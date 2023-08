Genialny trik od profesjonalnych pszczelarzy, który pomoże Ci sprawdzić, czy miód nie został sztucznie słodzony. W ten sposób rozpoznasz prawdziwy miód

Nie daj się oszukać. Jak rozpoznać prawdziwy miód?

Miód ma wiele cennych właściwości. Pomaga zwalczać stres, przywraca obronę antyoksydacyjną na poziomie komórkowym oraz wpływa na naszą odporność.Miód najlepiej jest kupować od pszczelarzy. Wtedy mamy największą pewność, że nie będzie on zawierał sztucznych składników. Miody ze sklepów często są sztucznie dosładzane białym cukrem. Tracą one przez to wiele swoich cennych składników odżywczych i stają się mniej zdrowe. Niestety, spora cześć miodów masowo sprzedawanych to podróbki, które z prawdziwym wyrobem nie mają wiele wspólnego. Pszczelarza apelują, by zawsze kupować miód u sprawdzonych źródeł. Jeżeli masz wątpliwości zawsze możesz sprawdzić, czy miód jest prawdziwy. Jest prosty trik, który Ci w tym pomoże. Wystarczy, że wybrany miód nabierzesz na łyżeczkę i zlejesz na talerz. Naturalny miód, bez dodatków w postaci białego cukru powinien spływać równomiernie, a na talerzu utworzy się swego rodzaju stożek. Taki miód jest prawdziwy i nie zawiera sztucznych dodatków.

Przeczytaj również: Jedz ogórki, póki trwa sezon. 5 niesamowitych właściwości świeżych ogórków

Sonda Czy smakuje Ci miód? Tak Nie Trudno powiedzieć...