Nowe połączenia napędzają nowy podróżniczy trend. Teraz Polacy ruszają w tym kierunku!

Uruchomienie dziesięciu nowych, bezpośrednich połączeń lotniczych z Polski do Egiptu wywołało lawinowy wzrost zainteresowania zimowymi wyjazdami, czyniąc ten kierunek prawdziwym hitem.

Zainteresowanie podróżami do Hurghady, Szarm el-Szejk i Marsa Alam wzrosło o imponujące 458% rok do roku, a średnie ceny biletów spadły o 23%.

Odkryj, dlaczego Egipt stał się teraz najbardziej przystępnym i pożądanym miejscem na zimowy reset i nie przegap swojej szansy na słońce!

Od nowych połączeń do nowego trendu podróżniczego

Nowe bezpośrednie połączenia potrafią nie tylko skrócić i ułatwić podróż, mogą też sprawić, że kierunek, który wcześniej wydawał się mniej dostępny, nagle trafia na listę miejsc, które warto odwiedzić. Po uruchomieniu 10 nowych połączeń z Polski do trzech popularnych kurortów nad Morzem Czerwonym – Hurghady, Szarm el-Szejk i Marsa Alam – zainteresowanie zimowymi wyjazdami do Egiptu wyraźnie poszybowało w górę.

Jak wynika z danych Kiwi.com, liczba wyszukiwań podróży z Polski do tych trzech miejsc w okresie od października do grudnia wzrosła o około 458% rok do roku, czyli do poziomu około 5,6 razy wyższego niż w ubiegłym roku. W tym samym czasie liczba rezerwacji dokonywanych przez polskich podróżnych również wzrosła kilkukrotnie.

Największy skok zainteresowania nastąpił w lipcu, po ogłoszeniu nowych połączeń. W kolejnych tygodniach wyszukiwania wyraźnie przyspieszyły, a pod koniec lipca osiągnęły poziom kilkukrotnie wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Ostatni wzrost zainteresowania Egiptem świetnie obrazuje, jak duży wpływ na nasze podróżnicze wybory może mieć dostępność bezpośrednich połączeń. Podobny efekt widzieliśmy już w ubiegłym roku, kiedy po ogłoszeniu otwarcia Wielkiego Muzeum Egipskiego liczba wyszukiwań lotów z Polski do Kairu wzrosła o ponad 25%. Teraz nowe bezpośrednie połączenia do popularnych kurortów nad Morzem Czerwonym przynoszą kolejną falę zainteresowania Egiptem, tym razem wśród osób planujących jesienny lub zimowy wyjazd po słońce. Kiedy do danego miejsca można dotrzeć łatwo, bezpośrednio i w atrakcyjnej cenie, staje się ono po prostu bardziej kuszącą opcją na krótki urlop czy zimowy reset. Egipt jest świetnym przykładem tego, jak nowe połączenia mogą otworzyć kierunek na nowych podróżnych

– mówi Daniela Chovancová, Senior PR & External Communications Manager w Kiwi.com.

Hurghada na czele trendu

Według danych Kiwi.com to właśnie Hurghada jest dziś najszybciej zyskującym na popularności egipskim kurortem: liczba wyszukiwań zimowych wyjazdów z Polski wzrosła tam około ośmiokrotnie rok do roku. Szarm el-Szejk również cieszy się dużym zainteresowaniem – liczba wyszukiwań wzrosła około czterokrotnie, a Marsa Alam odnotowało kilkukrotny wzrost, choć z niższej bazy.

Wygląda na to, że Egipt powoli przestaje być kierunkiem kojarzonym wyłącznie z wakacjami. Dla Polaków kurorty nad Morzem Czerwonym stają się coraz ciekawszą opcją na jesienny wypad, zimowy urlop albo po prostu kilka dni w słońcu, kiedy za oknem zaczyna dominować chłód. Co ciekawe, ten trend widać w całej Polsce. Największy wzrost liczby wyszukiwań odnotowano w Warszawie/Modlinie, ponad dziesięciokrotny rok do roku. Pod względem liczby wyszukiwań prowadzi Warszawy i Katowice, a tuż za nimi plasują się Modlin i Kraków. Coraz większe zainteresowanie Egiptem widać również wśród podróżnych z Gdańska i Wrocławia.

Zimowe słońce w niższej cenie

Jest jeszcze jeden powód, dla którego egipskie słońce może kusić tej zimy jeszcze bardziej, ceny biletów. Wedle analizy Kiwi.com, średnia cena biletu lotniczego dla polskich podróżnych wybierających trzy egipskie kurorty spadła o około 23% rok do roku. Więcej bezpośrednich połączeń, większa dostępność miejsc i niższe średnie ceny sprawiają, że Egipt jest nie tylko łatwiejszy do osiągnięcia, ale także staje się coraz bardziej atrakcyjną i przystępną cenowo opcją na zimowy wyjazd. Jak wynika z danych Kiwi.com, w listopadzie polscy podróżni mogą podróżować do Egiptu od 506 zł.

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