Black Friday 2023

Kiedy wypada Black Friday 20223? Jakie będą promocje? Czy warto czekać na święto wyprzedaży?

Kiedy wypada Black Friday 2023? Jeszcze kilka lat temu nikt nie spodziewał się, że Black Friday w Polsce przyjmie się tak dobrze. Dzień, który w Stanach Zjednoczonych jest prawdziwym świętem wyprzedaży, także w naszym kraju zyskuje coraz to większą liczbę sympatyków. Polskie sklepy już dawno wyczuły w tym pomysł na reklamę i regularnie ogłaszają jesienią wielkie promocje. Wyprzedaże i przeceny nie ograniczają się jedynie do Black Friday ale to już całe miesiące i tygodnie promocji reklamowane jako Black Week. Kiedy zatem wypada Black Friday 2023? Jakich promocji możemy się spodziewać w tym roku?