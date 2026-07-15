Większość turystów omija te miejsca. W bocznych uliczkach Budvy kryją się prawdziwe skarby

Sandra Rybińska
Sandra Rybińska
2026-07-15 18:03

Budva kojarzy się z gwarnym kurortem i rzędami plastikowych pamiątek, które szybko lądują na dnie szuflady. Ale wystarczy zrobić krok poza utarty szlak, by poczuć zapach rozgrzanych gajów oliwnych i odkryć rzemiosło pełne dumy. Prawdziwa dusza Czarnogóry ukryta jest w przedmiotach, które pachną słońcem, wiatrem z Lovćen i wielowiekową tradycją. Oto przewodnik po autentycznych skarbach Budvy, które z dumą przywieziesz do domu.

Wybrzeże Budvy z plażą, morzem i wysokimi górami w tle pod błękitnym niebem. O urokach Czarnogóry przeczytasz na SE.
Autor: Sandra Rybińska/ Archiwum prywatne

Czapka z historią wyszytą złotem. Czym naprawdę jest Crnogorska kapa?

To nie jest zwykłe nakrycie głowy – to manifest tożsamości i duma noszona na skroniach. Crnogorska kapa to tradycyjna, okrągła czapka z płaskim wierzchem, która skrywa głęboką symbolikę. Czerwone denko (tepeluk) reprezentuje krew przelaną za wolność ojczyzny, czarny, jedwabny otok (deravija) to żal po dawnych, utraconych ziemiach i palonych domach, a misterny, złoty haft symbolizuje wieki walki o niezawisłość. Posiadanie tego rzemieślniczego arcydzieła to dotknięcie burzliwej historii Bałkanów i niezwykle wyrafinowany prezent dla każdego miłośnika unikalnej kultury. Tradycja głosi, że ostateczny wzór kapy spopularyzował sam słynny władca i poeta, Petar II Petrović-Njegoš, czyniąc z niej wieczny symbol czarnogórskiej suwerenności.

  • Jak rozpoznać oryginał? Autentyczna kapa wykonana jest z grubej, naturalnej wełny (coji) oraz czystego jedwabiu na obrzeżach. Haft na czubku powinien być gęsty, precyzyjny i wykonany metalicznymi, złotymi nićmi, a nie plastikową imitacją. Oryginalne, ręcznie wyszywane sztuki mają wyraźną fakturę i ważą zauważalnie więcej niż tanie, masowo produkowane kopie z poliestru.
  • Gdzie szukać? Najlepszym adresem są licencjonowane pracownie narodowych strojów oraz renomowane antykwariaty i autentyczne sklepy z pamiątkami w historycznym centrum Starego Miasta w Budvie.
  • Transport i przepisy. Podróżując autem, masz ten komfort, że nie musisz upychać delikatnego nakrycia głowy w ciasnym bagażu kabinowym. Wystarczy przewozić je w oryginalnym, tekturowym pudełku lub położyć płasko na wierzchu bagaży. Jako wyrób tekstylny nie podlega żadnym restrykcjom celnym przy wjeździe do Unii Europejskiej, o ile jego wartość (wraz z innymi zakupami) nie przekracza limitu 300 euro na osobę przy przekraczaniu granicy lądowej.

Płynne złoto z prastarych gajów. Dlaczego oliwa Žutica nie ma sobie równych?

Wyobraź sobie drzewa, które pamiętają czasy rzymskich legionów i rodzą owoce o niemal mistycznym smaku. Czarnogórskie wybrzeże, ze szczególnym uwzględnieniem okolic Budvy i pobliskiego Baru, słynie z unikalnej, rodzimej odmiany oliwek o nazwie Žutica. Tłoczona z niej na zimno oliwa to kwintesencja śródziemnomorskiego słońca: ma intensywnie złocisty kolor, głęboki, lekko pikantny finisz i aromat świeżo skoszonej trawy zmieszanej z nutami dzikich ziół. To produkt o wybitnie regionalnym charakterze, wytwarzany przez lokalne rodziny od pokoleń. Taka butelka to nie tylko kulinarny luksus, ale przede wszystkim naturalny eliksir zdrowia, który po powrocie zamieni każdą domową kolację w zmysłową podróż nad Adriatyk.

  • Jak rozpoznać oryginał? Prawdziwa rzemieślnicza oliwa z oliwek Žutica powinna posiadać oznaczenie „Ekstra devičansko” (Extra Virgin) i precyzyjnie wskazane miejsce pochodzenia (np. Luštica, Bar lub Grbalj). Szukaj butelek z ciemnego szkła, które chronią delikatny płyn przed światłem, oraz etykiet z nazwiskiem konkretnego, lokalnego producenta.
  • Gdzie szukać? Najlepiej udać się na lokalny targ w Budvie (Zelena Pijaca) i kupować bezpośrednio od rolników, którzy często oferują degustację przed zakupem, lub odwiedzić małe sklepy z ekologiczną żywnością wokół Starego Miasta.
  • Transport i przepisy. Podróż autem to gigantyczna zaleta – zapominasz o uciążliwym lotniskowym limicie płynów do 100 ml i możesz zabrać większe, rodzinne zapasy. Butelki owiń w folię bąbelkową lub grube ubrania i umieść w najgłębszych, najchłodniejszych partiach bagażnika, aby chronić oliwę przed słońcem i wysoką temperaturą podczas długiej jazdy do domu. Pamiętaj, że łączna wartość przewożonych towarów drogą lądową do UE nie może przekroczyć 300 euro na osobę.

Polecany artykuł:

QUIZ. Kochasz Bałkany? Udowodnij! Trudny test historyczno-geograficzno-kulinarny

Krew czarnogórskich gór w butelce. Sekret autentycznego wina Vranac

To nie przypadek, że nazwa tej flagowej, czarnogórskiej odmiany winogron oznacza „czarnego konia” lub „kruka”. Wino Vranac jest dokładnie takie jak krajobraz tego kraju – potężne, nieokiełznane, pełne charakteru i głębi. To purpurowo-czarny trunek o bogatym aromacie dojrzałych wiśni, jeżyn, czekolady i tytoniu, który dojrzewa w dębowych beczkach, zyskując aksamitną strukturę. Prawdziwy Vranac powstaje z owoców muskanych bałkańskim słońcem i nocnym chłodem schodzącym z surowych szczytów. Przywiezienie butelki tego wina to najlepszy sposób na zatrzymanie wspomnień o ciepłych wieczorach spędzonych na budvańskiej riwierze, a także podarowanie bliskim prezentu o niezwykle bogatej palecie smaków.

  • Jak rozpoznać oryginał? Wybieraj wina z oznaczeniem kontrolowanego pochodzenia geograficznego (Vrhunsko vino z regionu Crmnica lub okolic jeziora Szkoderskiego). Czołowym, certyfikowanym producentem jest państwowa winnica Plantaże, ale niezwykłą gratką są butelki z małych, rodzinnych piwnic w rejonie Budvy, które posiadają unikalne, rzemieślnicze etykiety.
  • Gdzie szukać? W wyspecjalizowanych winiarniach (konoba) w granicach Starego Miasta w Budvie oraz bezpośrednio u lokalnych gospodarzy podczas wycieczek w głąb lądu.
  • Transport i przepisy. Jadąc własnym samochodem, z łatwością zapakujesz kilka butelek bez obaw o ich uszkodzenie w luku bagażowym. Trzymaj wino z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, najlepiej w kartonowym organizerze na dnie bagażnika. Pamiętaj jednak o restrykcjach celnych przy wjeździe z Czarnogóry do strefy Schengen (UE): limit na jedną dorosłą osobę podróżującą transportem lądowym wynosi 4 litry wina niemusującego.

Polecany artykuł:

Nie przywoź z Durrës "antycznych" monet. Ten bursztynowy trunek skrywa prawdziw…

O tym pamiętaj, pakując bagażnik w Budvie

Zakupy na czarnogórskim wybrzeżu to czysta przyjemność, o ile omijasz tanie, nadmorskie stragany pełne importowanych z Azji bibelotów. Budva ma do zaoferowania wybitne rzemiosło i smaki, ale wymaga czujności. Kupując produkty na targu Zelena Pijaca, zawsze pytaj o możliwość degustacji i nie wahaj się rozmawiać ze sprzedawcami – to najlepsza droga do zdobycia unikalnych opowieści, które potem przekażesz wraz z prezentem.

Podróż autem daje ogromną niezależność, ale pamiętaj, że Czarnogóra nie należy do Unii Europejskiej. Na przejściach granicznych z Chorwacją lub Węgrami obowiązują restrykcyjne kontrole. Bezwzględnie unikaj przewożenia świeżego mięsa (np. pršuta) i nabiału (lokalnych serów), gdyż zostaną one bezlitośnie skonfiskowane ze względów sanitarnych przy wjeździe do UE. Skup się na trwałych pamiątkach, winie i oliwie, zachowując limit wartości rzeczy osobistych do 300 euro na pasażera.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki