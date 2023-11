Lidl rozdaje "Lidlomixa" i kupę forsy

Święta to magiczny czas. W tych wyjątkowych dniach staramy się sprawić radość najbliższym. Wymarzone prezenty, dwanaście potraw, spotkania z rodziną i przyjaciółmi, a także wyjazdy – wszystko wiąże się z wydatkami. W tym roku jednak Święty Mikołaj ma wyjątkowych pomocników! Lidl Polska rusza z wyjątkową akcją – „Lidloteria prezentowa” – w ramach której, od 13 listopada do 23 grudnia br., co godzinę (w przedziale czasowym od 6:00 do 21:59) do wygrania są wyjątkowe prezenty.

Co w tym roku przygotowała sieć?

Do wygrania są: telefony Apple iPhone 14, konsole do gier PlayStation 5, roboty kuchenne Monsieur Cuisine Smart, lokówko-suszarki Dyson Airwrap oraz projektory Samsung The Freestyle. Dziennie przewidzianych jest 16 nagród, po jednej w każdej godzinie. Dodatkowo, w finale zostaną rozlosowane 3 nagrody pieniężne w wysokości aż 20 000 zł! Finałowe losowanie odbędzie się 9 stycznia 2024 r.

Rób zakupy… i zyskaj szansę na wygraną

Jak wziąć udział w akcji i zdobyć świąteczny prezent od Lidl Polska? Zasady są proste. Należy zrobić zakupy za min. 99 zł (z wyłączeniem napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, produktów leczniczych, preparatów do początkowego żywienia niemowląt oraz kart prezentowych) w sklepach sieci Lidl Polska w terminie od 13 listopada do 23 grudnia. Konieczne jest zachowanie oryginału dowodu zakupu, a następnie zarejestrowanie paragonu na stronie: www.lidloteria.pl. Organizatorem loterii jest Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski.

