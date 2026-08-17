Z lotniska w Radomiu znikają wakacyjne hity. System rezerwacji zdradza zaskakującą nowość?

Anna Wojnowska
2026-08-17 15:14

Sezon letni na Lotnisku Warszawa-Radom nieuchronnie zbliża się do końca. Jak wynika z analizy harmonogramu lotów opublikowanej przez branżowe źródła śledzące radomski port lotniczy, wkrótce z siatki znikną popularne wakacyjne kierunki, w tym Tirana, Burgas czy Preweza. Największe emocje budzi jednak przyszłość hitowego połączenia do Rzymu. Nad dalszymi losami rejsów wisi duży znak zapytania, a w systemie rezerwacyjnym jednego z przewoźników pojawiła się zaskakująca nowość.

Urokliwa ulica w Rzymie o zachodzie słońca z widokiem na Bazylikę św. Piotra. O lotach do Włoch przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI

Najważniejsze informacje w pigułce

  • Koniec sezonu: Wakacyjna siatka połączeń z Lotniska Warszawa-Radom wygasa stopniowo od 10 września do końca października.
  • Ostatnie rejsy regularne: Wrzesień to ostatnia szansa na bezpośredni lot do Tirany, Burgas i Prewezy.
  • Przyszłość Rzymu pod znakiem zapytania: PLL LOT zawiesza połączenie na zimę, a jego powrót w kolejnym sezonie letnim nie został jeszcze potwierdzony.
  • Tajemnica Wizz Air: Węgierski przewoźnik posiada w swojej bazie wyszukiwań trasę z Radomia do Rzymu, lecz połączenie wciąż pozostaje nieaktywne do bezpośredniej rezerwacji.
  • Źródło danych: Harmonogram i analizy oparto na doniesieniach społecznościowych z profilu Lotnisko RDO Radom.

Koniec wakacyjnych lotów z Radomia. Kiedy polecimy ostatni raz?

Końcówka lata to tradycyjnie czas, w którym linie lotnicze zaczynają wygaszać połączenia sezonowe. Z informacji udostępnionych przez nieoficjalny, lecz doskonale poinformowany profil fanowski Lotnisko RDO Radom wynika, że pasażerowie planujący urlop z południowego Mazowsza mają już ostatnie tygodnie na rezerwację bezpośrednich rejsów. Jako pierwsze, bo już w pierwszej połowie września, znikną bałkańskie kierunki obsługiwane przez linię Wizz Air. Ostatnie rejsy czarterowe oraz wybrane loty regularne zostaną zrealizowane w październiku. Oto szczegółowy kalendarz wygaszania połączeń:

  • Tirana (TIA) – ostatni lot z radomskiego portu odbędzie się 10 września.
  • Burgas (BOJ) – bułgarski kierunek zostanie zamknięty 12 września.
  • Preweza (PVK) – do greckiego kurortu polecimy najpóźniej 28 września.
  • Rzym (FCO), Antalya (AYT) oraz Hurghada (HRG) – te programy lotów zostaną ostatecznie zamknięte w październiku.

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Wielka zagadka rzymskiego kierunku. Czy Wizz Air zastąpi PLL LOT?

To właśnie wokół lotów do Rzymu (lotnisko Fiumicino) toczą się obecnie najciekawsze dyskusje. Narodowy przewoźnik PLL LOT, podobnie jak w ubiegłym roku, kończy obsługę tej trasy jesienią. Na ten moment nie ma żadnych oficjalnych deklaracji, czy polskie linie zdecydują się na powrót do stolicy Włoch w sezonie lato 2027. Sprawę dodatkowo podgrzewa jednak zachowanie systemu rezerwacyjnego linii Wizz Air. Węgierski niskokosztowiec od pewnego czasu sugeruje w swojej wyszukiwarce Rzym (ROM) jako jeden z kierunków powiązanych z Lotniskiem Warszawa-Radom. Choć obecnie biletów na bezpośrednie loty RDO-FCO u tego przewoźnika nie da się jeszcze kupić, pasażerowie i eksperci branżowi z uwagą śledzą te doniesienia, licząc na wejście tanich linii na tę niezwykle popularną trasę.

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Zaplanuj jesienne podróże z wyprzedzeniem

Mimo zbliżającego się końca letnich połączeń, lotnisko w Radomiu wciąż oferuje pasażerom możliwość odbycia ostatnich słonecznych podróży w tym roku. Jeśli planujesz jesienny urlop, to ostatni moment na zakup biletów bezpośrednio u przewoźników realizujących loty z Sadkowa. Zachęcamy do regularnego monitorowania statusu swoich rezerwacji oraz śledzenia oficjalnych tablic odlotów i przylotów na stronie portu lotniczego, a także systemów rezerwacyjnych linii PLL LOT oraz Wizz Air, aby nie przegapić ewentualnego startu nowych, ekscytujących tras.

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