Ile Polacy wydadzą na prezenty z okazji Dnia Dziecka?

Ponad ¾ respondentów zadeklarowało w badaniu Empiku (N=3631 osób)*, że w tym roku kupi prezenty na Dzień Dziecka. W grupie rodziców ten odsetek wzrasta do 96%. Co ciekawe, aż 50% osób, które nie mają dzieci, zamierza obdarować z tej okazji kogoś z rodziny lub znajomych (wzrost o 10% r/r), a dla 15% badanych 1 czerwca to także okazja do obdarowania siebie samego.

Poziom wydatków

Najwięcej osób, bo aż 43%, przeznaczy na prezent dla jednego dziecka od 51 do 100 zł. Na upominek o wartości do 50 zł zdecyduje się 17% - w tej grupie dominują rodzice najmłodszych oraz osoby, które nie mają własnych dzieci. Blisko ⅓ badanych zamierza kupić prezent o wartości od 101 do 300 zł (wzrost o 10 p.p. w porównaniu do 2022 roku). Okazuje się, że 65% wszystkich respondentów kupi prezenty dla dwojga, trojga lub większej liczby dzieci.

Co na prezent?

Prezenty na Dzień Dziecka są najczęściej materialne - kupowane. Taką opcję wskazało ¾ osób, z czego 60% zrobi zakupy online lub przez aplikację mobilną. Blisko 40% badanych pyta wcześniej obdarowywanego o konkretne preferencje i życzenia, a 34% szuka inspiracji w internecie.Z kolei 23% osób ufunduje dzieciom ciekawe przeżycie lub doświadczenie (bilet do kina czy na koncert, wycieczkę). Na podarowanie czegoś słodkiego zdecyduje się 13% badanych, a 7,5% respondentów wybierze kartę prezentową do konkretnego sklepu.

Największy odsetek badanych (40%) kupi prezenty z tygodniowym wyprzedzeniem a 27% zostawia to na ostatnią chwilę (na dzień przed lub nawet 1 czerwca). Co piąta osoba deklaruje „prezentową gotowość” na dwa tygodnie przed Dniem Dziecka, a niespełna 12% - co najmniej miesiąc wcześniej.

Najpopularniejsze na Dzień Dziecka

Czego konkretnie mogą się więc spodziewać dzieci 1 czerwca? Aż 66% najmłodszych (do 12 r.ż.) otrzyma klasyczne zabawki. Co ciekawe, 33% dorosłych dzieci też może liczyć na tego rodzaju prezent. Potwierdzają to trendy zakupowe w Empiku, według których „dziecięcy duch” nie ma określonego wieku. Przed Dniem Dziecka największą popularnością cieszą się zestawy LEGO, a także gry planszowe, zabawki edukacyjne i interaktywne. - Hitem sprzedaży niezmiennie są gry znane i lubiane, czyli Scrabble, Monopoly, Jenga. Ponadto przed Dniem Dziecka szczególnie umacnia się trend obserwowany od jakiegoś czasu na rynku, czyli rośnie sprzedaż w kategorii produktów dla KidAdult. Świetnym przykładem są tu klocki, przede wszystkim linie wykorzystujące zamiłowanie dorosłych do zabawy czy chociażby figurki, które mają liczne grono wiernych fanów - kolekcjonerów - tłumaczy Katarzyna Braksator, Menadżerka Działu Zabawki w Empiku.

Niezmiennie od lat jednym z najczęściej wybieranych prezentów na Dzień Dziecka jest książka. Na jej zakup zdecyduje się aż 60% badanych. - To tzw. pewniak, który świetnie sprawdza się zarówno w przypadku tych młodszych, jak i starszych dzieci. Dlatego tradycyjnie na 1 czerwca przygotowaliśmy bogatą ofertę tytułów i w lepszych cenach można kupić setki książek. Okazją do inspirujących zdobyczy prezentowych w drugiej połowie maja będą na pewno Targi Książki Empiku – mówi Michał Tomaniak, Dyrektor Działu Książka w Empiku.

Zainteresowaniem cieszą się również prezenty z kategorii: odzież i obuwie (>20%) oraz akcesoria sportowe, np. hulajnogi (19%). Za nimi plasują się gadżety tj. kubki czy breloki. Wśród upominków dla nastolatków popularne są także gry na konsole i PC, sprzęt elektroniczny oraz perfumy i kosmetyki. W przypadku dorosłych dzieci - 20% respondentów deklaruje zakup płyt muzycznych, w tym winyli.

Prezentowe inspiracje i okazje

Tysiące propozycji z kategorii, takich jak: Zabawki, Gry, Elektronika, Muzyka, Sport czy Dom i Ogród znaleźć można na stronie empik.com/dzien-dziecka oraz w salonach stacjonarnych Empik. Bajkowy Dzień Dziecka zapewni promocja na drugi film za połowę ceny, a licznych książkowych okazji można szukać na wspomnianych już Targach Książki Empiku (od 17 do 30 maja). W dniach 25.05-1.06 przy zakupach za 100 zł otrzymamy kupon na 20 zł do wykorzystania przy następnych zakupach za minimum 100 zł. Możemy go wykorzystać jednorazowo do 10.06.2023 roku. Oferta nie dotyczy gier komputerowych i elektroniki.