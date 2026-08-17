Najważniejsze informacje w pigułce

Koniec sezonu: Wakacyjna siatka połączeń z Lotniska Warszawa-Radom wygasa stopniowo od 10 września do końca października .

Wakacyjna siatka połączeń z wygasa stopniowo od do końca . Ostatnie rejsy regularne: Wrzesień to ostatnia szansa na bezpośredni lot do Tirany , Burgas i Prewezy .

Wrzesień to ostatnia szansa na bezpośredni lot do , i . Przyszłość Rzymu pod znakiem zapytania: PLL LOT zawiesza połączenie na zimę, a jego powrót w kolejnym sezonie letnim nie został jeszcze potwierdzony.

zawiesza połączenie na zimę, a jego powrót w kolejnym sezonie letnim nie został jeszcze potwierdzony. Tajemnica Wizz Air: Węgierski przewoźnik posiada w swojej bazie wyszukiwań trasę z Radomia do Rzymu , lecz połączenie wciąż pozostaje nieaktywne do bezpośredniej rezerwacji.

Węgierski przewoźnik posiada w swojej bazie wyszukiwań trasę z do , lecz połączenie wciąż pozostaje nieaktywne do bezpośredniej rezerwacji. Źródło danych: Harmonogram i analizy oparto na doniesieniach społecznościowych z profilu Lotnisko RDO Radom.

Koniec wakacyjnych lotów z Radomia. Kiedy polecimy ostatni raz?

Końcówka lata to tradycyjnie czas, w którym linie lotnicze zaczynają wygaszać połączenia sezonowe. Z informacji udostępnionych przez nieoficjalny, lecz doskonale poinformowany profil fanowski Lotnisko RDO Radom wynika, że pasażerowie planujący urlop z południowego Mazowsza mają już ostatnie tygodnie na rezerwację bezpośrednich rejsów. Jako pierwsze, bo już w pierwszej połowie września, znikną bałkańskie kierunki obsługiwane przez linię Wizz Air. Ostatnie rejsy czarterowe oraz wybrane loty regularne zostaną zrealizowane w październiku. Oto szczegółowy kalendarz wygaszania połączeń:

Tirana (TIA) – ostatni lot z radomskiego portu odbędzie się 10 września .

– ostatni lot z radomskiego portu odbędzie się . Burgas (BOJ) – bułgarski kierunek zostanie zamknięty 12 września .

– bułgarski kierunek zostanie zamknięty . Preweza (PVK) – do greckiego kurortu polecimy najpóźniej 28 września .

– do greckiego kurortu polecimy najpóźniej . Rzym (FCO), Antalya (AYT) oraz Hurghada (HRG) – te programy lotów zostaną ostatecznie zamknięte w październiku.

Wielka zagadka rzymskiego kierunku. Czy Wizz Air zastąpi PLL LOT?

To właśnie wokół lotów do Rzymu (lotnisko Fiumicino) toczą się obecnie najciekawsze dyskusje. Narodowy przewoźnik PLL LOT, podobnie jak w ubiegłym roku, kończy obsługę tej trasy jesienią. Na ten moment nie ma żadnych oficjalnych deklaracji, czy polskie linie zdecydują się na powrót do stolicy Włoch w sezonie lato 2027. Sprawę dodatkowo podgrzewa jednak zachowanie systemu rezerwacyjnego linii Wizz Air. Węgierski niskokosztowiec od pewnego czasu sugeruje w swojej wyszukiwarce Rzym (ROM) jako jeden z kierunków powiązanych z Lotniskiem Warszawa-Radom. Choć obecnie biletów na bezpośrednie loty RDO-FCO u tego przewoźnika nie da się jeszcze kupić, pasażerowie i eksperci branżowi z uwagą śledzą te doniesienia, licząc na wejście tanich linii na tę niezwykle popularną trasę.

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Zaplanuj jesienne podróże z wyprzedzeniem

Mimo zbliżającego się końca letnich połączeń, lotnisko w Radomiu wciąż oferuje pasażerom możliwość odbycia ostatnich słonecznych podróży w tym roku. Jeśli planujesz jesienny urlop, to ostatni moment na zakup biletów bezpośrednio u przewoźników realizujących loty z Sadkowa. Zachęcamy do regularnego monitorowania statusu swoich rezerwacji oraz śledzenia oficjalnych tablic odlotów i przylotów na stronie portu lotniczego, a także systemów rezerwacyjnych linii PLL LOT oraz Wizz Air, aby nie przegapić ewentualnego startu nowych, ekscytujących tras.