Chcielibyśmy inwestować, ale… nie wiemy jak

PKO Bank Polski
2025-10-17 0:02 Materiał sponsorowany

Umiemy doskonale zarządzać domowym budżetem, kontrolować wydatki i oszczędzać krótkoterminowo np. na większe zakupy, remont mieszkania czy wakacje. Jednak niewielu z nas potrafi umiejętnie pomnażać nadwyżki finansowe „na przyszłość”. A przecież nawet małe sumy, inwestowane regularnie, mogą po latach zamienić się w solidne wsparcie na emeryturze.

inwestycje pieniądze

i

Autor: Pornpimone Audkamkong/ Getty Images

Znamy powiedzenie, że „pieniądze szczęścia nie dają”. Tymczasem choć pieniądze w życiu nie są najważniejsze, to jednak wraz z zamożnością rośnie nasze zadowolenie z życia. Jeśli nie ma braków w portfelu, nie ma też troski o to. Pieniądze dają nam też poczucie bezpieczeństwa.

Nie lubimy mówić o finansach

Nie mówimy innym, ile zarabiamy i nie skarżymy się na braki w domowym budżecie. Nie przyznajemy się też do tego, że zdarza nam się ratować pożyczką. Nie wszyscy z nas nawet z partnerem dzielą się informacją o tym, jaką kwotą dysponują – robi to ok. 75 proc. z nas, ale chętniej mężczyźni niż kobiety. Jeszcze bardziej nie lubimy mówić o tym, ile wydajemy. Czy nasi najbliżsi to wiedzą? 73 proc. mężczyzn twierdzi, że tak. Tylko połowa zapytanych w badaniu kobiet jest o tym przekonana. Kobiety też częściej niż mężczyźni w ogóle nie tłumaczą się ze swoich wydatków, zaniżają przed partnerem cenę kupionego produktu i kłócą się o kwestie związane z pieniędzmi.

Młodym oszczędzanie sprawia… przyjemność

Niemal 80 proc. Polaków ma oszczędności, przy czym 70 proc. nadal oszczędza. Wśród regularnie oszczędzających przewagę mają mężczyźni. Kobiety zaś częściej niż mężczyźni w ogóle nie mają oszczędności lub mają ich niewiele. Zwykle wcale nie wynika to z rozrzutności – po prostu zarabiają mniej. Wysokość oszczędności wzrasta wraz z wiekiem.

Na co oszczędzamy? Aż 42 proc. zapytanych w badaniu Polaków mówi, że na „czarną godzinę”. 39 proc. – na starość, 29 proc. – na budowanie kapitału, a 19 proc. po prostu lubi mieć pieniądze. Wielu z nas oszczędza na konkretny cel – na mieszkanie, samochód, spełnienie marzeń (np. podróże). Tylko 12 proc. biorących udział w badaniu zbiera pieniądze dla dzieci – na ich edukację czy przyszłość. 8 proc. odkłada pieniądze, bo tak ich nauczono w domu. Osoby w średnim wieku traktują oszczędności jako zabezpieczenie dające poczucie bezpieczeństwa. A osoby młode? Oni z oszczędzania czerpią przyjemność.

Oszczędności trzymamy głównie na kontach oszczędnościowych i na lokatach.

Inwestować trzeba umieć

86 proc. Polaków uważa, że pieniądze lepiej inwestować niż trzymać „w skarpecie”, ale inwestuje je… tylko 46 proc. Boimy się ryzyka straty, nawet kosztem wysokości zysków. Większość z nas przyznaje, że nie ma też wiedzy na temat finansów i ekonomii, dlatego najchętniej skorzystalibyśmy z pomocy eksperta.

Polacy inwestują w fundusze inwestycyjne – ma je 40 proc. z nas. Podobną popularnością cieszy się inwestowanie w waluty. Co trzeci Polak kupił obligacje, a prawie co piąty – produkty strukturyzowane np. lokatę strukturyzowaną. Taka lokata to połączenie lokaty bankowej i inwestycji rynkowej, gdzie bank inwestuje część kapitału, a część jest chroniona.

Najsłynniejsi inwestorzy na świecie

Najsłynniejszym inwestorem na świecie jest - obecnie 95-letni - Warren Buffett. To prezes swojego funduszu inwestycyjnego Berkshire Hathaway zarządzającego spółkami i ubezpieczeniami. Buffett swojej niezwykłej intuicji w inwestowaniu zawdzięcza przydomek.

– „Wyrocznia z Omaha”. Omaha to największe miasto w stanie Nebraska, w którym legendarny inwestor się urodził.

Buffett zaczynał od zera. Jako 13-letni chłopiec rozwoził na rowerze gazety, a za zarobione na tym pieniądze kupił ziemię, którą wydzierżawił rolnikowi. Pieniądze, które miał z dzierżawy przeznaczył na nowy rower do dalszej pracy przy rozwożeniu gazet. Pamiętał także, żeby odpisać go od podatku jako koszt uzyskania przychodu...

Kolejnym słynnym inwestorem jest George Soros słynący z zakładów walutowych. Urodził się w 1946 r. na Węgrzech, skąd wyemigrował do Wielkiej Brytanii. Wspomina, że jego celem było zarobienie pieniędzy, które pozwoliłyby mu pracować jako pisarz i filozof. Dziś Soros jest słynnym filantropem.

Podium zamyka amerykański miliarder Ray Dalio, założyciel funduszu hedgingowego Bridgewater Associates. Fundusz hedgingowy opiera się na wysokim ryzyku. Szacuje się, że wartość netto majątku Dalio w 2025 r. wyniesie 15,4 miliarda dolarów!

Listy zastawne – nowość dla inwestorów indywidualnych

Do niedawna listy zastawne dostępne były tylko dla profesjonalistów m.in. z funduszy inwestycyjnych, banków czy firm ubezpieczeniowych. Dzisiaj może w nie zainwestować każdy. Kilka dni temu zakończyła się pierwsza od niemal 100 lat emisja hipotecznych listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego dla inwestorów indywidualnych. Polacy zapisali się na listy o wartości 1,155 mld zł. Pod koniec października listy zadebiutują na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w planach są kolejne tego typu emisje. Listy zastawne to papiery dłużne. Inwestując w hipoteczne listy zastawne pożyczasz pieniądze bankowi, który wyda je na kredyty hipoteczne. Jest to bardzo bezpieczny produkt inwestycyjny, przez ekspertów porównywany pod tym względem do obligacji. Bank, w którym kupujesz listy zastawne, wypłaca ci w określonych w umowie terminach odsetki. I to dzięki nim zarabiasz. A podobnie, jak w przypadku obligacji, po upływie określonego czasu (to także wskazuje umowa) odbierasz wpłacone pieniądze.

W artykule skorzystaliśmy z Raportu „Portret finansowy Polaków”, który powstał dzięki współpracy Business Insider Polska, agencji badawczej Maison & Partners oraz przy strategicznym wsparciu PKO Banku Polskiego.

Partnerem materiału jest PKO BANK POLSKI

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki