś, 17 sierpnia 2026 roku , w godzinach od 00:00 do 23:59 CET. Liczy się każda minuta!

Promocja trwa wyłącznie dziś, , w godzinach od 00:00 do 23:59 CET. Liczy się każda minuta! Okres podróży: Oferta obejmuje wybrane loty realizowane w okresie od 24 sierpnia 2026 roku do 10 grudnia 2026 roku – to idealny czas na przedłużenie lata lub jesienny city break.

Oferta obejmuje wybrane loty realizowane w okresie od do – to idealny czas na przedłużenie lata lub jesienny city break. Dodatkowe zniżki i usługi: Członkowie programu lojalnościowego WIZZ Discount Club mogą liczyć na jeszcze niższe ceny biletów. Podczas zakupu warto pomyśleć o usłudze WIZZ Flex (która umożliwia elastyczną zmianę terminu lotu bez dodatkowych opłat) oraz o dodatkach takich jak WIZZ Privilege Pass czy Rodzinna oferta WIZZ .

Członkowie programu lojalnościowego mogą liczyć na jeszcze niższe ceny biletów. Podczas zakupu warto pomyśleć o usłudze (która umożliwia elastyczną zmianę terminu lotu bez dodatkowych opłat) oraz o dodatkach takich jak czy . Ważne wyłączenia: Zniżka dotyczy samej ceny biletu z wyłączeniem opłaty administracyjnej. Promocja nie ma zastosowania do rezerwacji grupowych i obowiązuje wyłącznie przy rezerwacjach dokonanych przez oficjalną stronę internetową wizzair.com lub w dedykowanej aplikacji mobilnej.

Ostatni krok do podróży marzeń

Klimatyczne włoskie uliczki, zapierające dech w piersiach widoki i słynna na cały świat kuchnia są teraz dosłownie na wyciągnięcie ręki. Nie warto odkładać planów na bliżej nieokreśloną przyszłość – taka okazja na tanie loty może się szybko nie powtórzyć. Wystarczy wejść na oficjalną stronę przewoźnika Wizz Air lub uruchomić aplikację mobilną WIZZ, wybrać wymarzony włoski kierunek i zarezerwować bilety, zanim znikną najlepsze miejsca. Pora na niezapomniane, spontaniczne wakacje!