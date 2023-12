Dodaję kilka kropel do konewki i podlewam tym moje kaktusy. Nawet zimą prezentują się wtedy okazale. Sposób na pielęgnację kaktusów

Dodaję kilka kropel do wody i podlewam storczyki. Używam też do przecierania liści, dzięki temu są lśniące a kwiaty zdrowe i obficie kwitnące

Sukulenty to rewelacyjne rośliny dla początkujących. Jak byłam mała to właśnie kaktusy królowały w moim pokoju. Nie wymagają one specjalistycznej pielęgnacji, a zimą praktycznie radzą sobie same. W czasie zimowych miesięcy kaktusy przechodzą w stan uśpienia. Nie potrzebują wtedy zbyt dużo światła oraz wysokich temperatur. Ograniczamy także ich podlewania. Kaktusy zimą wystarczy podlewać raz w miesiącu. Niektórzy eksperci wskazują, że są sukulenty, których zimą nie trzema w ogóle podlewać. Warto je wtedy przenieść do chłodnego i ciemnego pomieszczenia. Ja swoje kaktusy sporadycznie podlewam. Zawsze do konewki wlewam tez kilka kropel domowej odżywki, która sprawia, że wiosną sukulenty zielenieją i wyglądają bardziej okazale.

Kaktusy należą do grupy roślin, która lubi być nawożona skórką od banana. Dostarcza ona wielu cennych składników odżywczych i chroni przed wieloma chorobami. Zima stosuję tę odżywkę sporadycznie, a wiosną zwiększam częstotliwość jej podawania. Przygotowanie nawozu ze skórki od banana jest dziecinie proste. Należy ją pokroić i zalać gorącą woda. Tak przygotowaną mieszankę trzymamy w zamkniętym słoiku przed jedną dobę. Otrzymany nawóz możemy dodać bezpośrednio na roślinę, lub dodawać do wody podczas podlewania.

