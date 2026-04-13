Jak pomóc dziecku w zmianie szkoły? Poznaj sprawdzone sposoby na oswojenie lęku przed starszymi klasami

Jak podaje portal Connect NHS, wspólny spacer pod budynek szkoły jeszcze w wakacje świetnie oswaja lęk przed starszymi klasami

Samodzielne pakowanie plecaka i powrót do wczesnego zasypiania to najprostsze metody na uspokojenie zestresowanego dziecka

Z informacji udostępnionych przez portal Johns Hopkins Medicine wynika, że poranne bóle brzucha u ucznia są zupełnie normalną reakcją na nieznane otoczenie

Codzienny płacz przed wejściem do sali trwający ponad miesiąc to wyraźny sygnał do umówienia wizyty u psychologa

Dlaczego zmiana szkoły stresuje dziecko? Przyczyny lęku

Przejście z młodszych klas do tych starszych, gdzie nagle pojawia się dużo więcej dzieci i nowych obowiązków, to dla ucznia ogromne przeżycie. Nowy budynek, inne twarze na korytarzu i brak jednego stałego nauczyciela mogą budzić strach, a my jako rodzice często widzimy to po zachowaniu naszej pociechy. Dziecko może mieć problemy ze snem, skarżyć się na częsty ból brzucha czy być po prostu bardziej marudne o poranku.

Jak możemy przeczytać na portalu Johns Hopkins Medicine, takie nerwy są zupełnie normalne i wynikają po prostu ze strachu przed czymś nieznanym. Lękliwe myśli potrafią oszukać umysł dziecka, podsuwając mu najgorsze scenariusze, na przykład taki, że zgubi się na wielkim korytarzu. Warto spokojnie porozmawiać o tych obawach i opowiedzieć o własnych szkolnych przeżyciach z dzieciństwa, bo to pokazuje, że każdy czasem się boi i zwykle da się ten strach szybko pokonać.

Jak oswoić lęk przed nową szkołą? Praktyczne sposoby

Zamiast wyręczać dziecko we wszystkim, dobrym pomysłem może być wspólne oswajanie nowej rzeczywistości na spokojnie. Portal Connect NHS podpowiada, aby przed pierwszym września podjąć kilka prostych kroków:

wspólne zaplanowanie drogi do szkoły i przejście jej kilka razy w formie spaceru

wcześniejszy powrót do rutyny snu (najlepiej zacząć kłaść dziecko spać wcześniej już na tydzień przed lekcjami)

samodzielne pakowanie plecaka przez dziecko, co świetnie uczy niezależności

odwiedzenie szkoły jeszcze w wakacje, aby bez stresu pooglądać budynek i boisko

Pamiętajmy, że powrót do szkolnej ławki w nowym miejscu to zawsze pewien proces. Warto chwalić każdy najmniejszy sukces i na przykład wspólnie wymyślić drobną nagrodę za odwagę i przetrwanie pierwszych dni w nowej klasie.

Jak dogadać się z nowymi nauczycielami w starszych klasach?

W starszych klasach uczeń nie ma już jednej ulubionej pani, ale wielu różnych nauczycieli, co na początku bywa trudne i przytłaczające. Dobrą strategią jest wytłumaczenie dziecku, że dorośli po drugiej stronie biurka też chcą stworzyć fajną atmosferę, ale po prostu oczekują słuchania i przestrzegania podstawowych zasad (takich jak podnoszenie ręki, gdy chce się coś powiedzieć). Z informacji udostępnionych przez portal Akron Children’s Hospital dowiadujemy się, że w takich sytuacjach warto dać sobie trochę czasu, ponieważ wzajemne zaufanie buduje się powoli. Jeśli pojawiają się małe zgrzyty, zachęcajmy dziecko do zadawania pytań i spokojnej rozmowy z nauczycielem, zamiast uciekać od problemu. Kiedy sprawa staje się dla dziecka zbyt trudna i rozmowy nie pomagają, zawsze można poprosić o wsparcie zaufaną osobę dorosłą, na przykład pedagoga w szkole.

Co robić, gdy stres u ucznia nie mija? Kiedy szukać pomocy?

Zazwyczaj te trudne, pierwsze emocje mijają po kilku tygodniach, gdy nowe otoczenie i koledzy stają się w pełni znani. Zdarza się jednak, że dziecko w ogóle nie chce wstać z łóżka, stanowczo unika spotkań z rówieśnikami, a poranne rozstania przed drzwiami szkoły kończą się wielkim płaczem i krzykiem. Takie zachowanie to sygnał dla rodzica, że być może mierzymy się z czymś znacznie większym niż zwykłym stresem przed lekcjami.

Jeśli po około miesiącu nauki takie zachowania nie ustępują lub wręcz się nasilają, warto rozważyć wizytę u psychologa dziecięcego. Zwykła terapia (szczególnie ta poznawczo-behawioralna, która w bardzo konkretny sposób uczy dziecko radzenia sobie z lękiem) potrafi szybko pomóc rodzicom i uczniowi odzyskać spokój. Najważniejsze w tym wszystkim to po prostu nie zostawiać pociechy samej z jej obawami i pokazać, że zawsze stoimy po jej stronie.

Źródła:

Mayo Clinic News Network — “Mayo Clinic Q&A: Helping kids adjust to school”

Connect NHS (Humber) – “Supporting Your Child to High School: High School Transition” booklet (PDF)

Akron Children’s Hospital – KidsHealth (Getting Along With Teachers)

Johns Hopkins Medicine — “5 Tips to Ease Back-to-School Anxiety”

