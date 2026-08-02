Wakacje w stolicy? Zobacz dawny skarbiec bankowy w centrum Warszawy

Co robić w Warszawie latem?

Plac Powstańców Warszawy 2a – brzmi poważnie, bankiersko. I właśnie o to chodzi. Bo za drzwiami wejścia od ulicy Wareckiej zaczyna się coś, co jest dokładnym przeciwieństwem tego, co sugeruje ta fasada. Schodzisz w dół, do dawnego skarbca bankowego. I od tego momentu Warszawa, którą znałeś do tej pory, po prostu przestaje istnieć.

Ulica Warecka, godzina szósta, niepozorne drzwi

Wchodzisz do ciemnego pomieszczenia, w którym świetliste drzewa rozciągają się w przestrzeni pokrytej lustrami, tworząc wrażenie cyfrowego lasu bez końca. Te drzewa nie zostały narysowane ani zaprojektowane, wyrosły algorytmicznie, w procesie zwanym różnicowym wzrostem, tak jak rosną prawdziwe organizmy: nieprzewidywalnie, organicznie, każde inne. Zbliżasz dłoń i drzewo zaczyna reagować – światłem, dźwiękiem, pulsowaniem. Nie musisz niczego naciskać, niczego dotykać. Ono Cię czuje. Gdy w pokoju jest więcej osób, las zamienia się w żyjący instrument, w którym każdy ruch kogoś innego zmienia to, co słyszysz Ty. Przez kilka sekund nie jesteś pewny, co się dzieje. A potem zaczynasz intuicyjnie rozumieć: nie oglądasz wystawy. Jesteś jej częścią.

To uczucie nie puszcza przez kolejne pokoje. Kilka kroków dalej tysiące cyfrowych stworzeń podążają za ruchem Twoich rąk – gwałtowny gest i rozbiegają się w panice, stoisz nieruchomo i otaczają Cię, wirując wokół palców jak żywe. Jeszcze dalej pokój, w którym podłoga jest ze szkła, a pod nią lustrzana otchłań wyglądająca, jakby ciągnęła się w nieskończoność. Rozumem wiesz, że to lustra i diody. Ciałem – czujesz pustkę pod stopami i łapiesz się na tym, że oddychasz płycej.

Inna instalacja sprawia, że z pomieszczenia wychodzisz dziwnie zamyślony. FAKE.EXE konfrontuje Cię z technologią deepfake – jedno dotknięcie ekranu i Twoja twarz zamienia się w kogoś zupełnie innego. Przekonująco, natychmiast, w czasie rzeczywistym. To nie jest wykład o zagrożeniach sztucznej inteligencji. To moment, w którym sam doświadczasz, jak łatwo można dziś zmanipulować wizerunek. I ta myśl zostaje z Tobą dłużej niż większość rzeczy, które przeczytałeś na ten temat.

Jest też przestrzeń, w której po tym wszystkim po prostu się zatrzymujesz. Kładziesz się na pufie, nad Tobą rozpościera się panorama nieistniejącego miasta, a muzyka Wojciecha Urbańskiego otacza Cię z każdej strony. W pewnym momencie orientujesz się, że od pięciu minut nie pomyślałeś o niczym. Nie o pracy, nie o telefonie, nie o tym, co jutro. W centrum Warszawy, w sobotni wieczór – to jest luksus, którego nie kupisz w żadnej restauracji.

Łącznie jest tu kilkanaście instalacji na trzech kondygnacjach. Nie opiszemy wszystkich: po pierwsze dlatego, że zepsułoby to efekt, po drugie dlatego, że naprawdę nie da się tego opisać. Trzeba wejść.

Jedno ostrzeżenie: naładujcie telefon

Każdy pokój to gotowe ujęcie. Światła, kolory, kompozycje, których nie powtórzycie nigdzie indziej w tym mieście. Widzieliśmy ludzi robiących sobie sesje zdjęciowe telefonem, a wynik wyglądał jak profesjonalna produkcja. Jeśli ostatnio brakowało Wam pomysłu na ciekawego posta – ten problem właśnie się rozwiąże.

Jedno zastrzeżenie: zdjęcia są dobre. Ale to, co dzieje się między nimi, jest lepsze. Schowajcie telefon przynajmniej w połowie sal.

Wizyta trwa od 45 minut do półtorej godziny. Potem stoisz na Placu Powstańców Warszawy, nakręcony, pełen wrażeń, z głodem, bo przez ostatnią godzinę nie myślałeś o jedzeniu. Nowy Świat jest trzy minuty pieszo. Plac Trzech Krzyży siedem. Chmielna, Foksal, Mokotowska, Krucza – całe wieczorne życie centrum jest dosłownie za rogiem. Kolacja, drink, spacer. Cokolwiek chcecie, jest dwie przecznice dalej. Tyle że teraz macie o czym rozmawiać.

Adres, którym warto się dzielić

Jest taka kategoria gości, których nigdy nie wiadomo, gdzie wziąć. Kuzynka z Wrocławia, która była w stolicy cztery razy. Znajomi z Berlina, którzy mówią, że Stare Miasto „już znają z weekendu w 2019". Para z Hiszpanii, której przewodniki polecają trzy te same punkty.

W każdym przypadku odpowiedź jest ta sama: zacznijcie od MELT MUSEUM. Reszta wieczoru poukłada się sama. Po wyjściu są trzy minuty pieszo do najlepszych warszawskich restauracji, siedem do Placu Trzech Krzyży, dziesięć do Wisły. A pretekst do rozmowy starczy na cały wieczór – bo to nie miejsce, o którym mówi się „było ładnie". To miejsce, o którym mówi się przez godzinę po wyjściu.

Latem 2026 to chyba najbardziej warszawska odpowiedź na pytanie „co robić w stolicy".