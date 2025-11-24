5 rzeczy, które warto zrobić, odwiedzając targi pracy

● Biorąc udział w targach pracy, masz szansę omówić swoje CV z profesjonalistami i złożyć je u wybranego pracodawcy.

● Możesz też odbyć wartościowe rozmowy z przedstawicielami poszczególnych firm i poznać bliżej kulturę organizacyjną czy metody działania przedsiębiorstw.

● Targi pracy to także doskonały czas na budowanie biznesowych relacji, czyli tzw. networking.

● Podczas tego typu wydarzeń możesz nie tylko zostawić CV czy porozmawiać z innymi specjalistami, ale i wziąć udział w ciekawym wykładzie lub konferencji.

Omów swoje CV z profesjonalistą

Podczas targów pracy możesz skonsultować swoje CV z profesjonalistami – np. rekruterami konkretnych firm. Jeżeli w treści Twojego dokumentu mogą zostać wprowadzone jakieś zmiany, które ułatwią Ci poszukiwania zatrudnienia, otrzymasz od nich cenne wskazówki, co konkretnie warto zmienić – a tym samym zwiększysz swoją szansę na wymarzoną posadę.

Zostaw swoje CV

Udział w targach pracy to idealna okazja nie tylko do omówienia CV, ale również do jego pozostawienia na stoisku konkretnej firmy. Składając dokument, możesz też pokazać swoje zainteresowanie pracą w danej organizacji i na danym stanowisku, wskazać na swoje doświadczenie oraz najmocniejsze strony i nawiązać kontakt z osobą rekrutującą – a dzięki temu możesz ułatwić sobie drogę do następnych etapów rekrutacji. Już nawet krótka rozmowa może pomóc pracodawcy zadecydować, że odpowiadasz kulturze organizacyjnej firmy i możesz sprawdzić się na danej posadzie.

Porozmawiaj z przedstawicielami firm

Biorąc udział w targach pracy, zyskujesz szansę również na cenną rozmowę z przedstawicielami różnych przedsiębiorstw. W tym czasie możesz zadać im pytania ze stworzonej wcześniej listy – np. na temat metod działania danej firmy, jej kultury organizacyjnej czy oferowanych przez nią możliwościach rozwoju.

Nawiązuj kontakty

Targi pracy to doskonała szansa na networking, czyli nawiązywanie relacji ze specjalistami z branży. Mowa nie tylko o pracodawcach, ale również o pracownikach poszczególnych firm czy innych osobach poszukujących zatrudnienia, które mogą podzielić się swoim doświadczeniem. Możesz porozmawiać z nimi o swoich dotychczasowych doświadczeniach czy wyzwaniach zawodowych i jednocześnie zainspirować się historiami rozmówców. W trakcie takiej rozmowy pamiętaj, aby nie tylko opowiadać o sobie, ale również zadawać pytania, aktywnie słuchać i okazywać szczere zainteresowanie słowami drugiej strony. Możesz również zapytać bardziej doświadczonych specjalistów o aktualne trendy w Waszej branży czy sposoby na szybsze znalezienie pracy.

Weź udział w interesującej konferencji/wykładzie

Targi pracy to nie tylko firmowe stoiska – podczas tego typu wydarzeń odbywa się również wiele ciekawych wykładów czy konferencji, w których warto wziąć udział. Stanowią one doskonałą okazję do pozyskania nowej cennej wiedzy i kolejnych umiejętności niezbędnych do pracy w swoim zawodzie. Prelekcje i warsztaty organizowane w trakcie targów dotyczą nie tylko specjalistycznej wiedzy i kompetencji twardych (np. z zakresu IT), ale również rozwoju osobistego i doskonalenia umiejętności miękkich, np. komunikatywności czy autoprezentacji. Jeśli więc wybierasz się na tego rodzaju event, koniecznie zapoznaj się bliżej z jego przebiegiem i sprawdź, w jakich wykładach możesz wziąć udział. Niekiedy może być konieczne wcześniejsze zapisanie się na wybrane wydarzenie – sprawdź więc, czy organizator go nie wymaga.

Podsumowanie

Targi pracy dają osobom poszukującym zatrudnienia bardzo duże możliwości. Biorąc w nich udział, masz szansę skonsultować swoje CV z profesjonalistami, zostawić je u wymarzonego pracodawcy i przeprowadzić wartościowe rozmowy z przedstawicielami konkretnych firm. To także okazja do bliższego poznania poszczególnych organizacji i metod ich pracy oraz do nawiązania wielu ciekawych kontaktów biznesowych (networking). Co więcej, podczas targów pracy możesz wziąć udział w interesujących konferencjach, wykładach czy warsztatach, umożliwiających zdobycie nowej cennej wiedzy i umiejętności.