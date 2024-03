Elektryczna ciężarówka w transporcie ciężkim. Udany pilotaż SUUSa

Pilotaż odbył się w pierwszej połowie lutego 2024 roku. Obejmował on codzienne całopojazdowe przewozy wody źródlanej Żywiec Zdrój pomiędzy fabrykami a magazynem klienta, zlokalizowanymi w województwie śląskim.

– Model współpracy, opierający się na stałych, wahadłowych połączeniach między zakładem produkcyjnym a magazynem, jest aktualnie najbardziej efektywnym rozwiązaniem umożliwiającym wykorzystanie aut elektrycznych w transporcie ciężkim. Jest to pierwszy krok w kierunku elektryfikacji branży – mówi Fabian Szmurło, Domestic FTL Product Directorw Rohlig SUUS Logistics. – Obecnie wykorzystanie w przewozach elektrycznej floty wiąże się z dużymi kosztami, dlatego kluczowym warunkiem realizacji takich projektów jest odpowiednia relacja pomiędzy klientem, operatorem logistycznym a przewoźnikiem oraz ich gotowość do zobowiązania się do długoterminowej i stabilnej współpracy­ – podkreśla.

– Pilotaż pozwolił nam zweryfikować efektywność wykorzystania elektrycznej ciężarówki do przewozów ciężkich ładunków. Dzięki dobraniu odpowiednich rozwiązań transportowych dla tego pojazdu, w tym naczepy o podwyższonej ładowności oraz pamiętając o jego ograniczeniach co do zasięgu, zrealizowaliśmy ten cel. Przez dwa tygodnie samochód przejechał ponad 2200 km, przewożąc ładunki niekiedy sięgające 25,5 t. Auto średnio zużywało ok. 107 kWh na 100 km, a jego wykorzystanie na tej trasie pozwoliło na redukcję ilości wyemitowanych gazów cieplarnianych o 3,9 t – tłumaczy Piotr Winiarski, Fleet Development Manager w Rohlig SUUS Logistics. Co ważne, auto spełniło także oczekiwania kierowców. Podkreślają oni m.in. większą ciszę podczas jazdy w porównaniu z ciężarówkami spalinowymi, odpowiednią dynamikę pojazdu, wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań, takich jak lusterko samochodowe z kamerą Mirror Cam, ułatwiające cofanie. Zwracają także uwagę na to, że proces ładowania jest bezpieczny, a urządzenie proste w obsłudze.

– Żywiec Zdrój od lat realizuje strategię zrównoważonego rozwoju, której częścią jest znacząca redukcja śladu węglowego. Już teraz wszystkie nasze zakłady rozlewnicze korzystają z odnawialnych źródeł energii elektrycznej, systematycznie zwiększamy też udział opakowań z recyklingu i optymalizujemy transport – mówi Grzegorz Bobek, Kierownik ds. Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w grupie spółek DANONE – Pilotaż pozwolił nam na przetestowanie jednego z modeli transportu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Sukces tych testów otwiera nowe możliwości na naszej drodze obniżania emisji – dodaje.

Pilotaż eActros 300 to kolejna inicjatywa SUUSa w obszarze elektryfikacji transportu. Operator przeprowadził już inne testy ciężarówek z napędem elektrycznym w całopojazdowych przewozach krajowych. Ponadto w ramach dostaw towarów ponadgabarytowych, takich jak meble czy sprzęt RTV i AGD na tzw. ostatniej mili, spółka EXPERT, należąca do grupy SUUS, wykorzystuje elektryczne auta dostawcze. Te inicjatywy wpisują się także w obecnie wdrażaną strategię ESG SUUSa.

i Autor: Materiały prasowe pilotaż SUUSa

