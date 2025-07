Kupujesz rower? Sprawdź, jaki wybrać

1. W mieście

rower miejski

Wygodna konstrukcja z dobrze wyprofilowaną ramą pozwala zachować wyprostowaną pozycję w trakcie jazdy, więc plecy są mniej obciążone. Łatwiejsze jest także wsiadanie i zsiadanie. Rower miejski wyposażony jest w tzw. przerzutkę planetarną. Pozwala ona na zmianę biegów w trakcie postoju. Do roweru warto dokupić m.in. koszyk na zakupy, w którym można także wozić plecak czy torebkę. Obowiązkowe jest także oświetlenie z przodu i z tyłu.

składak

Jeździ nim się ciężej, ale można go złożyć wsiadając do podmiejskiego pociągu czy korzystając z komunikacji miejskiej.

2. Po mieście i gruntowych ścieżkach

ATB

Możesz postawić na „górala”, czyli tzw. rower MTB. Jeśli nie masz w planach jazdy po bezdrożach i górach, wybierz prostszą wersję - rower ATB. To amatorski jednoślad, który powstał z myślą o jeździe codziennej lub turystycznej.

gravel

To rower szutrowy, ale nieźle radzi sobie na wycieczkach do lasu czy w jeździe po mieście. Przypomina kolarzówkę, ale ma szerokie opony i nadaje się do osiągania dużych prędkości. Jego ogromną zaletą jest niewielka waga.

Trekkingowy

Jest dostosowany do jazdy zarówno po asfalcie, jak i w terenie. To skrzyżowanie roweru górskiego i miejskiego. Bez problemu zabierzesz go na dalsze wycieczki i dodasz do niego wyposażenie turystyczne.

3. Do jazdy z dzieckiem

rower miejski

Niski przekrok sprawia, że można swobodnie przekładać stopę na drugą stronę konstrukcji. Bagażnik i nóżka są fabrycznie montowane do ramy. l trekkingowy Do takiego roweru również zamontujesz fotelik, a pozwoli ci on jeździć także poza miastem. Zamontujesz tu także sakwy rowerowe.

rower crossowy

Doskonała propozycja do jazdy w terenie.

rower MTB

Jeśli bardzo lubisz wycieczki po bezdrożach i zamierzasz zabrać ze sobą dziecko w foteliku Musisz jednak samodzielnie dobrać odpowiednie akcesoria np. bagażnik czy nóżkę. Pamiętaj – przekładanie nogi przez ramę, gdy dziecko siedzi w foteliku, może być trudne!

rower cargo, czyli riksza dla dzieci

Taki rower doskonale nada się do przewożenia jednej lub dwóch pociech rowerem. Siedzisko znajduje się z tyłu i ma zamontowaną osłonę przed deszczem. Jeśli rower służy do przewożenia towarów, to luk bagażowy, który najczęściej znajduje się z przodu, możesz przerobić na kabinę transportową. Riksza ma nisko położony środek ciężkości, jest więc stabilna, bo dzieci znajdują się zdecydowanie niżej niż na foteliku. Takim rowerem możesz przemieszczać się po ścieżkach rowerowych w mieście.

rower z przyczepką

Możesz swobodnie jeździć na rowerze na wspólne wycieczki. Długie trasy i trudny teren nie są przeszkodą.

A może rower elektryczny?

Nie różni się właściwie od tradycyjnych modeli, jest tylko wspomagany specjalnym silnikiem. To rozwiązanie dla osób, które są mniej sprawne i nie mogą pozwolić sobie na forsowną aktywność fizyczną, albo chcą jeździć dłużej i dalej. Rowery elektryczne dostosowane są do różnych nawierzchni – można kupić rower miejski, górski, trekkingowy itd.

i Autor: gettyimages.com

Pierwszy rower dla dziecka

Radzi MACIEJ DUBAS, właściciel sklepu z rowerami dla dzieci:

Gdy dziecko zsiada z rowerku biegowego, rodzice często nie wiedzą, jak kupić pierwszy rower dla dziecka. To trudne, bo rower musi być dobrany tak, by dziecku było łatwo nad nim zapanować. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na:

wzrost dziecka

Wielkość ramy i kół musi być dopasowana do wzrostu i przekroku dziecka. Siedząc na siodełku powinno ono prawie całymi stopami dotykać podłoża. Wtedy będzie czuło się bezpiecznie. Mniejszy rower sprawi, że dziecko będzie bardzo zginało kolana, za duży – nie będzie dosięgało ziemi. W miarę upływu czasu i umiejętności dziecka, można podwyższać siodełko. Nasza pociecha jadąc ma opierać się na pedale, który znajduje się w dolnej pozycji, tylko lekko zgiętą nogę w kolanie. Gdy dziecko stanie, podpiera się palcami o ziemię. Wtedy pozycja i praca mięśni jest odpowiednia.

waga roweru

Powinna być niewielka. Wyobraźmy sobie, że dziecko waży 12-14 kg, a rower 10kg to tak, jakby dorosły mężczyzna miał rower o wadze 80kg. Dziecko nie podniesie ciężkiego roweru, gdy się przewróci. Rower o wadze 5 kg da się już podnieść, przestawić, łatwiej wsiąść, ruszyć i zahamować.

bezpieczeństwo

Najlepiej wybrać rower z dwoma hamulcami, po prawej i lewej stronie oraz tzw. wolnobieg. Kiedyś hamulce były w pedałach, teraz stosuje się klamki hamulcowe na tył ina przód, a dziecko może swobodnie kręcić do tyłu. To duże ułatwienie i potem łatwiejszy przeskok na większy rower.

nowy czy używany

Można kupić rower używany, choć trzeba pamiętać, że będzie potrzebował serwisu. Rower wystarczy dziecku maksymalnie na dwa sezony, po tym czasie trzeba kupić kolejny.