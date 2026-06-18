Koniec z niewidocznym brudem i całodniowym sprzątaniem

Nasze domy wyglądają czysto. Ale czy naprawdę są?

Regularne odkurzanie to jedno. Z kolei skuteczne odkurzanie to zupełnie inna sprawa. Kurz gromadzi się przy listwach przypodłogowych, w narożnikach i pod meblami, a więc w miejscach, które omijamy lub których po prostu nie widzimy. Problem ten dotyczy szczególnie ponad połowy polskich gospodarstw domowych, w których żyją zwierzęta¹ – sierść kotów i psów osiada wszędzie, a alergeny unoszą się w powietrzu długo po tym, gdy podłoga wygląda już na czystą. W takiej sytuacji istotne jest dosyć regularne dbanie o przestrzeń i co trzeci Polak (33%) przyznaje, że gdyby miał nowoczesny odkurzacz bezprzewodowy, sprzątałby częściej i bardziej spontanicznie¹. To nie brak motywacji powstrzymuje nas przed regularnym odkurzaniem, ale brak właściwego narzędzia. Tymczasem SharkNinja doskonale rozumie potrzeby klientów, ponieważ marka każdy swój nowy sprzęt testuje najpierw w domowych warunkach. Robi to po to, by ostatecznie móc zaoferować im rozwiązanie, które w pełni spełnia ich oczekiwania i ułatwia życie.

Sprząta tam, gdzie inne odkurzacze nie widzą

Nowy odkurzacz bezprzewodowy Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty (IA3241EUT) to odpowiedź na oba te problemy jednocześnie. Sercem urządzenia jest system PowerDetect Intelligence, czyli pięć inteligentnych technologii sensorowych, które nieustannie analizują otoczenie i reagują w czasie rzeczywistym:

Reveal Technology – precyzyjnie skierowane oświetlenie, które sprawia, że nawet najdrobniejsze cząsteczki kurzu na twardych podłogach stają się widoczne gołym okiem. To, czego wcześniej nie było widać, teraz znika dzięki jednemu precyzyjnemu ruchowi odkurzacza. Dirt Detect – wykrywa intensywnie zabrudzone miejsca i automatycznie zwiększa moc ssania nawet o 50%. Edge Detect – reaguje na ściany i narożniki, zwiększając ssanie tam, gdzie kurz zbiera się najchętniej. Floor Detect – rozpoznaje rodzaj podłogi i na bieżąco dopasowuje prędkość szczotki obrotowej. Direction Detect – zbiera brud zarówno podczas ruchu do przodu, jak i do tyłu, skracając czas sprzątania.

Shark PowerDetect Speed Clean & Empty (IA3241EUT) to lekki i zwinny odkurzacz z linii SharkNinja PowerDetect. Waży zaledwie 3,5 kg i pracuje do 60 minut na jednym ładowaniu², a jego smukła, bezprzewodowa konstrukcja sprawia, że bez problemu dotrze w każdy zakamarek mieszkania. Model doskonale sprawdzi się wśród właścicieli zwierząt domowych, a jego zaawansowane funkcje sprawiają, że sprzątanie staje się nie tylko skuteczne, ale także wygodne. Nowy model wyposażony jest dodatkowo w szczotkę Turbo Slim Detect z technologią Anti-Hair Wrap – jej samoczyszcząca konstrukcja skutecznie ogranicza nawijanie się sierści zwierząt, eliminując jeden z najbardziej uciążliwych problemów codziennego sprzątania. Z kolei technologia MultiFlex pozwala natomiast wygiąć rurę ssącą i sięgnąć pod meble bez konieczności ich przestawiania. Odkurzacz nie wymaga też ręcznego opróżniania, ponieważ wyposażony jest Auto-Empty Dock - to stacja dokująca, która automatycznie opróżnia pojemnik na kurz i ładuje urządzenie po każdym użyciu. Stacja jest w stanie pomieścić zawartość zebraną podczas nawet 45 dni sprzątania – dzięki wbudowanemu filtrowi HEPA z technologią Anti-Odour kurz i alergeny są szczelnie zamknięte, nie wracają do powietrza. Odkurzacz wraca na stację gotowy do kolejnego użycia – bez żadnych czynności ze strony użytkownika.

Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty (IA3241EUT) w kolorze Ultramaryna jest już dostępny w Polsce w sklepie SharkNinja.pl oraz u wybranych partnerów handlowych w cenie 2 099,99 PLN.

Autor: Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty/ Materiały prasowe

Autor: Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty/ Materiały prasowe