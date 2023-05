Coraz więcej rodziców pragnie nadać swoim córkom to imię. Brzmi jak popularne ciasto. Urzędnicy łapią się za głowę! „Nie”

Jakie imiona są zakazane w Polsce?

Urząd stanu cywilnego może odmówić zarejestrowania imienia w kilku przypadkach. Polskie prawo zabrania nazywać dzieci zdrobnieniami. Nie można również nadawać imion krzywdzących, a więc form ośmieszających lub nieprzyzwoitych. Rodzice mogą mieć również problem z zarejestrowaniem imienia, które nie określa wyraźnie płci dziecka. I choć wybór imienia dla dziecka nigdy nie jest prostą sprawą, bo w końcu będzie ono towarzyszyć człowiekowi do końca życia, to bywa tak, że dodatkowe problemy można napotkać już w urzędzie podczas rejestracji. Tak było w przypadku pewnej pary, która zapragnęła nadać swojej córeczce imię brzmiące identycznie jak ciasto - Charlotte.

Chcieli nadać córce imię Charlotte. Urzędnicy się nie zgodzili

W zeszłym roku w Polsce imię Charlotte to nadano dzieciom aż 20 razy. Niestety wielu urzędników nie zgadza się z tą decyzją. Czytelniczka portalu "Kobieta Gazeta.pl" opowiedziała właśnie o takiej sytuacji. Wspólnie z mężem chciała nadać swojej córce imię "Charlotte", jednak w urzędzie stanu cywilnego nie wyrażono na to zgody. "Niedawno powitaliśmy na świecie córkę, którą od początku chcieliśmy nazwać Charlotte. Choć spotkaliśmy w Polsce już kilka "Szarlotek", odmówiono nam rejestracji tłumacząc, że nie jest to polskie imię. Po długiej rozmowie z kilkoma urzędnikami dopięliśmy swego, ale nie przypuszczałam, że będzie to aż tak problematyczne" - napisała kobieta. Warto wspomnieć, że Charlotte to imię, które w języku polskim należy tłumaczyć jako "Karolina".

