10 urodziny Tylko. Dekada designu szytego na miarę

Od prostej idei do międzynarodowej marki

Tylko narodziło się z prostego spostrzeżenia – świat mebli i sposób, w jaki je kupujemy, od lat pełen był kompromisów. Klienci musieli wybierać między pięknymi, ale sztywnymi projektami a tańszymi meblami, które nie były stworzone, by przetrwać próbę czasu. Tylko postanowiło to zmienić.

W 2014 roku młody warszawski zespół, przekonany, że „to meble powinny dostosowywać się do ludzi, nie odwrotnie”, zaprezentował swój pionierski pomysł na konferencji Launch w San Francisco, zdobywając nagrodę Best Technical Achievement. Rok później marka zadebiutowała na London Design Festival, a dziś meble Tylko można znaleźć w ponad 320 000 domów w całej Europie. Z niewielkiego warszawskiego startupu z wielką wizją – tworzyć meble w pełni dopasowane do człowieka, jego przestrzeni i stylu życia – Tylko przekształciło się w markę, która realnie zmieniła sposób, w jaki myślimy o przestrzeni, projektowaniu i codziennym życiu w domu. Dziś firma zatrudnia ponad 160 osób, a mimo imponującego rozwoju wciąż pozostaje wierna swojej pierwotnej idei: każdy mebel to indywidualna historia – regał,który idealnie wypełnia nieforemną wnękę, komoda towarzysząca kolejnym etapom życia czy sofa będąca centrum rodzinnych spotkań.

Projektowanie przyszłości

Sercem marki jest autorski konfigurator online, który pozwala klientom samodzielnie projektować meble z precyzją co do centymetra – od wymiarów, przez kolor, po wykończenie. Dzięki temu użytkownicy stają się współtwórcami swoich mebli, a Tylko dostarcza im technologię, dobry design i rzemieślniczą jakość. To podejście nie tylko buduje więź z produktem, ale też promuje bardziej świadome, trwałe projektowanie. 94% z niemal pół miliona sprzedanych mebli to unikatowe konfiguracje stworzone przez użytkowników.

Marka od początku stawia na odpowiedzialność i zrównoważony rozwój – wszystkie produkty powstają na zamówienie z certyfikowanych surowców, opakowania podlegają recyklingowi, a plastik pojawia się tylko tam, gdzie jest absolutnie niezbędny. Współpracujące z Tylko fabryki wdrażają ekologiczne procesy produkcji, ograniczają emisję CO₂ i odpady. Dodatkowo, innowacja Shelf ID – cyfrowy bliźniak każdego mebla – pozwala wymieniać lub domawiać pojedyncze elementy bez potrzeby zastępowania całego produktu. Dzięki temu uszkodzenia nie oznaczają końca użytkowania, bo meble Tylko mogą służyć przez wiele lat.

Nowy rozdział i apetyt na więcej

W 2025 roku Tylko wchodzi w nowy etap rozwoju. Z marki specjalizującej się w meblach do przechowywania otwiera się na kompleksowe umeblowanie przestrzeni. Pierwszym efektem tej zmiany jest wprowadzenie do oferty mebli tapicerowanych, czyli kolekcji Smooth – modułowej sofy zaprojektowanej we współpracy z czołowym projektantem industrialnym w Polsce – Krystianem Kowalskim. Ergonomiczna konstrukcja i pełna personalizacja łączą komfort z jakościowym designem. Tej jesieni swoją premierę miał też koc Loom – pierwsze domowe akcesorium Tylko. Utkany w 100% z nowozelandzkiej wełny otwiera markę na kategorię drobnych elementów wyposażenia wnętrz.

Choć marka wyrosła w świecie cyfrowym, oferując w pełni spersonalizowane doświadczenie zakupowe online, dostrzega również znaczenie realnego kontaktu z produktem. Dlatego w jubileuszowym roku swojego istnienia Tylko rozwija swoją obecność offline. Marka otworzyła sześć partnerskich showroomów w Niemczech i Austrii, przygotowuje się do uruchomienia flagowej przestrzeni w Berlinie, a wkrótce dołączy do nich także showroom w Warszawie. To miejsca, w których klienci mogą na żywo doświadczyć jakości, funkcjonalności i kunsztu wykonania mebli Tylko – naturalny krok w stronę bliższej relacji z użytkownikami i nowy sposób odkrywania designu marki poza światem online.

i Autor: Tylko/ Materiały prasowe

